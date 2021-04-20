«Мы ничему не удивляемся»: группе J:Морс отменили три концерта подряд

Лидер группы Владимир Пугач говорит, что все равно будет продолжать делать концерты. Фото: личный архив

«Черные списки - 2021. У J:Морс три концерта в регионах отменены по инициативе принимающей стороны», - написал бывший пресс-атташе группы Дмитрий Безкоровайный у себя в фейсбуке.

Мы обратились к лидеру группы J:Морс Владимиру Пугачу, чтобы узнать подробности.

- Никто ничему не удивляется, мы знаем, где живем. Концерты в Гродно и Лиде отменены «по техническим причинам», а в Слониме из-за коронавируса. Думаю, через пару дней в этот список добавится еще и Витебск. Организатор у концертов один – Александр Образов, у него все отписки есть. А до этого были проблемы с Могилевом, там за два дня до концерта начала "искрить проводка", но мы быстро сориентировались и провели мероприятие в другом зале.

- Что думаете сейчас делать?

- Плана Б у нас не было, но теперь будем над этим думать. Точно могу сказать, что продолжим работать и делать концерты. Во время коронавируса договариваться сложнее стало, но планировали концерты в Питере и Москве. Будем и дальше играть онлайн-концерты, но это, скорее, как отдушина, а не заработок. А еще у нас 26 апреля выходит сингл, посвященный 35-летию Чернобыля. Как раз еду в студию записывать его.

Группа J:Морс. Фото: личный архив

- J:Морс были в так называемых «черных списках» раньше?

- В 2006 году, правда, недолго – около полугода. Как раз прошло 15 лет, юбилей.

Напомним, в Беларуси дважды появлялись разговоры о существовании, пусть и неофициальных, но вполне реальных «черных списков» музыкантов, которым запрещено выступать в Беларуси. В них попадали проекты Сергея Михалка – «Ляпис Трубецкой» и Brutto, группы «Крама», «Палац», «Нейро Дюбель», N.R.M. и Лявон Вольский, ряд других музыкантов.

Правда, в 2015 году в то время министр культуры Борис Светлов говорил: «Я вам официально заявляю, никаких «черных списков» музыкантов или исполнителей нет. Никто нам в министерство из районов, из Минска не звонит и не спрашивает разрешения, можно выступать тому или иному исполнителю».

Однако ди-джеи на радиостанциях говорили, что некие списки все же существовали и каждый музыкальный редактор знал, кого в эфир можно ставить, а кого – нет.

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