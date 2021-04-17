Посмотрите, как прошел футбольный матч "Торпедо-БЕЛАЗ" - ФК "Динамо" (Брест)

Футбол. Чемпионат Беларуси. ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Стадион"Торпедо"(Жодино).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несмотря на равную игру "динамовцы" из Бреста обыграли автозаводцев со счетом 2:0. Торпедовцы оказались менее удачливыми в реализации голевых моментов. Юрий Пунтус, главный тренер "Торпедо-БЕЛАЗ", на послематчевой конференции сказал, что команде после проигрыша Слуцку в предыдущем туре, победа была необходима, но не удалось, а брестчане выжали максимум из своих голевых моментов. Впереди у автозаводцев кубковый матч с БАТЭ, а брестчане несмотря на ослабленный состав в межсезонье берут, свои заслуженные три очка.
ФК "Торпедо-БЕЛАЗ".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Розыгрыш штрафного удара.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщик из Бреста
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Розыгрыш штрафного удара.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
15-ая минута матча. Гол забил Павел Седько. ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Юрий Пунтус.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Полёт Романа Степано. ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Помощь оказывают врачи Хачатуряну Андрею.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Зрители-зайцы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба на втором этаже.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ковальчук Сергей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Барабанщица.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Степанов Роман. Вратарь. ФК "Динамо" (Брест).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ