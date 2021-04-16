На искусственные цветы перед Радуницей белорусы тратят около 500 тысяч долларов - а через год они отправляются на свалку

Белорусы готовятся к Радунице. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торговля искусственными цветами в Беларуси в последние десятилетия стала прибыльным бизнесом с совсем не маленькими оборотами. По подсчетам экологов, к Радунице жители нашей страны тратят на покупку искусственных цветов минимум 500 тысяч долларов в эквиваленте.

Причем, чем ближе Радуница, тем цветы становятся дороже, иногда цена возрастает в 1,5 - 2 раза. Самый маленький букетик в Минске, если повезет, можно купить за 60 копеек, чуть побольше - за 3,5 рубля, веточку с крупными цветами - за 5 рублей и дороже.

В этом году Радуницу будут отмечать 11 мая. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Через год эти цветы, постоявшие на кладбищах, потрепанные ветром, солнцем, дождями - не менее 10 тонн (!) пластика, - отправляются на свалку или сжигаются, нанося вред природе и человеку.

По самым скромным подсчетам, на искусственные цветы перед Радуницей белорусы тратят около 500 тысяч долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торговля искусственными цветами в Беларуси в последние десятилетия стала прибыльным бизнесом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экологи призывают нас вспомнить, что еще 20 - 30 лет назад никаких пластиковых цветов не было в продаже, на могилы их не носили и никто по этому поводу особо не переживал. Ведь главное - не украшать, а поддерживать порядок на кладбище. Может быть, в перспективе мы придем к тому, что будем приносить на кладбище живые цветы в горшках, как это делают наши соседи - литовцы, поляки, латыши.

Белорусы активно скупают искусственные цветы на Радуницу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Через год все эти цветы попадают на свалку или сжигаются. Перерабатывать их нельзя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наши соседи - литовцы, поляки, латыши приносят на кладбища живые цветы в горшках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торговля искусственными цветами в Беларуси в последние десятилетия стала прибыльным бизнесом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чем ближе Радуница, тем цветы становятся дороже. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По самым скромным подсчетам, на искусственные цветы перед Радуницей белорусы тратят около 500 тысяч долларов Фото: Павел МАРТИНЧИК