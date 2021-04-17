«Уже погреб приготовили»: Лукашенко рассказал, как руководство США готовило покушение на него и на его детей

Лукашенко рассказал, как руководство США готовило покушение на него и на его детей.

17 апреля Александр Лукашенко принял участие в субботнике – сажал деревья в Александрии. После этого он пообщался с журналистами своего пула. Он рассказал о готовящемся на него покушении:

- Почему я молчал - о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах – захват ребенка, одного, второго – как получится, - рассказал Лукашенко. – "Посадим в погреб". Кстати, в Гомельской области уже и погреб подготовили. Мы задержали группу – они нам показали, как это все они планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб – скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других - чтобы были в теме. Не дай бог – ответ будет жесточайший! Мы их захватили в Москве, они побоялись, из США прилетели агентура – какой-то Зенькович. Мы их отслеживали, наблюдади. Они боялись сюда ехать, после того как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще – наш же был этот, Федута. Потом стали шире смотреть – Костусев появился там. В меньшей степени (он в Москве не был, мы вышли на него здесь) и ряд других. Они уже сегодня видны – поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России и Тертель (Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси, прим. ред.) своего коллегу – Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их там взяли. Живые люди, записали все, аудио, видео. Я хочу их просто предупредить: не дай бог они прикоснуться к моим детям, которые вообще не причастны к этому - это будет страшная резня, прямо говорю. Но меня удивляет другое: почему американцы так себя ведут? Ведь поставить задачу устранить президента – запомните, не может никто дать согласия кроме высшего политического руководства. Только они – никакие спецслужбы.

Напомним, 14 апреля стало известно, что в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зенковича. Сейчас он находится в Минске в СИЗО КГБ. Супруга сообщила, что Зенковича буквально выкрали из отеля, в котором он находился. У адвоката Юрия Зенковича два гражданства – белорусское и американское. В Беларуси Зенкович состоял в партии БНФ. В США он уехал в середине 2000-х и уже там начал строить юридическую карьеру. По информации издания «Наша нiва», Зенкович приобрел недвижимость в Мядельском районе и лето 2020-го года вместе с супругой проводил в Беларуси. За участие в акции 9 августа был осужден на 10 суток.

Накануне, 12 апреля, в Москве исчез белорусский политолог Александр Федута.

Больше суток он не выходит на связь, жена отправляется на поиски. Через сутки В КГБ подтвердили информацию о задержании лидера БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты. Григорий Костусев был задержан в Шклове вечером 12 апреля. Он был задержан в качестве подозреваемого по статье 342 Уголовного кодекса - Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Напомним, Александр Федута - это белорусский литературовед, политтехнолог, публицист. С 1991 по 1994 год был первым секретарем ЦК Союза молодежи Беларуси. В 1994-м был в составе первой команды Александра Лукашенко, работал в Администрации президента, затем уволился, как он объяснял - в знак протеста после проявлений цензуры в прессе. Активно участвовал в качестве политтехнолога в ряде избирательных кампаний в России и Украине. В 2010-м работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. После разгона «площади» попал в СИЗО КГБ, был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Григорий Костусев - лидер одной из старейших оппозиционных партий Беларуси – БНФ. Партия БНФ входит в оргкомитет по проведению «Чернобыльского шляха». 9 апреля была подана в Мингорисполком заявка на проведение акции.

Буквально в ту же минуту, как в СМИ появилось заявление Лукашенко о готовящемся на него и его детей покушении, на государственном белорусского телеканале ОНТ вышел семиминутный сюжет с подробностями.

«Группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане, продолжала готовить вооружённый мятеж по свержению власти и физическому устранению Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня. А ещё – захват главных зданий страны. Фактически мятеж – с применением силы и не считая жертвы, которые неминуемо были бы. Но подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор. Кто входил в состав хунты, кого и как хотели ликвидировать, как финансировался госпереворот» - сказано в анонсе сюжета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые подробности подготовки военного мятежа в Беларуси: переворот планировали на 9 мая, участвовать должны были украинские националисты. ФСБ России заявила, что именно эта спецслужба задерживала Федуту и Зенькевича, и рассказала новые подробности

Лукашенко о документальном фильме «Манкурты»: «Мне зашло только со второго раза». Документальный фильм «Манкурты» вышел на государственном телеканале ОНТ неделю назад – авторы фильма утверждают, что осенью 2020-го в КГБ выявили «предателя», который намеревался передать за границу секретные данные

Лукашенко анонсировал “самое принципиальное свое решение”: “Даже если меня не будет – у них ничего не получится”. По словам президента Беларуси, решение будет оформлено в виде декрета президента и появится в скором времени

Александр Лукашенко рассказал о том, будет ли он прививаться от коронавируса. А также о том, сколько вакцины производится в Беларуси

Субботник в разгаре: вот где работали министры и чиновники. В традиционном мероприятии принимают участие и президент, и министры

Фотофакт: Александр Лукашенко с сыновьями трудится на субботнике. Он работает на своей малой родне – в Александрии