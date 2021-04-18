Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 апреля 2021 года: каким вакцинами прививают в Беларуси от коронавируса и будет ли делать прививку Лукашенко

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 апреля 2021 года: Лукашенко рассказал, будет ли прививаться, в парфюмер рассказала, как восстановить обоняние после болезни. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По последним данным, в Беларуси заболели 342 923 человека. Прирост за сутки в этот раз – 1 384 человека, это немного меньше, чем в предыдущие сутки. Число ежедневных смертей от коронавируса уже привычные – десять человек. За все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 413 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 401 человек.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 647 213 за все время, в том числе 19 379 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться. Число ежедневных случаев вновь приблизилось к рекорду, который был в начале января – почти 850 тысяч человек. Число ежедневных смертей тоже идет вверх. В мире уже умерли три миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 61 825 человек, в Литве – 3 751, в Латвии – 2 048, в Украине – 39 536 человек.

Александр Лукашенко рассказал о том, будет ли он прививаться от коронавируса

Александр Лукашенко рассказал, что пока не планирует прививаться от COVID-19: как показали результаты недавно проведенных анализов в крови у него еще достаточное количество антител после ранее перенесенного коронавируса. Президент также отметил, что ранее никогда не вакцинировался и от гриппа.

Какими вакцинами прививают от коронавируса в Беларуси и в чем между ними разница

Специально для журналистов их «разложила по полочкам» доктор Галит Альтер, профессор медицины Гарвардской медицинской школы. Доктор среди всего прочего занимается исследованием антител, которые вырабатываются в ответ на вакцинацию.

Так, вакцины «Спутник V», которой прививают в Беларуси, и, например, Johnson&Johnson - это инактивированные вирусные векторные вакцины. Эти вакцины, как объяснила доктор, «знакомят» организм с шиповым белком (используя его, вирус и заражает человека), что вызывает выработку антител естественным образом. Эти вакцины проще производить в больших количествах.

Кстати, вакцинацию детей от коронавируса доктор Альтер назвала одним из приоритетов для разработчиков вакцин: «Если мы не привьем детей, нам никогда не достичь коллективного иммунитета. По всему миру начались испытания вакцины для детей. Мы уже начинаем прививать подростков. Я думаю, что в ближайшем будущем мы дойдем и до детей помладше и, вероятно, даже младенцев».

Ученые натренировали собак, чтобы они вынюхивали коронавирус

В Пенсильвании ученые натренировали несколько собак для определения COVID-19 по запаху. Исследователи составили специальную программу для тренировки собак. Животным предлагали футболки, которые носили люди с позитивными и негативными результатами теста на ковид и люди, которые получили вакцину.

Тренировки прошли 9 собак. Экзамен они сдавали, обнюхивая образцы мочи здоровых людей и людей, инфицированных ковидом. Точность, с которой собаки определили зараженные образцы, составила 96 процентов.

Ученые предполагают продолжить тренировки, чтобы снизить у собак количество ошибок. Натренированные собаки, предположительно, будут применяться для контроля эпидбезопасности в обществе.

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