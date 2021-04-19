«Квас на березовом соке подойдет тем, кто перенес коронавирус»: фитотерапевт рассказывает, что весной заготавливать и как питаться

Николай Огренич занимается сбором и заготовкой лекарственных растений всю сознательную жизнь и охотно делится информацией об их пользе. Фото из личного архива.

О том, какие лекарственные растения можно и нужно заготавливать именно сейчас, чтобы не упустить время, рассказал Николай Огренич, врач-гинеколог, фитотерапевт, профессор народной медицины РАНМ.

Для подготовки почек к употреблению есть три способа: ферментировать, прорастить или поджарить

- Обычно фитотерапевты весной заготавливают почки и кору. Почки - березы, черного тополя, сосны, я еще заготавливаю вишневые, черешневые, грушевые. А кора в основном осины, лещины, крушины, дуба, - рассказывает Николай Антонович. – В чем еще большой плюс весны – можно задействовать березовый сок для ферментации. Она нужна для того, чтобы упростить соединения, которые есть в растительном сырье, сделать их усвоение комфортным для наших ферментных систем желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что любые почки растений, как и цельные зерна, содержат ортофосфорную кислоту, которая для организма может оказаться не очень комфортный и оказать нежелательное действие. И для того чтобы ее нейтрализовать, есть три способа: ферментация, поджаривание и проращивание.

Заготовка березового сока заканчивается - не упустите время! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- И как провести ферментацию с помощью березового сока? Это же, наверное, сложный и длительный процесс.

- Ничего сложного. Засыпаете 70-80 граммов почек в трехлитровую банку, заливаете соком и настаиваете дней 10 при комнатной температуре. За это время произойдет ферментация, жмых можно отцедить и выбросить (можно и оставить, следите, чтобы он не появилась плесень, иначе все придется выбросить), а полученный напиток пить по 100-150 грамм в день. Хранить его лучше в холодильнике. Но не слишком долго. Максимум, сколько у меня хранился такой квас – три месяца. Ферментировать на березовом соке можно не только почки, но и свеклу, сухофрукты (СМ. «ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ»).

- А ничего что свекла зиму пролежала? Она не растратила свои полезные свойства?

- Наоборот. Свекла при хранении в погребе дозревает, там идут свои биохимические процессы. Осенняя свекла не даст такого эффекта, и борщ весной вкуснее, чем осенью – обратите внимание. Свекла вообще универсальный продукт. Наши предки ею спасались и делали свекольный квас во время весенних авитаминозов, когда надо было много трудиться посевы делать, а в это время еще и пост соблюдать. Поэтому употребляли много кваса и льняного семени, которое обладает хорошим энергетическим комплексом, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Его поджаривали, потом в ступке колотили, получали жмых и готовили из него макуху – такое национальное белорусское блюдо знаете? И заметьте, какие мудрые наши предки были: обжариванием нейтрализовали ортофосфорную кислоту, а измельчали, чтобы усвоилось, иначе оно выйдет в неизменном виде. Сейчас вы можете льняное семя смолоть на кофемолке. Но обязательно запивайте его большим количеством жидкости, чтобы оно не разбухло в кишечнике и не вызвало запор.

Оказывается, прошлогодняя свекла полезнее свежей! Фото pixabay.com

«Снимать кору можно со срубленных деревьев и через неделю»

- Есть какие-то особенности употребления этих целебных квасов из свеклы и почек?

- Поливитаминный свекольный квас можно всем, если нет абсолютных противопоказаний свеклы. Сверхактивные березовые почки самому себе лучше не назначать, если есть проблемы с почками в организме. Но если они сферментированы на березовом соке, их сверхактивность нивелируется, а усиливается мочегонное, антибактериальное и противоглистное действие. По 100-150 грамм такого напитка после консультации с врачом может быть рекомендовано при пиелонефритах, холециститах. Любой из этих квасов подойдет тем, кто перенес коронавирус, чтобы снизить токсическую составляющую, накопленную после болезни.

- А настойки из почек можно делать? Или только ферментация?

- Можно. Например, из почек березы и черного тополя (осокоря) готовят настойку, которая в народной медицине применяется для заживления ран, для полоскания горла при ангинах, фарингитах стоматитах. По 50 граммов каждого из этих видов почек заливаются 0,5 л водки и настаиваются.

Из сосновых почек получается хорошее отхаркивающее средство. Кроме того, они содержат фитонциды, которые активируют появление NK-клеток из стволовых клеток, находящихся в ротоглотке. NK-клетки обладают антивирусным действием, активируют врожденный естественный иммунитет. Не зря же санатории строили в сосновых лесах!

- А я в детстве очень любила есть липовые почки! Может это интуитивно, потому что организму чего-то не хватало?

- Липовые почки способствуют поступлению большего количества кислорода тканям. При желудочных проблемах они полезны – в липовых почках есть слизь, она обволакивает стенки желудка моментально.

- Расскажите, какую кору сейчас, в апреле можно заготавливать и как это сделать, чтобы не навредить деревьям.

- Чтобы не принести вреда природе, смотрите, где идет вырубка лесов. Снимать кору можно со срубленных деревьев и через неделю – за это время она не сильно высохнет. С молоденьких веток можно сдирать кору, чтобы не портить поросль.

У каждой коры свои свойства. Кору осины называют природным антибиотиком, используют в борьбе с грибками и микробами. Кроме того, она содержит салицилаты, обладающие разжижающим, противовоспалительным действием, как аспирин.

Кору осины сравнивают с природным антибиотиком. Фото pixabay.com

Кора лещины идет в сбор, который используется при гиперплазии предстательной железы. В равных пропорциях добавляют к ней кору осины, корни крапивы двудомной (их тоже надо сейчас собирать), все это сушится и заваривается потом в термосе. Еще можно добавить сюда молодые побеги малины. Кора крушины используется при запорах, жостера – как ранозаживляющее, кора дуба - при диарее.

«Корни заготавливают на убывающую Луну, а то, что сверху – на растущую»

- Корешки какие-то тоже по весне можно собирать? Или даже целые растения?

- Вполне можно собирать содержащие инулин корни пырея, одуванчика, лопуха. Можно собирать сейчас корень сабельника, который растет на краю болот.

В лесах из-под снега уже появились суперпопулярные растения – боровая матка и зимолюбка зонтичная. Именно сейчас они и заготавливаются для сушки. Растения эффективные, раскрученные на просторах интернета, и женщины лечат ими все подряд. Но без согласования с врачом их принимать нельзя! Потому что они способны влиять на выработку собственных гормонов в организме. И не для всех это полезно.

Это боровая матка. Без согласования с врачом ее использовать категорически не рекомендуется. Фото: Википедия

- Кстати, откуда такое сугубо женское название – «боровая матка»?

- По преданию, пока эту травку, растущую в бору, не пощипает лось, косуля, кабан или другой лесной зверь, у них не начинается родовая деятельность. Поэтому так называется. Кстати, в старину давали пить отвар из этого растения, чтобы активировать родовую деятельность у женщин. Я же потомственный фитотерапевт, и знаю по семейным преданиям, что мои предки лет 200-300 лет назад ее так использовали.

- На фазы Луны надо ориентироваться при сборе лекарственных растений?

- Желательно. Корни заготавливают на убывающую Луну, а то, что сверху – на растущую, ближе к полнолунию.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ

Весеннее витаминное меню: квас из свеклы, щи из крапивы, салат из сорной травы

Свеклу красную порезать кружочками, заполнить ею 2/3 трехлитровой банки, залить березовым соком, поставить в темное место - и через 7-8 дней готов оздоравливающий поливитаминный квас. Отпили часть – долейте водой (раза три так можно сделать). Для приготовления кваса из сухофруктов понадобится 150 г сушеных яблок или других фруктов.

Первая трава, которая пробивается весной – крапива, одуванчик, мокрица. Николай Огренич советует пользоваться случаем и готовить из нее витаминные салаты:

- Всю траву надо промыть. Одуванчик, чтобы убрать горечь, залить соленой водой минут на 20-30, крапиву окунуть в кипяток и достать сразу же. Измельчить, заправить растительным маслом - и салат готов. Это весенние поливитамины. Чем хороши именно эти первые ростки – там есть стволовые клетки, которые обладают массой полезных свойств. Кроме того, на молодой поросли весной меньше побывало других «сожителей» - мошек, жуков и т.п.

- Как правильно сварить щи из крапивы, чтобы не разрушить содержащийся в ней витамин С, ради которого, собственно, ее и употребляют?

- Во-первых, сильно не мельчите, порежьте покрупнее. Долго не кипятите. Чуть вскипело – и хватит. Дальше закрыли крышкой, пусть настаивается. И не надо размешивать, потому что когда мы ее тормошим, нарушаем структуру и витамин С разрушается.

Секрет полезного супа из крапивы - не переварить главный ингредиент. Фото pixabay.com

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