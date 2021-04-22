Лайфхаки от кадровика: Как при отпуске 24 дня отдохнуть 28

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ДЕЛИМ ОТПУСК НА ЧАСТИ - ОТДЫХАЕМ ЧАЩЕ

За год можно отдохнуть несколько раз. Для этого не берем весь отпуск полностью, а делим его на части. Правда, это может быть только по договоренности между работником и нанимателем. Трудовой кодекс говорит, что отпуск можно разделить на две части. Но коллективный договор может предусматривать и большее количество частей. Главное требование - чтобы хотя бы одна часть была не меньше 14 дней (ч. 1 статьи 174 Трудового кодекса Республики Беларусь. Далее - ТК). В каком порядке должны идти эти части - нигде не прописано. Поэтому совсем не обязательно первой использовать самую большую часть.

Лайфхак. Так как продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях, то он может начинаться и заканчиваться в любой день недели - и в рабочий, и в выходной. Даже имея минимальный отпуск 24 календарных дня, можно отдохнуть 4 недели. Разделить такой отпуск пополам (12+12) не получится. Помним, что одна часть должна быть не менее 14 дней. Хороший вариант: одна часть - 19 дней (отпуск начинается в понедельник и заканчивается через 19 дней в пятницу, фактически отдыхаете 3 недели), а оставшиеся 5 дней оформляем тоже с понедельника по пятницу - фактически отдыхаете целую неделю.

НЕ ХОТИТЕ ДЕНЬГИ НА СОЛНЦЕ И МОРЕ - БЕРИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ

Если же в приоритете у вас не отдых, а деньги, то за неиспользованный отпуск можно получить компенсацию (161 ТК). Правда, выплата денежной компенсации за весь трудовой отпуск (основной и дополнительный) возможна только при увольнении. Поэтому отдохнуть как минимум 21 день придется. А уже оставшуюся часть с согласия руководителя можно заменить деньгами. И если трудовой отпуск может быть предоставлен в любой период рабочего года, даже в самом его начале (авансом), то компенсацию авансом не дадут, рабочий год придется отработать.

С января 2020 года в Трудовом кодексе закреплено, что компенсацию можно получить и при разделении отпуска на части. Но все равно в текущем рабочем году придется отдохнуть суммарно не менее 21 календарного дня. Например, имея все тот же минимальный отпуск 24 дня, вы можете взять 14 дней отпуска, потом еще 7 (всего получается 21 день отдыха), а уже за оставшиеся 3 дня получить компенсацию.

Дополнительные отпуска (за ненормированный рабочий день, за контракт, за стаж и др.) тоже можно компенсировать. Но дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы компенсировать не допускается.

Не дадут компенсацию за отпуска, предоставляемые за работу в зонах радиоактивного загрязнения. Беременным женщинам, инвалидам и несовершеннолетним тоже придется использовать отпуск полностью.

Лайфхак. Если руководство на компенсацию не дает согласие, в деньгах все равно можно выиграть. Для этого отпуск оформляем так, чтобы он начинался и заканчивался в выходные. Ведь отпуск предоставляется в календарных днях, поэтому средний заработок выплачивается и за выходные (за исключением праздников). Например, хотите отдохнуть неделю. Если оформить отпуск с понедельника по пятницу, то отпускные получите за пять дней, а если с субботы по следующее воскресенье, - то за девять.

ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА

Если на работе без вас ну никак, то с вашего согласия из отпуска могут и отозвать (ч. 2 - ч. 4 ст. 174 ТК). Не хотите на работу - отказывайтесь и отдыхайте дальше. В коллективном договоре могут предусматриваться обстоятельства, при которых допускается отзыв из отпуска. А несовершеннолетних и работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы, из отпуска отзывать вообще запрещено.

По договоренности между работником и нанимателем неиспользованная часть отпуска может быть предоставлена в течение текущего рабочего года. Если работник хочет, то можно присоединить к отпуску за следующий рабочий год. В этих случаях выплаченные отпускные зачтутся в зарплату (п. 8 Инструкции о порядке исчисления среднего заработка). А потом, когда вы опять соберетесь отдыхать, отпускные выплатят по-новому. И еще вариант - по желанию работника за эту неиспользованную часть можно получить денежную компенсацию.

Ограничений по количеству отзывов нет. Может быть и такая ситуация: вас один раз отозвали из отпуска, потом вы взяли оставшуюся часть, вас опять отозвали… Получается, отпуск будет разделен фактически на три части или даже больше.

При отзыве не действует требование, что одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней (ведь отзыв - это не разделение отпуска на части). Но в течение года вы все равно должны отдохнуть как минимум 14 дней, пусть это будет даже суммарно.

Лайфхак. Компенсация за неиспользованный отпуск и компенсация в связи с отзывом - это не одно и то же. При отзыве из отпуска действуют совсем другие правила. Здесь для получения компенсации достаточно отдохнуть в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней, и рабочий год не требуется отрабатывать полностью. Получается, если отпуск дали в начале рабочего года, и через 14 дней вас из него отозвали, то за оставшуюся неиспользованную часть можно сразу взять компенсацию.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Можно ли отказаться идти в отпуск?

Если в графике отпусков ваш отпуск запланирован, в соответствии с законодательством, вас уведомили о начале отпуска не позднее чем за 15 дней, отпускные выплатили не позже чем за 2 дня до его начала, а вы все равно отказываетесь от отдыха, наниматель вправе отказать в переносе отпуска на другое время и не выплачивать денежную компенсацию за неиспользованный отпуск (статья 173 ТК). В этом случае выплаченные отпускные учтутся в счет заработной платы. Но при увольнении за отпуск компенсация будет все-таки выплачена.

А если в отпуск не пускает руководство?

Наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск, как правило, в течение каждого рабочего года (ежегодно). Лишь в исключительных случаях, когда предоставление полного отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации, часть отпуска с согласия работника можно перенести на следующий рабочий год. Но как минимум 14 календарных дней отдыха вам должно быть предоставлено (статья 170 ТК). Оставшуюся часть отпуска можно присоединить к отпуску за следующий рабочий год или вообще использовать отдельно.

Запрещено непредоставление трудового отпуска несовершеннолетним и работникам, имеющим право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.