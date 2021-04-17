Узнали, кто и почему в минской Лошице бросался краской

Фестиваль красок прошел в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В субботу в Лошицком парке в Минске прошел фестиваль красок. Под музыку минской рок-группы "Импульс" несколько сотен молодых людей бросались пакетиками красок, танцевали, устраивали конкурсы.
Фестиваль красок прошел в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль красок собрал десятки минчан.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Праздник удался на славу.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль красок прошел в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль красок собрал десятки минчан.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Было очень весело.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль красок собрал десятки минчан.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Лошицкий парк. Минск. 17.04.2021 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Лошицкий парк. Минск. 17.04.2021 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ