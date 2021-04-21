Коронавирус в Беларуси, последние данные на 21 апреля 2021 года: Черногория снимает ограничения для белорусов, в Британии будут намеренно заражать молодежь COVID-19

Последняя информация о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на коронавирус был выявлен у 888 человек. Всего, с начала пандемии COVID-19 в Беларуси, было зарегистрировано 345 тысяч 998 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 2443 пациента. Выздоровели – 336 тысяч 227 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 5 миллионов 685 тысяч 902.

В Сингапуре заявили об уникальной и высокоточной тест-системе на COVID-19

Устройство называется TracieX. Аппарат высокоточно определяет коронавирус, как и часто используемые ПЦР-тесты – на уровне около 95%. При этом с человеком проводится минимальное количество манипуляций – всего лишь дыхательный тест.

- При каждом выдохе из легких выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биометрических реакций в клетках человека. Прибор способен фиксировать изменения химсостава дыхания и определять наличие коронавирусной инфекции, - рассказали разработчики.

Тестирование будет платным. Его стоимость составит около 20 долларов США. Результат тестирования будет приходить через 2 минуты.

В Великобритании намерены повторно заражать молодежь коронавирусом - за деньги

В Оскфордском университете будут заражать COVID-19 молодых людей, которые уже переболели данной инфекцией. Суть эксперимента состоит в том, чтобы выяснить, насколько и в каких именно случаях приобретенный иммунитет сможет защитить человека от коронавируса. Второй аспект исследования – определить, какое именно количество COVID-19 достаточно для заражения человека.

В качестве подопытных будут приглашаться добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет. Им придется контактировать с вирусом, а потом находится в изоляции на протяжении 17 суток. Все это время врачи будут наблюдать за реакцией иммунной системы испытуемых.

За участие в эксперименте добровольцам заплатят по 5 тысяч фунтов – 6925,5 долларов.

Белорусский инфекционист рассказал о третьей волне коронавируса

Завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, специалист мониторинговой группы по коронавирусу Юрий Горбич рассказал, что сравнение трех волн коронавируса может вызвать ощущение, что первая волна была очень легкая, вторая – сложнее, а третья – еще сложнее.

По его словам, отличие волн коронавируса «чисто эмоциональное», которое объясняется общей усталостью от пандемии. Горбич также отметил, что ощущение большого количества тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией создается «по причине перехлеста оставшихся со второй волны» пациентов с новыми поступающими больными.

- Да, создается впечатление, что тяжелых пациентов много. Собственно, как говорил министр здравоохранения, их много, - отметил инфекционист.

Черногория снимает все ограничения для туристов из Беларуси

Стало известно, что Черногория снимает все ограничения, в числе которых и ПЦР-тестирование, для туристов из Беларуси.

- Мы рады сообщить, что для посещения в туристический сезон для граждан из Беларуси, Украины, России и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры. В их числе и ПЦР-тестирование, - прокомментировал министр финансов Черногории Милойко Спаич.

Как рассказали в Республиканском союзе туристических организаций, ПЦР-тесты для граждан указанных стран будут отменены уже с 22 апреля.

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