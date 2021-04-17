Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт17 апреля 2021 17:48

Посмотрите, как прошел футбольный матч "Торпедо-БЕЛАЗ" - ФК "Динамо" (Брест)

В сложном поединке футболисты из Бреста смогли дважды забить и удержать счет при равной игре
Источник:kp.by
КомментироватьОставить комментарий
Футбол. Чемпионат Беларуси. ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Футбол. Чемпионат Беларуси. ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стадион"Торпедо"(Жодино).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на равную игру "динамовцы" из Бреста обыграли автозаводцев со счетом 2:0. Торпедовцы оказались менее удачливыми в реализации голевых моментов. Юрий Пунтус, главный тренер "Торпедо-БЕЛАЗ", на послематчевой конференции сказал, что команде после проигрыша Слуцку в предыдущем туре, победа была необходима, но не удалось, а брестчане выжали максимум из своих голевых моментов. Впереди у автозаводцев кубковый матч с БАТЭ, а брестчане несмотря на ослабленный состав в межсезонье берут, свои заслуженные три очка.

ФК "Торпедо-БЕЛАЗ".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Розыгрыш штрафного удара.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик из Бреста

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Розыгрыш штрафного удара.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

15-ая минута матча. Гол забил Павел Седько. ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Пунтус.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полёт Романа Степано. ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помощь оказывают врачи Хачатуряну Андрею.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители-зайцы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ковальчук Сергей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщица.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Степанов Роман. Вратарь. ФК "Динамо" (Брест).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спорт БеларусьИнтересное