В Минске 20 апреля рассмотрят апелляцию на приговор журналистке Катерине Борисевич - Генпрокуратура сочла его слишком мягким

Рассмотрение дела в суде первой инстанции проходило за закрытыми дверями, с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Фото: Belta via Reuters

В Минском городском суде 20 апреля рассмотрят апелляцию на приговор журналистке Tut.by Катерине Борисевич. Суд первой инстанции приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 2900 рублей, врача Артема Сорокина, который был вторым обвиняемым по этому делу – к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Врача после приговора освободили в зале суда.

12 марта, через 10 дней после приговора, стало известно, что Генеральная прокуратура подала протест на приговор Катерине Борисевич – в ведомстве решение суда сочли слишком мягким.

Процесс по делу был закрытым, поэтому и рассмотрение апелляции в суде будет проходить в закрытом режиме – ни родственники, ни другие слушатели попасть в зал суда не смогут.

Суд может изменить приговор, оставить его без изменения и не удовлетворить апелляционную жалобу прокуратуры или отменить приговор, направив дело на новое рассмотрение. Суд также вправе отменить приговор и прекратить производство по делу – тогда Катерина сразу выйдет на свободу.

Напомним, Катерина находится в заключении уже 5 месяцев, с ноября 2020 года. Ее судили за разглашение врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, привело к тяжким последствиям, которые выразились в «повышенной напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям»

Речь идет о материале Катерины Борисевич, который вышел на портале Tut.by 13 ноября. В тексте со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача Артема Сорокина было указано, что в крови умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. У родственников Бондаренко претензий к врачу и журналистке не было, они неоднократно говорили, что давали свое согласие на то, чтобы информация об отсутствии алкоголя в крови Романа была опубликована. Двоюродная сестра Романа, Ольга Кучеренко, которая давала показания в суде как свидетель, рассказала журналистам, что перед публикацией текста Катерина заверила у нее этот материал.

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