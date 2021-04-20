Водитель детского паровозика, кавист в винный магазин, специалист по убою скота: топ-7 необычных вакансий Беларуси и зарплаты на них

Посмотрели сайты вакансий и выбрали несколько самых экзотических Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вообще, найти себе оплачиваемое занятие по душе - задачка со звездочкой. На профильных сайтах нужны сплошь продавцы, маркетологи разных мастей, экономисты-менеджеры-юристы широкого профиля с внушительным опытом работы. Однако нестандартные вакансии все-таки проскакивают.

ИЩУТ ВОДИТЕЛЯ ДЕТСКОГО ПАРОВОЗИКА. ГЛАВНОЕ - НЕПЬЮЩЕГО. ПРАВА - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Интересное предложение - «водитель детского паровозика». Мы нашли сразу два вакантных места машиниста. В первом случае работать предлагается в столичном Парке Победы.

«Все объясним и научим, приступать к работе можно будет сразу на следующий день после стажировки. Приветствуется наличие водительских прав, но не обязательно!» - говорится в объявлении (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены - Авт).

Среди несомненных плюсов, которые перечисляет работодатель – «работа на свежем воздухе». От кандидата требуется «только добросовестно выполнять свои обязанности», в которые входит «общение с клиентами, внимательность, порядочность, честность».

Работа на свежем воздухе это, конечно же, хорошо, но белорусское лето - оно такое: всегда возможен дождь. Есть альтернатива: в один из торгово-развлекательных центров, который расположен в столичном микрорайоне Малиновка, тоже нужен «водитель на Детский паровозик».

- Ищем второго водителя, да. Очень нужен человечек, прям срочно. Было у нас два водителя, но один, как выяснилось, периодически пропадает - алкоголь, сами понимаете. Поэтому я его убрал. Вы – непьющий? Ищем только такого! - четко расставил все приоритеты работодатель по указанному в объявлении номеру телефона.

- График работы вам нужно будет согласовать со вторым водителем. Это не моя головная боль: хотите два через два, три через три, по мне - хоть неделями работайте, лишь бы не было проблем, это вы между собой решаете. По деньгам так: 30 рублей в день за выход (работать с десяти утра до десяти вечера). Плюс процент от дневной выручки. В будний всего день выходит около 45 рублей, в выходной - больше.

НУЖЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ

Удаленка и онлайн-режим работы в пандемию стали уже почти обыденностью. Не редкость и онлайн – обучение: по скайпу или Zoom. Если в эффективности изучения, к примеру, иностранного языка через интернет чаще всего сомневаться не приходится, то представить как «удаленно» можно научиться реставрировать мебель несколько затруднительно. А между тем один из образовательных центров активно ищем специалиста на вакансию «преподаватель онлайн-курсов по реставрации мебели».

Как именно будут учить реставрировать мебель, ставить технику работы специнструментом – из объявления не очень-то понятно. А вот некоторые требования к преподавателю. Их достаточно: как минимум он должен иметь среднее специальное профильное образование, также «обязателен опыт практической работы в сфере преподаваемого курса от 2-х лет», приветствуется и «готовность проявлять активность, инициативу, чтобы сделать свой курс самым интересным и посещаемым».

Дозвониться до работодателя - в объявлении указаны телефоны непосредственно образовательного центра - не удалось. В вакансии, однако, указано, что специалисту-реставратору, готовому передавать свои знания и опыт, гарантируется «официальная заработная плата на карточку банка, дополнительное премирование за результаты».

Предложение по зарплате чаще всего готовы озвучить на стадии собеседования Фото: Павел МАРТИНЧИК

ВАКАНСИИ ТАНЦОВЩИЦ В УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: «ЗП ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ УМЕНИЙ И ФОРМЫ»

Люди творческих профессий нужны во все времена. Один из брестских «джентльмен-клубов» ищет танцовщицу. Судя по объявлению, работнице нужно будет не просто танцевать, но и владеть артистическим танцем на пилоне.

Требование к кандидаткам работодатель выдвигает одно единственное: «желание работать». Предложение может многим показаться заманчивым: работодатель гарантирует «удобный график работы и дружный коллектив». Что касается оплаты труда, то здесь все индивидуально.

- Зависит от вашей подготовки, формы, умений, приходите, посмотрим на месте, все обсуждаемо, надо на вас посмотреть, - любезно ответили нам.

Танцовщицы требуются и одному из увеселительных заведений города Гродно.

В объявлении сказано: «В ночной клуб в связи с расширением штата сотрудников на постоянную работу требуются танцоры – девушки». В должностных обязанностей - ровно две позиции: «участие в танцевальных шоу-программах и общение с гостями». Обещают «полный соцпакет, корпоративные мероприятия для работников, достойный уровень заработной платы». Какой именно - по результатам собеседования.

К слову, танцовщики нужны не только в ночные клубы. Например, Гродненская областная филармония ищет «артиста балета танцевального коллектива». Зарплата указана - «от 400 рублей», из приятных бонусов - предоставление комнаты в общежитии.

«РЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС К ВИНУ И ВИННОЙ КУЛЬТУРЕ?» ДЛЯ ВАС ЕСТЬ ВАКАНСИЯ

Один из столичных винных салонов активно ищет специалиста на позицию «кавист», то есть специалист по алкоголю, который занимается продажам в специализированных магазинах.

Ищут, как сказано, тех, кто «полон решимости сделать вино своей профессией». Зарплата по столичным меркам не самая большая - обещают на руки «от 800 рублей +%». Что важно, анонсируют - заработок «будет расти вместе с вашими результатами и квалификацией» В обязанности кависта, помимо «создания безупречного сервиса для клиента», входит «консультирование клиента по ассортименту и сопровождение его у полки и создание в винном салоне гостеприимной атмосферы».

В графе «Наши ожидания» работодатель разместил сразу несколько аспектов, самые принципиальные - «реальный интерес к вину и винной культуре» и «желание развиваться в профессии».

«РАБОТА ТАЙНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ОТКРОЕТ В ВАС НОВЫЕ НАВЫКИ»

Есть на сайтах по поиску работу сразу несколько предложений подработки в качестве тайного покупателя.

Вакансию описывают так: «Интересная, динамичная работа, которая открывает в вас новые навыки. Работа заключается в проведении проверок в магазинах, торговых объектах, сто, кафе и т.д. То есть вы оцениваете качество обслуживания, внешние и внутренние аспекты объекта».

Зарплата - сдельная, сколько проверил точек, столько и заработал: «стоимость проверок от 10 до 50 рублей за 1 визит». Сейчас ищут тайного покупателя, у которого есть авто - проверять нужно СТО, сверху обещают компенсировать стоимость диагностики автомобиля (плюс 15 рублей).

В общем, если обладаете недюжинными актерскими дарованиями и не боитесь, что на какой-то из станций техобслуживания вас «раскусят», превратив тайного покупателя во вполне себе явного, то к этой вакансии вполне можно присмотреться.

ТРЕБУЮТСЯ «ЧЕСТНЫЕ И ПОРЯДОЧНЫЕ ЮВЕЛИРЫ СО СВОИМ ИНСТРУМЕНТОМ»

Ищут работодатели, пусть и совсем в небольшом - мы нашли всего около десятка объявлений разной степени давности - количестве специалистов ювелирного дела. Если вам кажется, что зарплаты здесь должны быть впечатляющими, а работать придется с уникальными в своем роде драгоценностями, то дело обстоит несколько иначе.

В основном придется «выполнять срочный ремонт (пайка, полировка, закрепка камней) и изготовление ювелирных изделий». В обязанности специалиста-ювелира входит также «работа с кассовым аппаратом, прием заказов и консультация клиента». Зарплата в большинстве объявлений, мягко говоря, не особо впечатляет - предлагают «для начала от 600 рублей». Почти всегда работодатели хотят видеть ювелира «честным и порядочным», и были бы рады, если бы он пришел на рабочее место не с пустыми руками, а имел бы свой собственный инструмент.

РАБОТЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УБОЮ СКОТА

- Работы всякие нужны, работы всякие важны, приходите, попробуйтесть, - сказали нам по телефону, указанному в вакансии «боец скота». - У нас карьерный рост, а у вас, может, талант - станете через какое-то время специалистом по убою, дорастете и до начальника бригады. Все покажем, все расскажем, может, это работа именно для вас, - продолжала специалист отдела кадров.

По деньгам обещают «гарантированно от 1000 рублей на руки». К слову, на одном из популярных сайтов по поиску работы вакансий по этой профессии более трех десятков, специалисты нужны фактически во всех регионах Беларуси, зарплаты в большинстве своем стартуют от 700 – 800 рублей, некоторые работодатели готовы обеспечить ценные кадры жильем.

КСТАТИ

«КОМСОМОЛКА» ИЩЕТ СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ

Когда мы готовили этот материал, то в поисках интересных и необычных вакансий, то перелопатили десятки сайтов с объявлениями. Но одно из классных предложений обнаружилось прямо под носом - на сайте «Комсомольской правды в Беларуси». В нашу команду требуется специалист (менеджер) по интернет-рекламе. Это реально крутое предложение, ведь ежемесячно у нас 3.000.000 уникальных пользователей и более 12.700.000 просмотров страниц . В рекламе мы работаем с самыми разными форматам: от классических баннеров и лонгридов до крупных проектов для конкретного клиента.

Скажем еще, что начинать с нуля не придется – начнете работать с базой «горячих» клиентов.

Что мы ждем от вас и что готовы предложить - про это вот тут.

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