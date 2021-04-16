В Минске появится свой Центральный парк

Район «Новая Боровая» под Минском продолжает активно строиться. Предполагается, что самый большой квартал «Центральный парк» займет почти всю площадь бывшего аэродрома Боровая, а это, на минуточку, как пять футбольных полей. Но это вовсе не значит, что все это пространство превратится в панельные джунгли – наоборот, застройщик «А-100 Девелопмент» планирует разбить большой парк – отсюда и название, по аналогии со знаменитым Центральным парком в Нью Йорке.

Дворы в Новой Боровой свободны от машин.

Но привлекательность жилья здесь не только в этом. Например, выгодные условия покупки жилья предлагают в новом доме высотой от 15 до 17 этажей, который расположен в самом большом квартале Новой Боровой - «Центральный парк». Входы в подъезды будут на одном уровне с тротуаром; прозрачные входные двери; отделка подъездов керамогранитом и деревом, с удобной навигацией на стенах. Все подъезды будут проходными для удобства жильцов, а на первом этаже будет оборудован уголок для мытья лап домашним животным.

Дворы в "Новой Боровой" - предмет особой гордости жильцов

Но самое важное преимущество для тех, у кого нет всей суммы для покупки квартиры – это возможность приобрести ее в рассрочку или кредит. К примеру, покупая популярную квартиру-студию за $44800 в кредит при первоначальном взносе 40% ежемесячные выплаты составят сумму, сопоставимую с ценой аренды квартиры. А если можно жить в своей квартире и выплачивать кредит, зачем платить за съемную чужую?

"Центральный парк" займет площадь, равную пяти футбольным полям

Выгодное предложение заставило многих задуматься: зачем снимать квартиру, если можно платить столько же и жить в собственной?

Новая Боровая - один из самых современных и "продвинутых" районов Минска

БУДЬ В КУРСЕ

Как купить?

Купить квартиру в Новой Боровой можно с помощью кредита от 5 до 20 лет, а также в рассрочку на 36 месяцев с первоначальным взносом всего 30% или от 36 до 60 месяцев первоначальным взносом от 40%. При покупке квартиры жители могут участвовать в программе “Забота” от застройщика бесплатно в течение двух лет. Программа дает право пользоваться услугами собственной эксплуатирующей компании "А-100 Комфорт” с круглосуточным клиентским сервисом.

Узнайте цены и подробные условия покупки квартиры по телефону +375 (44) 748-80-77.

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Навигация на домах в Новой Боровой хорошо заметна и понятна.

О Новой Боровой

Новая Боровая — масштабный жилой район в 1,5 км от станции метро «Уручье», который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены три детских сада, большой торговый центр, инновационная школа и спортивный центр с бассейнами, тренажерным залом и саунами, продолжается строительство новых садиков. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины «у дома», кафе, фитнес и регулярные мероприятия на свежем воздухе.

Над внутренним оформлением подъездов работали дизайнеры.

При желании можно полностью заказать интерьер и оборудование квартир всем необходимым, включая мебель.

Вариант интерьера квартиры Новой Боровой

Спокойствие и уют

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Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании — такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», а также крупные торговые комплексы «Боро», ALL, ALL House, сеть АЗС «А-100», бизнес-центр «А-100», складские комплексы. Все проекты отличаются своим узнаваемым стилем и яркой, неповторимой атмосферой.

«А-100 Девелопмент» возводит социальную инфраструктуру с такой же невероятной скоростью, как и жилье. Так, в «Новой Боровой» уже открыты три детских сада, «школа будущего» и спортивный центр. Еще два детских сада введены в эксплуатацию в клубном квартале «Пирс» и ЖК «Зеленый Бор»

В 2019 году «А-100 Девелопмент» стала первым коммерческим застройщиком в Беларуси, у которого появилось собственное производство: приобретен инновационный завод «Современные бетонные конструкции», который полностью покрывает потребности компании в материалах для строительства.

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