«Задача №1 – устранить самого главного, №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН, №3 – захватить телецентр»: КГБ Беларуси - о подготовке мятежа против Лукашенко

«Задача №1 – устранить самого главного, №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН, №3 – КГБ Беларуси раскрыл подробности подготовки вооруженного мятежа против Лукашенко и его детей. Кадр телеканала ОНТ.

Буквально в ту же минуту, как в СМИ появилось заявление Лукашенко о готовящемся на него и его детей покушении, на государственном белорусского телеканале ОНТ вышел семиминутный сюжет с подробностями.

«Группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане, продолжала готовить вооружённый мятеж по свержению власти и физическому устранению Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня. А ещё – захват главных зданий страны. Фактически мятеж – с применением силы и не считая жертвы, которые неминуемо были бы. Но подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор. Кто входил в состав хунты, кого и как хотели ликвидировать, как финансировался госпереворот» - сказано в анонсе сюжета.

На видеокадрах – задержания. Видно, что Александра Федуту и других задерживают прямо на улицах Москвы. Автор сюжета называет задержанных «организаторами вооруженного мятежа в Беларуси».

- Силовой захват власти, делёжка портфелей и должностей, а ещё убийства – главы государства, представителей власти, их семей и даже детей. Несколько месяцев шла подготовка, - говорится в сюжете.

- КГБ Беларуси успешно завершена многоступенчатая спецоперация, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности. Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси и членов его семьи, организации вооруженного мятежа, в целью захвата власти насильственном путем. В состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранные граждане, - заявил в эфире ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

- Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Четкий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот, - говорит закадровый голос.

«Была удачная трансформация не режима, но ротация, в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом. Точка. Предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. Вот. «Википедией» все пользуются, все могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать», - говорит Федута в онлайн-видеоконференции.

Напомним, в 1981-м египетского президента Садата убили террористы. В сюжете сказано, что именно Федута разрабатывал детальный силовой сценарий. А Юрий Зенкович, долгое время проживающий в США, и есть самый главный организатор переворота.

«После того, как все произошло, как ни странно, единственный, очевидный сценарий – это ГКЧП. Какие-то категории мы призываем остаться на местах работать, каких-то людей мы просим явиться в такое-то место, в такие-то сроки, в противоположном случае вы объявляетесь вне закона за попытку государственного переворота и узурпации власти в 2020 году», - говорит в ходе онлайн-конференции Федута. - На явку дается не более шести часов, а вопрос решается предельно просто – людей ставят перед выбором «или-или».

По мнению авторов сюжета, глава партии БНФ Костусев тоже поддерживает силовое решение. Мол, под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. А при личной встрече передавали прямо из рук в руки.

Дальше в сюжете показывают некое кафе, где «шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения»:

- Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска и ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанций, телевидения, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска, - говорит один из участников встречи.

Автор сюжета сообщает, что «госпереворот заговорщики наметят на лето этого года. Июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события. Когда их задержали, то Зенкович был настолько уверен в своей безнаказанности, что всерьез говорил, что за него вступятся американские власти»:

- Я думаю, што Дзярждэпартамент дасць адпаведную ацэнку вашым дзеянням, дзеянням расійскіх уладаў, і будуць прыняты адпаведныя дзеянні ў адказ, - говорит он во время допроса.

- Заключительная стадия операции проводилась в строгом соответствии с белорусским и международным законодательством, на территории Российской федерации после того, как КГБ была получена информация о том, что Зенькович намерен прибыть в Москву из США через Польшу для встречи со своими сообщниками и подробного обсуждения плана предстоящих действий. Во время встречи в Москве подробно обсуждался план физического устранения главы нашего государства, и членов его семьи. С поступлением данных сведений на основе имеющихся двухсторонних а также международных соглашений, регламентирующих борьбу с терроризмом, мы обратились в ФСБ России при содействии которой Зенькович и иные причастные лица были задержаны. В отношении задержанных КГБ Беларуси возбуждены уголовные дела по соответствующим составам преступлений.

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