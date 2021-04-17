22-летний певец Тима Белорусских впервые показал свою пятилетнюю дочь

Тима Белорусских у здания суда Фото: Павел МАРТИНЧИК

16 апреля в Минске прошел суд по делу Тимы Белорусских. Напомним, что популярного исполнителя «Мокрых кроссов» и «Незабудки» судили по делу о наркотиках.

Тимофея Морозова - это настоящее имя Тимы Белорусских - и его друга Антона Кривецкого обвиняли в незаконном обороте гашиша и амфетамина, приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма.

Оба подсудимых свою вину признали полностью, заявив в суде о раскаянии. В конечном счете, суд признал Тиму Белорусских и его друга виновными. Был оглашен приговор: два года домашней химии каждому. Согласно действующему белорусскому законодательству, человек, осужденный к такому наказанию, продолжает работать на своем основном месте, но из зарплаты у него могут вычитать до четверти заработка каждый месяц. В любое время домой или на работу с проверкой может прийти инспектор. Запрещается употреблять спиртное и выходить из дома в выходные и праздники, также запрещено ходить в гости и на любые развлекательные мероприятия. Нужно быть дома после времени, обозначенного милицией.

В суде по делу Тимы Белорусских всплыло сразу несколько подробностей его личной жизни, которые и сам исполнитель и, главным образом, сотрудничавший с ним лейбл, тщательным образом скрывали.

Адвокат Белорусских Мария Колесова-Гудилина на прении сторон сообщила, что у ее подзащитного на иждивении пятилетняя дочь и жена - у нее проблемы со здоровьем. Помимо этого, адвокат, говоря о творчестве, упомянула, что Тима выступал в Витебске на «Славянском базаре», а в будущем в своих песнях не сможет доносить мысль о том, что употреблять наркотики недопустимо.

В своем слове Тима Белорусских также акцентировал внимание суда на непростых обстоятельствах своей личной жизни, сказав буквально следующее.

- У меня на иждивении пятилетняя дочь и жена, которая планирует оформить инвалидность.

Тему семьи и пятилетней дочери певец продолжил далее в Сети: через некоторое время в одной из социальных сетей на странице Тимы Белорусских появился пост следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены).

- У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа)) Не тот, о котором вам говорят ваши любимые реперы, а реальный батя, у которого есть прекрасная дочка - которой к слову уже 5 лет. И все это время ради того, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем - это все тщательно скрывалось (но кто хотел знать - знал об этом). И живет с этим давно).

В общем, теперь Тима Белорусских, который ушел с лейбла Kaufman и завел новые страницы в соцсетях, переживает непростой этап: сможет ли исполнитель с девятью классами образования (это тоже выяснилось в суде) и должен нести ответственность за свою семью, удержать свой успех - покажет время.

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