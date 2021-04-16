«До задержания употреблял раз-два в месяц»: как в Минске за наркотики судят Тиму Белорусских и что рассказал певец о себе и семье

В суд Тима Белорусских пришел за полчаса до начала заседания. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в суде Московского района 16 апреля проходит судебное разбирательство в отношении 22-летнего певца и музыканта Тимы Белорусских (его настоящее имя - Тимофей Морозов) и его друга Антона Кривецкого.

Парней обвиняют в незаконном обороте гашиша и амфетамина, приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма, его употреблении совместно с обвиняемым Кривецким, а также его перевозке и хранении.

Тимофея и Антона обвиняют по 1 части статьи 328 Уголовного кодекса. Оба молодых человека признали свою вину и сказали, что раскаиваются.

Большинство негосударственных СМИ в здание суда не пустили. Фото: Павел МАРТИНЧИК

До суда Кривецкий находился под стражей, мера пресечения для Морозова была другая - залог в сумме 8700 белорусских рублей. В суд Тима Белорусских пришел за полчаса до начала заседания вместе с адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной. Вскоре подтянулись друзья Тимофея. Большинство негосударственных СМИ в здание суда не пустили, объяснив это противоэпидемиологическими мерами.

В зале суда Тимофей сидит на первой скамье, иногда поворачивается назад и переговаривается со знакомым, который пришел поддержать его и сидит за ним. Антон Кривецкий находится в клетке, рядом с ним конвой.

Адвокаты Кривецкого и Морозова выступили против того, чтобы во время судебного заседания велась фото и видеосъемка.

Большинство негосударственных СМИ в здание суда не пустили. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"У меня на иждивении пятилетняя дочь и жена, которая планирует оформит инвалидность"

Тимофей сообщил, что у него базовое образование, на иждивении у него пятилетняя дочь, свою деятельность обозначил как "музыкант" и уточнил, что он оформлен как индивидуальный предприниматель.

- В первый раз я попробовал наркотики лет в 16 - в общей компании. Это была марихуана. Кроме марихуаны, я пробовал гашиш, кокаин. До задержания я употреблял [легкие] наркотики раз-два в месяц. Кокаин - где-то раз в год, по каким-то особым случаям.

Антон Кривецкий находится в клетке. Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Тимофей рассказал, что наркотики покупал в интернете, а телефон, с которого производились покупки, зарегистрирован на его знакомого:

- Я отсутствовал, когда мне нужна была сим-карта, - объяснил Тимофей, почему номер зарегистрирован не на его имя.

- Помните, когда, при каких обстоятельствах и что приобрели? - спросил гособвинитель у Тимы Белорусских, имея в виду события накануне задержания.

- Я приехал в клуб и совместно с Кривецким мы решили приобрести.

- Помните, когда это было?

- До нового года, если не ошибаюсь.

- Что это был за клуб и по какому адресу?

- По какому адресу, не помню, а клуб игровой. В клубе я находился в компании.

Тима Белорусских рассказал в суде о тяжелой ситуации в семье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

6 января около двух часов ночи Тимофея задержали на выходе из клуба, при обыске изъяли гашиш и амфетамин

- Я хотел приобрести кокаин, а в последствии оказалось, что это амфетамин, - говорит Тимофей.

- Когда вы приобретали это вещество? - уточнила судья.

- До нового года - в ноябре-декабре 2020 года, точно не скажу.

- Употребляли ли вы приобретенное вещество?

- Да.

- Откуда было изъято вещество в ходе личного обыска?

- Из кармана одежды.

Адвокат Тимофея попросила суд приложить к материалам дела документы о здоровье жены Тимофея - в 2019 году она получила травму и сейчас подает документы на оформление инвалидности.

Дело Тимы Белорусских рассматривали в суде Московского района. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде объявили перерыв. На вопросы журналистов журналистов Тимофей ответил: «Вы же сами все знаете», на уточнение, какого решение ждёт, сказал: «Какое решение суд даст, такое и будет».

После перерыва, в 14.15 судебное заседание продолжится, будут опрашивать свидетелей.