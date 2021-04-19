Забив на первой минуте, минское "Динамо" проиграло "Гомелю": посмотрите, как как прошел матч

Главный тренер минского "Динамо", Леонид Кучук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч для соперников был принципиальным. Динамовцы, перед игрой, в своем активе имели восемь очков и четвёртое место в турнирной таблицы, гомельчане дышали им в спину, находясь на пятом месте, имея на одно очко меньше.

ViP-ложа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже первая атака динамовцев была результативной. На 30 секунде матча Жан По забил гол с паса Владислава Климовича. На пятой минуте "рыси" огрызнулись хорошей атакой, с линии штрафной сильным ударом, но выше перекладины пробил Вадим Побудей. На 11-й минуте Дмитрий Гомза опасно ворвался в штрафную, но пробил не точно. На 31 минуте Вадим Побудей сильно пробил из-за пределов штрафной ровно по центру ворот, Помазан на месте и хладнокровно принял мяч. На 34-й минуте снова Гомза имел возможность забить, но не смог переиграть вратаря. На 46-й минуте Дмитрий воспользовавшись нерасторопностью динамовских защитников пробил метров с десяти. Помазан был бессилен в этой игровой ситуации.

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В целом, первый тайм преимущество по времени владении мячом было на стороне динамовцев. Очень активен был вышедший в основном составе Евгений Шикавка, до этого выходивший чаще на замену во втором тайме. На послематчевой пресс-конференции Леонид Кучук отметил, что в стартовом составе появился Евгений благодаря хорошо пройдённому тренировочному процессу, также отметил что "... шанс нужно использовать!". Во втором тайме Евгения Шикавку на 53-й минуте матча заменил Иван Бахар.

Евгений Шикавка держал в напряжении оборону гомельчан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во втором тайме игра выровнялась, возможности забить имели обе команды, но минские динамовцы играли бесхитростно и слишком рационально. 57-я минута стала роковой для минчан. После ввода мяча из аута Вадим Побудей пробил из-за пределов штрафной, мяч зацепил ногу Максима Швецова и влетел в ворота. Итог игра 1:2. Динамовцы теряют очки дома и опускаются на седьмое место в турнирной таблице, "Гомель" поднимается на строчку вврх и идет четвертым.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Гомель" (Гомель) - 1:2

Минск. 18 апреля 2021 года.

Национальный Олимпийский стадион "Динамо". 2171 зритель.

Судьи: Виталий Севостьяник, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович.

ФК "Динамо" (Минск): Помазан (вратарь), Швецов, Шитов, Быков, Шикавка (Бахар, 53 мин.), Кисляк (капитан) (Путило, 58 мин.), Климович (Козлов, 64 мин.), Давыскиба (Ложкин, 64 мин.), Бацула, Матвейчик, По (Мбенг, 57мин).

ФК "Гомель" (Гомель): Ковалев (вратарь), Пантя, Юденков (капитан), Батищев, Побудей, Иванов, Соловей (Сайчич, 81 мин.), Васьков (Васильев, 71 мин.), Чикида, Гомза (Костров, 60 мин.), Пашевич (Некрасов, 25 мин).

Голы: 1:0 — По (1 мин.). 1:1 — Гомза (46+ мин.). 1:2 — Побудей (58 мин.).

Предупреждения: Гомза (7 мин.), Иванов (10 мин.), Юденков (55 мин.), Давыскиба (59 мин.), Быков (67 мин.), Пантя (86 мин.), Ковалев (93+ мин.).

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тату. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жан По Морель, автор быстро гола в ворота ФК "Гомель" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На трибунах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре Ковалёв Олег, вратарь ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Биончик, главный тренер ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Розыгрыш штрафного. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ковалёв Олег, вратарь ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№9. Евгений Шикавка. ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 46-й минуте матча гол забил Дмитрий Гомза. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юные фаны "Гомеля". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Амблай Мбенг. ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение правил. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Бахар на газоне. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки ФК "Гомель" празднуют справедливо добытые три очка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Биончик Иван, главный тренер ФК "Гомель". Фото: Святослав ЗОРКИЙ