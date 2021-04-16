От морковки-картошки до мяты и базилика: А1 разбил огород на крыше своего офиса

Снизу, с Октябрьской площади никто и не догадается, что на крыше офиса А1 растут помидорки, перчик и розмарин. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Кажется невероятно, но мобильному оператору А1 (ранее Velcom) исполнилось 22 года. В день рождения они решили сделать необычный подарок – и посадили на крыше главного офиса, с которой открывается чудесный вид на город, маленький огород. Назвали его символично «A1гарод».

Все посадки подписаны - не перепутаешь! Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Есть ростки, будут и ягодки. Фото: личный архив

Планы, к слову, наполеоновские – тут планируют разводить самую высокорастущую в Беларуси морковь, свеклу, томаты, огурцы, кабачки, перец и картофель, а также малину, клубнику, землянику и даже мини-арбузы.

Гендиректор А1 Гельмут Дуз лично посадил несколько растений на крыше. Фото: личный архив

Мята, базилик, укроп, петрушка, салат, редис, шпинат, лук, руккола будут расти прямо рядом с офисами сотрудников – отщипнул, помыл и можно отправлять в рот.

Поучаствовать в акции пригласили журналистов, тиктокеров и блогеров. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Поделиться этой радостью они решили с инфлюенсерами – журналистами, блогерами и тиктокерами, предлагая присоединиться и посадить хотя бы по кустику декоративных культур.

- Вы, городская молодежь, наверняка не видели даже, как растет клубника. Так что берите в руки лопатку и закапывайте семена, - подшучивал ведущий Антон Мартыненко.

Скоро узнаем, как растет земляника на белорусских крышах. Фото: личный архив

Кстати, о семенах – накануне А1 разослал приглашенным креативные пригласительные, в которые были вмонтированы капсулы с семенами. Достаточно раскрыть упаковку и высыпать содержимое в землю.

Ну а наиболее рачительные гости оставили семена, чтобы высадить секретный огородик у себя на балконе.

Некоторые контейнеры специально оставили пустыми, чтобы гости могли поучаствовать в озеленении крыши. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Зеленые крыши для мегаполисов – вовсе не редкость. Это и место отдыха для офисных работников, а в хорошую погоду вполне можно организовать корпоративное мероприятие. Ну и в концепцию «зеленого офиса» и экологичного пространства для работы идеально ложится. Так что есть надежда, что идею А1 подхватят другие офисные здания Минска, в которых предусмотрена возможность освоения крыши.