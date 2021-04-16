Выступал на Славянском базаре, сможет петь о вреде наркотиков: что говорила в суде адвокат Тимы Белорусских и он сам в последнем слове

Тима Белорусских рассказал в суде о тяжелой ситуации в семье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде Московского района Минска рассматривают дело о незаконном обороте наркотиков в отношении музыканта Тимы Белорусских и его приятеля Антона Кривецкого.

В суде выступил один свидетель, остальные на заседание не пришли. Свидетель Радевич из Отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, который руководил задержанием Тимофея. По его словам, Тимофей после задержания сказал, что наркотики они не покупали вместе с Кривецким, а Антон угостил его.

— В момент задержания находился в стрессовом и наркотическом состоянии. Надеялся, что это смягчит наказание, — объяснил свои слова Тимофей.

Адвокат Тимофея Мария Колесова-Гудилина на прении сторон акцентировала внимание на том, что у подзащитного на иждивении пятилетняя дочь и жена. Так же упомянула, что подзащитный признал свою вину. Говоря о творчестве, упомянула, что Тима выступал на "Славянском базаре", а так же он в своих песнях сможет доносить мысль о том, что употреблять наркотики недопустимо.

Адвокат Антона Кривецкого, характеризуя своего подзащитного, назвала его добрым, воспитанным и достойным человеком:

— Все это время он переживал не только за себя, а за то, какие страдания он причинил своим родителям. Он из очень хорошей семьи, — сказала адвокат Кривецкого.

Антон Кривецкий находится в клетке. Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Она акцентировала внимание на том, что ее подзащитный не пытался избежать уголовного наказания.

Гособвинитель запросил для Тимы Белорусских ограничение свободы без направления в исправительное учреждение на два года. Антону Кривецкому — два с половиной года без направления в исправительное учреждение.

«Вещество изъять в доход государства», — сказал гособвинитель. Меру пресечения для Кривецкого гособвинитель попросил изменить и освободить его в зале суда.

В последнем слове Антон Кривецкий попросил прощения у своих родителей и девушки.

— Вернуть их нервы и здоровье я не смогу, — сказал Антон. Он признал вину и раскаялся.

Тима Белорусских сказал, что каждый день думает о своей дочери и хочет «показать свою отцовскую любовь ей максимально».

— Прошу прощения и у близких, и у поклонников, они переживали и не понимали, что происходит. Изменилось мое отношение к здоровью: я занимаюсь спортом, почти не пью алкоголь, много читаю. Суд огласит решение в 16.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тима Белорусских рассказал в суде о тяжелой ситуации в семье

Певцу инкриминируют незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта (подробности).

Суд над Тимой Белорусских: рэпер признался, что употреблял наркотики

Судебный процесс по его делу начался 16 апреля (подробности).

«До задержания употреблял раз-два в месяц»: как в Минске за наркотики судят Тиму Белорусских и что рассказал певец о себе и семье

Тиме Белорусских, настоящее имя которого Тимофей Морозов, и его другу Антону Кривецкому грозит до 5 лет лишения свободы, их задержали с гашишем и амфетамином (подробности)