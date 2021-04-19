Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 апреля 2021 года: ситуация с COVID-19 у ВОЗ вызывает тревогу, советы врача о способе борьбы с последствиями болезни

Последние новости о ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки в Беларуси положительный тест на коронавирус был выявлен у 1300 человек. С начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели уже 344 223 человека. За все время скончались 2423 пациента.

В Минздраве добавили, что продолжается проведение тестов на COVID-19. Всего в Беларуси их уже было проведено 5 миллионов 666 тысяч 746.

В ВОЗ заявили, что обстановка с COVID-19 в мире вызывает тревогу

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что обстановка с коронавирусом в мире вызывает тревогу. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она добавила, что экспертов организации беспокоит рост числа новых случаев коронавирусной инфекции в последнее время.

По данным ВОЗ, на понедельник, 12 апреля, в мире было выявлено 135 миллионов 646 тысяч 617 случаев COVID-19, а также зарегистрировано 2 миллиона 930 тысяч 732 смертей.

Врач рассказал о способе борьбы с последствиями коронавируса

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что Омега-3 жирные кислоты очень полезны в период восстановления после коронавирусной инфекции. Он уточнил, что данный микроэлемент оказывает положительное влияние на здоровье человека, а также обладает противовоспалительным действием.

Мясников порекомендовал есть рыбу, которая была выловлена собственноручно.

- Все дело в том, что мы не знаем, чем именно кормят искусственно выращенную рыбу. Поэтому оптимальный выбор средства омега-3 – полученные из дикой рыбы, к примеру, из дикого лосося. В ней больше как омега-3, так и других полезных питательных веществ, - отметил врач.

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