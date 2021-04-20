Как наказать тех, кто обрезает деревья «под столб» и какие дворы самые проблемные: спросили у "Минскзеленстроя", ученого и городского лесничего

Обрезка деревьев – самая больная тема. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обрезка деревьев – больная тема в городах. Обрезкой «по самое не могу» часто возмущаются горожане. Озелененные территории более 20 лет жили по рекомендациям, а с лета 2020 года – уже по правилам, принятым постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Мы спросили специалистов зеленого хозяйства, ученых и экологов, какие деревья и как можно обрезать, кто этим занимается во дворах жилых домов и в парках и почему двор как лес – это нехорошо.

- На территориях, закрепленных за «Минскзеленстроем» и районными «Зеленстроями» работы по обрезке выполняются специалистами, которые знают физиологию растений, обучены методам и технологии выполнения работ по обрезке и стрижке растений, - рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова - Если говорить о территориях ЖКХ, то там такие работы выполняет по тендеру выигравшая его организация. В таких случаях чаще всего и отмечаются факты нарушения технологии обрезки и обрезка тех деревьев, которые в принципе нельзя обрезать.

Омолаживающая обрезка - только на тополях

- По фактам обрезки, выполненной с нарушением технологии, мы направляем информацию в городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы впоследствии не допустить таких исполнителей к участию в тендерах. Но, как правило, человек перерегистрирует фирму и опять идет на этот же специфический рынок услуг. Максимум, что ему может грозить за варварскую обрезку – это административный штраф. А если после такой обрезки дерево погибло, можно подать в суд на исполнителя работ.

- Как и кто решает быть дереву обрезанным или нет?

- Сначала дерево обследуем, чтобы определить нужна ли обрезка и какого вида. Занимаются этим мастера зеленстроев, инженеры по охране окружающей среды, а также агрохимическая лаборатория предприятия «Минскзеленстрой». При необходимости кардинальных мер создается комиссия в состав которой приглашаем специалистов Института экспериментальной ботаники НАН Национальной академии наук и совместно проводим обследования, составляем акт, решаем, что делать - продолжила Анжелика Пузанкова. - Омолаживающую обрезку делаем только на тополях (они хорошо образуют побеги) и только по заключению комиссии. Остальные деревья омоложению не подвергаем. Обычно обрезки тополей проводятся, если деревья растут вдоль дорог, возле детских площадок, если у дерева много сухих ветвей в кроне и большая парусностью.

Обрезкой деревьев должны заниматься арбористы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продолжаем мы также формовочную обрезку крон лип, растущих вдоль минских дорог. Раз в 3-5 лет наши специалисты прореживают кроны. Вообще, сухие ветви деревьев можно вырезать круглый год, а все остальные работы по обрезке – только когда деревья находятся в состоянии покоя: с момента опадения листвы и до начала сокодвижения. Плюс после обрезки необходимо активно ухаживать за деревьями.

Неоднократная обрезка приводит к преждевременному старению и гибели

- Институт экспериментальной ботаники имени Купревича постоянно высказывает свое негативное отношение к радикальной обрезке крон деревьев, - говорит кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник сектора мониторинга растительного мира института Ирина Вознячук - Если в Минске такой формой обрезки в первую очередь грешат ответственные за содержание насаждений на территориях жилой застройки, учебных, медицинских, административных учреждений, то в районных и областных городах объектами становятся деревья вдоль улиц и дорог. Даже скверы и парки!

Специалист говорит: удаление кроны у спелых 40-60 летних деревьев снижает их стабилизирующее значение для окружающей среды на 3-5 лет, способствует ряду заболеваний дерева и в отдельных случаях являются причиной их гибели. А по наблюдениям института, до 10% деревьев, подвергшихся обрезке, независимо от породы не дают новых побегов, а в последующие годы многие из них усыхают. Отпад деревьев после обрезки в течение последующих пяти лет может доходить до 50%.

- Радикальная обрезка за исключением возможных аварийных ситуаций при аргументированном обосновании может иметь только одну цель, к сожалению, никак не связанную с деревьями – освоение средств, выделенных на содержание зеленых насаждений, - констатирует специалист.

Грамотный арборист – хорошо, садовник – еще лучше

- Правила содержания озелененных территорий, конечно, лучше, чем просто рекомендации, но механизм, как им следовать, до конца не прописан, - категоричен Игорь Корзун, «городской лесничий» компании экологического товарищества «Зеленая сеть». – Сейчас нельзя обрезать дерево так, чтобы оно было похоже на столб. Но это все равно не спасет деревья от варварской обрезки. В идеале нужен специалист, который придет во двор к проблемному дереву, опишет его и его проблемы в акте-осмотре. В результате этого акта будет составлен наряд-заказ на выполнение определенных работ. А после выполнения – акт приемки-сдачи зеленого объекта. Вот три необходимых документа, наличие которых уменьшит количество необдуманной обрезки в разы и сохранит средства.

- Игорь, главная проблема – специалисты?

- Да. Обрезкой деревьев должны заниматься арбористы, а это серьезная профессия, которой за два месячных курса или за 10 часов занятий в вузе овладеть невозможно. В Беларуси работают десятки фирм, которые занимаются обрезкой деревьев, но их работа не регламентирована, а в классификаторе профессий арборист просто отсутствует.

Сегодня многие арбористы делают обрезку на свой вкус и свое понимание, а еще и вынуждены прислушиваться к заказчику, который, как правило, вообще хочет убрать все и по максимуму. Кроме того, в Беларуси нет садовников, которые и должны быть «мамой и папой» зеленым насаждениям!

После обрезки необходимо активно ухаживать за деревьями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Где деревья обрезают по варварски чаще всего?

- Не в парках, где хозяин «Минскзеленстрой», а во дворах жилых домов, на территориях детсадов, школ, больниц, поликлиник, предприятий. ЖЭСы. Отсутствие контроля и специалистов - это основная причина. Но надо понимать, что у нас с деревьями во дворах, особенно в старых, полный бардак. Большинство деревьев аварийные, потому что у них мало жизненного пространства, они чрезмерно высокие. Все потому, что когда-то на субботниках каждый хотел посадить дерево «для детей и внуков». За годы вымахали не только дети-внуки, но и деревья. Теперь у жильца «сталинки» зеленая крона с вороньими гнездами над головой, а на уровне глаз –темные стволы, под ногами глинистая земля с клочками травы. А все потому, что в идеале деревьев во дворе должно быть порядка 25% от всех зеленых насаждений, в идеале - низко растущие деревья формирующие ярус зелени на уровне глаз, остальное - кустарники, цветники, лужайки.

- Если бабушка с первого этажа пятиэтажки, перед чьим окном огромное дерево, от которого в квартире темно, холодно и сыро, решит, что от такого соседства надо избавиться…

- А старушка не может попросить вырубить это дерево сына или внука - запрещает Закон о растительном мире. ЖЭСу же проще дерево обрезать, чем вырубить. Для вырубки надо оформить много бумаг, а для обрезки разрешительные документы не нужны.

БУДЬ В КУРСЕ

- Теперь при обрезке не удаляются полностью крона и верхняя часть ствола дерева. То есть обрезать под «столб» - нельзя.

- Омолаживающая обрезка применяется в отношении потенциально опасных деревьев. И только у ивы, тополя, липы. Причем чем старше дерево, тем меньше должна быть обрезка. Она проводится с октября по апрель – постепенно, в течение 2-3 лет.

- Деревья с вороньими гнездами можно обрезать с 15 августа по 15 февраля.

- После обрезки все раны диаметром более 2 см должны замазываться садовым варом или закрашиваться масляной краской на натуральной олифе.

А КАК У НИХ?

В Германии все дворы имеют проекты озеленения. Причем многие из них разработаны еще до Второй мировой войны и с тех пор не менялись, если квартал (двор) не претерпел существенной реконструкции. Все дело в деньгах: разработка ландшафтного проекта двора с озеленением стоит дорого. Так зачем переделывать? Именно поэтому, если в немецком дворе растет ель, то она растет до того времени, пока не состарится, а потом ее заменяют на молодую. То же с клумбами многолетников. И да, в немецких парках пронумеровано каждое дерево и каждый кустик.