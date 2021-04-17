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Минск17 апреля 2021 19:46

Узнали, кто и почему в минской Лошице бросался краской

Фестиваль красок собрал десятки минчан
Виктор ДРАЧЕВ
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Фестиваль красок прошел в Минске.

Фестиваль красок прошел в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В субботу в Лошицком парке в Минске прошел фестиваль красок. Под музыку минской рок-группы "Импульс" несколько сотен молодых людей бросались пакетиками красок, танцевали, устраивали конкурсы.

Фестиваль красок прошел в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок собрал десятки минчан.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник удался на славу.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок прошел в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок собрал десятки минчан.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Было очень весело.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль красок собрал десятки минчан.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лошицкий парк. Минск. 17.04.2021 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лошицкий парк. Минск. 17.04.2021 г.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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