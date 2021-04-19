12 команд во главе с «Реалом», «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед»: зачем богатые клубы создали Европейскую Суперлигу с бюджетом в €4 миллиарда

УЕФА И ФИФА выступили против нового футбольного турнира. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ночью с 18 на 19 апреля прогремела неожиданная новость в мире футбола. Как сообщает eurosport.ru, 12 ведущих и именитых команд Англии, Испании и Италии сделали официальное заявление о создании нового футбольного турнира под названием Европейская Суперлига. Главные клубы-основатели - «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Милан», «Арсенал», «Интер» и «Ювентус».

Чуть позже должны присоединиться еще 8 команд, где три клуба станут основателями проекта, а остальные пять будут проходить отбор по итогам выступлений за прошлогодний сезон. Главным председателем новой лиги стал Флорентино Перес, президент мадридского «Реала». По его мнению, данный формат соревнования позволит повысить уровень и интерес футбола и удовлетворить потребности людей во время пандемии.

ПРАВИЛА ТУРНИРА

Запуск проекта планируется в августе 2021 года. Всего участвует 20 команд. Клубы делятся на две группы по 10 участников. Напрямую в четвертьфинал выйдут по три команды с наилучшими показателями, а оставшиеся четвертые-пятые в двухматчевым плей-офф разыграют путевку в ¼. Во время плей-оффа противостояние команд будет проходить из двух матчей. Финалисты в единственном решающем матче сыграют в мае на нейтральном поле. Матчи планируют проводить в середине недели, тем самым в теории клубы-основатели смогут без проблем участвовать в своих национальных лигах.

РЕАКЦИЯ УЕФА, ФИФА И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИГ

Ассоциации УЕФА, ФИФА и многие национальные лиги жестко высказались о создании закрытой европейской лиги. Ранее представители крупнейших европейских организации пригрозили баном ко всем участникам нового формата. Клубам будет запрещено играть в других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игроки не смогут представлять свои национальные команды.

Запуск нового футбольного проекта планируется в августе нынешнего года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

От вступления в Суперлигу отказались гранды Германии («Бавария» и «Боруссия») и Франции («ПСЖ»). Напомним, УЕФА планировала провести реформы для Лиги Чемпионов, чтобы найти компромисс с футбольными богачами. Суть реформ заключается в том, что гранды смогут значительно заработать, а слабые команды пополнят свой бюджет благодаря увеличении количества игр. Глядя на этот бешенный график, большая нагрузка ляжет на игроков, которые вынуждены сейчас играть в среднем 50 матчей за сезон. Как собираются решать этот вопрос - неизвестно

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александр Чеферин получили официальные письма от создателей Суперлиги. В нем представители клубов заявили, что Суперлига уже сформировала бюджет в 4 млрд евро. А также пригрозили судебными исками, если кто-то из представителей ФИФА и УЕФА попытаются сорвать старт турнира. В ближайшее время состоится собрание УЕФА, где позже сделают новое заявление на соответствующие эволюционные решения.

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