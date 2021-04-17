В ответ на пять голов - один: как "Спутник" рубилися с "Ислочью" в чемпионате Беларуси по футболу

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица) - ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

16 апреля матч пятого тура чемпионата Беларуси по футболу, между "Спутником" из Речицы и "Ислочью" из Минского района, проходил не в Речице, а в Гомеле на стадионе СДЮШРО-8. То ли прекрасный вид на реку Сож, то ли на портовые краны вдохновил волков на шквал голов.

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица) - ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На пять результативных ударов волков команда из Речицы смогли ответить лишь раз.

Гол капитана волков Дмитрия комаровского. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игру начали бодро игроки "Спутника", на правах номинальных хозяев, взяли инициативу в свои руки, т.е. ноги, и в основном благодаря активным усилиям Смита Медины Ариагнера Стивена (один не четыре разных игрока, а один).

В атаке Смит Медина Ариагнер Стивен. ФК "Спутник"(Речица). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Половина первого тайма прошла при игровом преимуществе "дровосеков", напомним что спонсором речицкой команды является один из деревоперерабатывающих заводов.

Спонсор "дровосеков". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К сожалению в первом тайме речичичане не смогли своё преимущество превратить в голы. После результативных ударов игроков "Ислочи" Ануфриева на 13-ой минуте, Юсова на 35-ой и Потоцкого на 39-ой, уже после первого тайма счёт выглядел разгромным. "Спутнику" не хватает организованности в обороне. Дебютанту "вышки" сложно было что-то предоставить в противовес более опытным "волкам", кроме желания и рвения в первом тайме.

Нарушение против Михаленко Александра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй тайм "дровосеки" подсели, Смит не выглядел так ярко как в первом, оборона всё более проседала в штрафной. На 58 минуте игрокам "Спутника" удалось размочить счёт, это сделал вышедший на замену за двенадцать минут до этого Александр Холодинский. Итоговый счёт матча 1:5.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ФК "Спутник" - ФК "Ислочь" 1:5

16апреля 2021 года. Стадион СДЮШОР-8. г. Гомель

На матче присутсвовало 490 зрителей.

Судья: Сергей Чистов

ФК "Спутник" (Речица)

Руденок, Ясинский (к), Мохамед-Джухари, Лукашевич (Семенчук, 64), Монастырский (Холодинский, 46), Концедайлов, Курлович (Богданов, 81), Михаленко, Вукманич, Ижаковский, Смит. Запасные: Котов, Пятигорец, Воловик, Соловей, Лицкевич, Козел.

ФК "Ислочь" (Минский район)

Василючек, Зинович, Юсов, Ануфриев (Козыренко, 53), Комаровский (к) (Р.Лисакович, 64), Гуренко, Шалашников, Дибанго, Ковалев (Годвин, 72), Патоцкий (Д.Лисакович, 81), Мякиш (Морозов, 58). Запасные: Синенко, Шанбиев, Герасимов, Иванов, Глущенков.

Голы:

0:1 – Ануфриев (13, пас – Зинович), 0:2 – Юсов (35), 0:3 – Патоцкий (39, пас – Дибанго), 0:4 – Комаровский (58), 1:4 – Холодинский (68), 1:5 – Юсов (78)

Предупреждения:

Смит (38), Шалашников (38), Дибанго (64), Руденок (72)

Панорама стадиона СДЮШОР-8 в Гомеле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица) - ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица) - ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче были болельщики из Речицы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

13-ая минута матча гол в исполнении Александра Ануфриева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица) - ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мемориальная доска на стадионе СДЮШОР-8 в г. Гомеле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на верхнем этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

38-ая минута матча физическо-словесная стычка между Смитом и Шалашниковым. Обоим по жёлтому "горчичнику". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один на трибуне воин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица) - ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мохамед-Джухари Дидин. ФК "спутник"(Речица). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

35-ая минута матча гол забивает Дмитрий Юсов из ФК "Ислочь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артём Гуренко на высоте. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

BallBoy. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК "Спутник"(Речица) - ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь, Владислав Василючек. ФК "Ислочь"(Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ