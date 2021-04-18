Вот так бы всегда: посмотрите, как прошёл матч БАТЭ - "Энергетик-БГУ"

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Энергетик-БГУ" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Городской стадион в Борисове, великолепная домашняя атмосфера. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятом туре чемпионата Беларуси по футболу борисовчане принимали "студентов" на легендарном Городском стадионе. Атмосфере стадиона, могут позавидовать болельщики других городов, складывалось ощущение теплого семейного праздника, где каждый друг с другом знаком, дети на трибунах играют в пас, мамы по периметру стадиона прогуливаются с колясками, погода - шик. А игра зрелищностью, скоростями, результативностью оставила ощущение "вот так бы всегда...".

У каждого своя игра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В предыдущем четвертом туре обе команды потеряли очки, поэтому матч начался остро, на высоких скоростях, на радость зрителям, которых согласно протоколу на матче было 2600.

На 4-й минуте матча Жереми Мавату остро ворвался на половину поля борисовчан, точной передачей вывел Васильева вывел один на один с голкипером, но увы судья зафиксировал положение вне игры. На 12-й минуте Скавыш навешивал на Милича, но Неманья не дотянулся до мяча. 21-я минута и снова Скавыш навешивает, Драгун точен 1:0.

Станислав Драгун, автор двух голов в ворота студентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Буквально через две минуты Шохбоз Умаров навешивал со штафного и снова Драгун. Точно, красиво, спокойно и мяч в сетке 2:0. Стоит отметить, что Умаров своими финтами радовал болельщиков, мог накрутить двоих, троих, четверых, порой остановить его можно было только схатив за майку. Техника владения мячом у Шохбоза просто великолепна. В первом тайме очень активно выглядел Неманья Милич, остро действовал на правом фланге атак БАТЭ, чем заставлял оборону "студентов" дрожать как на невыученном зачете.

Шохбоз Умаров не давл покоя обороне "Энергетика". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

27-я минута снова отличный навес Скавыша с правого фланга через всю штрафную на Умарова, Шобхоз не пожадничал, сбросил в центр штрафной площадки на Драгуна, но хет-рик не случился. Отличная комбинация, но не результативная. Спустя минуту около вратарской Драгун мог снова забить, но увы с разворота Станиславу не удалось хорошо приложиться к мячу.

30-я минута матча мяч попадает в ладонь Александара Филиповича, судья указывает на точку. Пенальти. Владислав Васильев легко переигрывает в дуэли новичка семнадцатилетнего Андрея Кудравца, воспитанника борисовской школы. Счет стал 2:1.

Дебютный матч Андрея Кудравца в воротах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кудравец неожиданно встал в ворота перед самым матчем, поскольку Антон Чичкан буквально за несколько минут до выхода на поле, по состоянию здоровья был заменён.

На 38-ой минуте мог забить с метров семи Милич. На 44-ой Умаров провёл мастер-класс у штрафной "студентов" по искусству владения мячом, великолепно навесил на Скавыша. Максим пробил слету сильно, но мимо.

Беги, Милич, беги. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 68-й мунуте у студентов была возможность сравнять счет. Рыбака с линии вратарской площадки промахнулся. У "Энергетика-БГУ" можно отметить хорошую игру Джереми Мавату, несколько раз хорошо прорывался по левому флангу, хорошая техника владения мячом, был заметен активными действия на фоне своих партнеров по команде.

Второй тайм прошел менее зрелищно, чем первый. Итог - 2:1.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1

Борисов. 17 апреля 2021 года . Городской стадион. 2600 зрителей.

Судьи: Дмитрий Доля , Адексей Ковалев , Олег Маслянко.

ФК БАТЭ: Кудравец (вратарь), Нечаев, Я. Филипович, Рыбак, А. Филипович, Карасев (Носко, 66 мин.), Яблонский, Умаров (Нехайчик, 79 мин.), Драгун (капитан), Милич — Скавыш.

ФК «Энергетик-БГУ»: Садовский (вратарь), Мирошников, Свирепа, Сокол (капитан), Гирс (Юссиф, 65 мин.), Васильев (Виговский, 67 мин.), Рылач (Омельянчук, 64 мин.), Мавату, В. Васильев, Мусаханян, Зульфикаров (Совпель, 32 мин.).

Голы: 1:0 - Драгун (21 мин).

2:0 - Драгун (23 мин.).

2:1 - В. Васильев (31 мин. с пенальти).

Предупреждения: Рылач (39 мин.), Сокол (49 мин.), Карасев (50 мин.), Мирошников (71 мин.), Скавыш (74 мин.).

Скульптурный футбол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плотная оборона студентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бор0ба на втором этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Энергетик-БГУ" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

53-я минута матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дебютный матч Андрея Кудравца в воротах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Реф, так было нарушение, или мне полежать ещё...?" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тройка лидеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Жуковский, главный тренер ФК БАТЭ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Умаров поддерживают партнёра по команде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Городской стадион - отличное место для досуга, отличный футбол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Нехайчик. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После замены Умаров, обступили юные болельщики, кома автограф, кому "селфи". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милич против Садовского. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Взгляд Милича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Боулинг? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ