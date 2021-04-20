Коронавирус в Беларуси, последние данные на 20 апреля 2021 года: мобильное приложение для тех, кто летит в Москву, прививки на предприятиях и COVID-19 против рака

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Артем КИЛЬКИН

В Министерства здравоохранения сообщили, что в Беларуси за сутки коронавирусной инфекцией заразились 887 пациентов. Всего же, с начала пандемии, в стране с положительным тестом на COVID-19 было зарегистрировано 345 тысяч 110 человек.

Коронавирусной инфекцией уже переболели 335 тысяч 485 пациентов. За все время умерло 2433 человека.

Главный внештатный инфекционист Минздрава рассказал, что уже привился от коронавируса.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ рассказал, что уже привился от COVID-19 и объяснил, почему это нужно делать.

- Я привился российской вакциной «Спутник V», так как это векторный препарат с высокой гарантией выработки иммунитета – 91%. Стоит также отметить, что и китайская вакцина отлично работает, - заявил Карпов.

По его словам, благодаря собственному производству препарата Беларусь сможет в ограниченный период провести вакцинацию. Он уточнил, что после введения вакцины, наблюдается кратковременный подъем температуры.

Коронавирус может помочь излечиться от рака

Первая информация о том, что COVID-19 может помочь излечиться от рака, появилась еще в августе 2020 года. Тогда была опубликована история 20-летнего пациента больницы итальянского города Кремона. Парень страдал одной из разновидностей неходжкинской лимфомы, и ни один вид терапии не дал серьезных результатов.

Когда же молодой человек весной 2020 года заболел коронавирусной инфекцией, то на этом фоне у него наступила внезапно ремиссия. Но это был лишь временным явлением. После того, как организм справился с «ковидом» - рак вернулся.

Подобный случай произошел в Великобритании в январе 2021 года. У 61-летнего мужчины был рак лимфатической системы. Он заболел коронавирусом в тяжелой форме и 11 дней провел в больнице. После этого его выписали домой долечиваться. Через несколько недель выяснилось, что у мужчины произошла внезапная ремиссия. Причем рак спустя четыре месяца не вернулся.

Главный инфекционист Минска прокомментировал популярное опасение о прививках от ковида

По мнению главного внештатного инфекциониста комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослава Вельгина, опасения касаемо того, что после вакцинации от COVID-19 могут в будущем возникнуть последствия, являются необоснованными.

Вельгин прокомментировал популярное опасение, которое связано с тем, что коронавирус – это новая болезнь, вакцину против вируса создавали за короткий срок.

- В мировой практике технологии производства вакцин отработаны уже на протяжении не одного десятка лет. Что касается вакцин от COVID-19, то их делали по проверенным технологиям – на основу препарата «насаживали» другой антиген, действующий против коронавирусной инфекции. Поэтому не вижу оснований для опасений, в том числе по поводу отдаленных последствий вакцинации, - заявил Вельгин.

Ученые выявили ключевой показатель развития тяжелой формы ковида

Австралийские и итальянские исследователи пришли к выводу, что один из синтезируемых в печени белков служит биомаркером, который указывает на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения коронавирусом.

Были изучены данный 19 исследований, в которых приняли участие свыше 5600 пациентов из разных стран. Цель – найти конкретные химические биомаркеры в организме.

- Наш анализ показал, что люди с тяжелым течением COVID-19 или те, кто в итоге умерли, имели более высокие уровни SAA в сравнении с пациентами с легкой формой ковида, - рассказал руководитель исследования, профессор клинической фармакологии Ардуино Мангони.

Белорусам, которые хотят лететь из Минска в Москву, нужно заранее установить специальное приложение

Гражданам Беларуси, у которых в планах перелет из Минска в Москву, необходимо заранее установить мобильное специальное приложение, которое называется «Путешествую без COVID-19». В него нужно будет загрузить результаты отрицательного ПЦР-теста на ковид, чтобы позже представить его в виде QR-кода.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Его нужно сказать еще до запланированной поездки. После этого, сообщили в Роспотребнадзоре, человек сдает в своей стране ПЦР-тест на COVID-19 и загружает в мобильное приложение именно отрицательный результат. По прилету в самолете пассажирам раздают анкеты для заполнения и тогда же проверяют QR-код.

Белорусам, которые планируют ехать в Москву на поезде, устанавливать приложение «Путешествую без COVID-19» пока не нужно.

В Минске прививки от ковида будут делать прямо на предприятиях.

В Минске прививки от COVID-19 будут делать прямо на предприятиях. И такая работа, проинформировали в Мингорисполкоме, уже проводится. По словам мэра Минска Владимира Кухарева, данный способ для крупных коллективов будет в разы удобнее, чем, например, направление сотрудников в прививочные кабинеты городских поликлиник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Квас на березовом соке подойдет тем, кто перенес коронавирус»: фитотерапевт рассказывает, что весной заготавливать и как питаться.

Как кору осины, корни одуванчика, березовые почки заготавливать весной, почему полежавшая зиму свекла полезнее и как правильно варить суп из крапивы рассказал профессор народной медицины РАНМ Николай Огренич. (подробности)

Векторная и «убитая»: какими вакцинами прививают от коронавируса в Беларуси и в чем между ними разница.

А в мире уже начинаются испытания вакцин для детей. (подробности)