Взрывы, пулеметные очереди и рев моторов: смотрите, как прошли «Танковый биатлон» и реконструкция Ржевско-Вяземской операции на Линии Сталина

Зрители получили эмоции от бешеных скоростей танков, холостой стрельбы орудий, давки машин и рева моторов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Соревновательное шоу «Танковый биатлон Т-72» и реконструкцию Ржевско-Вяземской операции 1942 года устроили 17 апреля на Линии Сталина.
Впервые шоу «Танковый биатлон Т-72» прошло здесь в 2016-м. В этом году для всех пришедших, кроме основной программы, приготовили еще и бонусы.
Получив эмоции от бешеных скоростей танков, стрельбы орудий, давки машин и рева моторов, зрители могли побывать в нескольких интерактивных зонах и попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, метании гранат, сборке-разборке оружия и других мастер-классах.
Реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
зрителей ожидали взрывы гранат, пулеметные очереди, танковые бои.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Зрители могли побывать в нескольких интерактивных зонах и попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, метании гранат.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танковый биатлон на Линии Сталина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Реконструкция сражения ВОВ.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Зрителей ожидали взрывы гранат, пулеметные очереди, танковые бои.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Впервые шоу «Танковый биатлон Т-72» прошло на Линии Сталина в 2016-м.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танк за секунду превратил жигули в металлолом.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Соревновательное шоу «Танковый биатлон» и реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танковый биатлон на Линии Сталина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК