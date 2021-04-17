Узнали, кто и почему в минской Лошице бросался краской

Фестиваль красок прошел в Минске. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В субботу в Лошицком парке в Минске прошел фестиваль красок. Под музыку минской рок-группы "Импульс" несколько сотен молодых людей бросались пакетиками красок, танцевали, устраивали конкурсы.

Фестиваль красок прошел в Минске. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок собрал десятки минчан. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник удался на славу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок прошел в Минске. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок собрал десятки минчан. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Было очень весело. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок собрал десятки минчан. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лошицкий парк. Минск. 17.04.2021 г. Фото: Виктор ДРАЧЕВ