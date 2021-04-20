Медаль Герасимени за $16 тысяч, ядро Остапчук, кроссовки Левченко и награды Долидовича, которые купили и вернули ему: что спортсмены продают на аукционах

Деньги с продажи медалей спортсмены жертвую в помощь другим спортсменам. Фотоколлаж: Getty Images

Известные спортсмены не так уж часто продают «реквизиты» своей карьеры. Но все же бывает, что на торги выставляются одежда или спортинвентарь, реже – медали, а еще реже – медали с Олимпийских игр. Мы посмотрели, что продавали заслуженные белорусские мастера, какую цену назначали и куда шли деньги.

Выкупили лот, а медали - оставили

В 2020 году в белорусском спорте был бум на аукционы наград и трофеев. Спортсмены начали выставлять что-то на продажу для Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), для которого такие аукционы стали финансовой подпиткой. Часто спортивные лоты несут особый символизм, являясь знаками едва ли не самых значимых достижений в карьере, и уходят за довольно солидные суммы.

Свои лоты на продажу за последнее время выставляли несколько десятков белорусских спортсменов.

Так выглядел лот пловчихи Герасимени на Ebay. Фото: ebay.com.

«Комсомолка» писала о том, что золотую медаль пловчихи Александры Герасимени продали с аукциона за 16,1 тысячи долларов. Возглавляющая БФСС спортсменка выставила медаль на торги, когда в отношении нее возбудили уголовное дело, и пообещала, что все вырученные средства пойдут на помощь репрессированным спортсменам.

Александра Герасименя несколько раз участвовала в благотворительных аукционах. Фото: РИА Новости.

Это был не первый лот Герасимени, несколькими месяцами ранее она уже продала свой спортивный костюм с церемонии награждения с Олимпийских игр 2016-го года в Рио-де-Жайнеро, его выкупили за 4525 долларов.

Надежда Остапчук украсила свое ядро автографом и БЧБ-флагом. Фото: ay.by.

Известная толкательница ядра Надежда Остапчук тоже выставляла на аукцион несколько лотов. Так ядро, которым она установила рекорд Беларуси, ушло за 775 белорусских рублей, а золотая медаль с чемпионата Европы в Мадриде 2005-го года - за 11,1 тысячи долларов. Спортсменка, продавая ядро, снабдила его БЧБ-флагом и автографом и пояснила, что с этим соревновательным ядром совершила немало побед.

Фристайлистка Александра Романовская также продала свою награду. Фото: sportbass.by

Далеко не дешево ушло на торгах и золото фристайлистки Александры Романовской. Торги за медаль с Универсиады-2019 стартовали с 900 долларов, а завершились круглой суммой в 15 тысяч долларов.

Также и бронзовая медаль баскетболистки Екатерины Снытиной, выигранная на чемпионате Европы 2007-го года, была куплена на аукционе за 10 тысяч долларов.

Комплект медалей лыжника Долидовича купили, но оставили ему. Фото: tribyna.com.

Сергей Долидович - лучший белорусский лыжник, победитель Кубка мира и единственным в своем виде спортсмен, принявший участие в 22 подряд Чемпионатах мира и семи Олимпиадах, на аукцион выставил сразу комплект наград. Эти медали он завоевал в 1999-ом на зимней Универсиаде, но сказал, что это «просто железки и пришло время оживить их», чтобы кому-то они дали надежду и силы. Ценный лот Долидовича выкупили почти за 6 тысяч долларов. Причем новые «владельцы» - белорусская диаспора в США - сделали красивый жест: заплатили ставку-пожертвование, а награды оставили у лыжника.

Что кроме медалей?

Часто лоты, выставляемые спортсменами, уникальны именно для них и поклонников. Например, после освобождения из изолятора на большой благотворительный аукцион баскетболистка Ирина Левченко выставила свои именные кроссовки: «Это единичный экземпляр именно таких кроссовок в мире! Они для меня особенные!» - рассказала спортсменка. Их выкупили за 6211 долларов.

Спортсмены продают кроссовки и форму, в которых одерживали победу. Фото: tribyna.com.

Похожий лот - бело-красные кроссовки выставил и баскетболист Егор Мещеряков. Вообще, бутсы и майки выставляют многие футболисты и атлеты и продаются они на аукционах не хуже медалей. Так, майка гандбольного клуба «Виве Кельце» Артема Королька ушла за 415 долларов. А майка с бутсами Василий Хомутовского, в которых была обыграна «Валенсия» - за 1750 белорусских рублей.

Свою майку футбольной сборной Беларуси выставил на аукцион и Игорь Стасевич. Лот выкупили за 2750 долларов.

Атлет Давыдик выставил в качестве лота оригинальную гирю. Фото: tribyna.com.

Еще один уникальный лот предложил атлет Дмитрий Давыдик, он продал ради благотворительности оригинальную гирю в виде головы гориллы - трофей, доставшийся ему после победы на одном из турниров. Лот ушел за 800 белорусских рублей.

Как писали выше, вырученные деньги белорусские спортсмены направляют в помощь репрессированным спортсменам.

Атрибутику - майки, форму, кроссовки, шайбы и клюшки, мячи спортсмены из Беларуси выставляли на продажу и ранее. В большинстве случаев ценные лоты помогали в каких-то благотворительных сборах. Но бывало, что спортсмены расставались с медалями и ценностями по личным причинам.

Алексей Гришин продал свои медали, чтобы выручить деньги на операцию для друга. Фото: Reuters.

Например, в 2019-ом году фристайлист Алексей Гришин, первый чемпион зимних Олимпийских игр и первый золотой медалист в истории белорусского спорта, выставил на продажу свои Олимпийские медали. Золотую медаль Гришина с Олимпиады-2010 купили за 68 тысяч 750 долларов, а бронзу Игр 2002-го года - за 28 тысяч 410 долларов. Деньги спортсмену понадобились на операцию для друга. Алексей Гришин, продавая медали, объяснил, что жизнь человека важнее медали «медаль - это всего лишь металл».

Медали Ольги Корбут были проданы за 230 тысяч долларов. Фото: ТАСС.

Свои «драгоценности» - медали Олимпийских игр 1972-го и 1976-го года вместе с гимнастическим купальником - выставила в 2017 году на аукцион и белоруска Ольга Корбут. За четыре золотые и две серебряные медали она выручила 230 тысяч долларов. Правда, тогда же в спортивных кулуарах пошел шепоток, мол, не из-за трудного ли финансового положения олимпийская чемпионка расстается с наградами. Но Корбут эти предположения отмела: никакой это не шаг отчаяния и не желание наживы. Основной причиной она назвала стремление стать ближе к поклонникам, позволив им стать частью истории: «Это - олимпийская история, и я хочу поделиться ею со всем миром», - объяснила Корбут.

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