Покушение на Александра Лукашенко: последние новости о задержании Зенковича, Федуты и Костусева на 18 апреля 2021

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что на него и его детей готовилось покушение. Скрин из видео Пула первого.

О покушении на себя и своих детей сначала рассказал сам Александр Лукашенко. 17 апреля президент принял участие в субботнике – сажал деревья на своей малой родине, в агрогородке Александрия Могилевской области. Ему помогали сыновья - старший Виктор и младший Николай.

Что рассказал Александр Лукашенко

Когда деревья были высажены, Александр Лукашенко пообщался с журналистами. И после заявления о том, что готовится некое очень важное принципиальное решение, которое будет оформлено в виде декрета, сделал еще более громкое заявление. Лукашенко рассказал о том, что на него готовилось покушение. И не только на него - на сыновей президента тоже.

- В планах – захват ребенка, одного, второго – как получится, - рассказал Лукашенко журналистам. – "Посадим в погреб". Кстати, в Гомельской области уже и погреб подготовили. Мы задержали группу – они нам показали, как это все они планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб – скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. (...) Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других - чтобы были в теме. Не дай бог – ответ будет жесточайший! Мы их захватили в Москве, они побоялись, из США прилетела агентура – какой-то Зенькович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать, после того как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И там еще наш же был этот, Федута. Потом стали шире смотреть – Костусев появился. В меньшей степени (он в Москве не был, мы вышли на него здесь) и ряд других. Они уже сегодня видны – поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России и Тертель (Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси. - Ред.) своего коллегу – Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их там взяли. Живые люди, записали все, аудио, видео. Я хочу их просто предупредить: не дай бог они прикоснуться к моим детям, которые вообще не причастны к этому - это будет страшная резня, прямо говорю. Но меня удивляет другое: почему американцы так себя ведут? Ведь поставить задачу устранить президента – запомните, не может никто дать согласия кроме высшего политического руководства. Только они – никакие спецслужбы.

Так прозвучали и три первые фамилии участников заговора - Зенькович, Федута, Костусев. Все трое, как было уже известно к этому моменту, находились в СИЗО КГБ.

Чьи фамилии прозвучали в заявлении президента

Адвоката Юрия Зенковича задержали в Москве 13 апреля, в отеле, где он жил. У адвоката Юрия Зенковича два гражданства – белорусское и американское. Когда-то в Беларуси Зенкович вступил в партии БНФ, но в США он уехал еще в середине 2000-х и там строил юридическую карьеру. По информации издания «Наша нiва», Зенкович приобрел недвижимость в Мядельском районе и лето 2020-го с супругой проводил в Беларуси. За участие в акции 9 августа был осужден на 10 суток.

12 апреля тоже в Москве исчез белорусский политолог Александр Федута. На следующий день КГБ подтвердили информацию о задержании лидера БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты. Костусев был задержан в Шклове вечером 12 апреля. Федута - белорусский литературовед, политтехнолог, публицист. В 1994-м был в составе первой команды Александра Лукашенко, работал в Администрации президента, затем уволился. Как политтехнолог участвовал в ряде избирательных кампаний в России и Украине. В 2010 работал в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, затем попал в СИЗО КГБ, был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Григорий Костусев - глава Белорусского народного фронта (БНФ), одной из старейших оппозиционных партий Беларуси – БНФ. В 2010 году был также кандидатом в президенты Беларуси.

Что показали по государственному телевидению Беларуси

Практически в то же время, как в СМИ появилось заявление Александра Лукашенко об этом покушении, на государственном телеканале ОНТ вышел семиминутный сюжет с подробностями. В нем показали и задержания. Видно, что Федуту и Зеньковича задерживают прямо на улицах Москвы. Автор сюжета называет задержанных «организаторами вооруженного мятежа в Беларуси».

Александра Федуту задержали в Москве. Скрин видео

- КГБ Беларуси успешно завершена многоступенчатая спецоперация, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности. Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси и членов его семьи, организации вооруженного мятежа, в целью захвата власти насильственном путем. В состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранные граждане, - заявил в эфире председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

На видео слышно, как Александр Федута рассуждает о том, как проходили перевороты в других странах. В сюжете сказано, что Федута разрабатывал детальный силовой сценарий, Юрий Зенкович, долгое время проживающий в США, и есть главный организатор переворота. По мнению авторов сюжета, Костусев поддерживает силовое решение и под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. А при личной встрече передавали прямо из рук в руки.

Дальше в сюжете показывают некое кафе, где «шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения»:

- Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска и ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанций, телевидения, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска, - говорит один из участников встречи.

Автор сюжета сообщает, что «госпереворот заговорщики наметят на лето этого года. Июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события». В сюжете прозвучало также, что КГБ обратилось в ФСБ России, при содействии которой Зенькович и иные причастные лица были задержаны.

"Переворот планировали на 9 мая, участвовать должны были украинские националисты: что рассказали в ФСБ

Позже появилось и заявление ФСБ. «ФСБ РФ совместно с КГБ РБ в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрия Зянковича и гражданина РБ Александра Федуты планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», - сообщили в Федеральной службе безопасности.

В ФСБ подчеркнули, что «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая».

Спецслужба называет Зенковича и Федуту "идеологами белорусской радикальной оппозиции". И уточняет, что они обсуждали план вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу с "оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси". Встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов.

- В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т. н. скрытых базах, - сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, конечной целью являлось изменение конституционного строя Беларуси с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения.