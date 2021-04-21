Лукашенко полетит в Россию в пятый раз с начала 2020-го. А когда Путин в последний раз был в Беларуси?

С 2000 года в должности президента Путин приезжал в Беларусь около 20 раз Фото: Павел МАРТИНЧИК

На 22 апреля назначен рабочий визит Александра Лукашенко в Москву – там он встретится с Владимиром Путиным.

- Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, - анонсировал Лукашенко свой предстоящий визит. - Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь – октябрь (договоримся ближе по обстановке) – Высший Государственный совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с президентом России за последние два дня

До этого президенты России и Беларуси встречались 22 февраля 2021 в Сочи. Переговоры длились около часа, и, судя по официальным заявлениям, были посвящены экономике и пандемии. Обсуждали и российско-белорусскую интеграцию: Лукашенко тогда отметил, что почти все дорожные карты готовы к подписанию.

История визитов

Апрельский визит Лукашенко станет уже пятой его поездкой в Россию за последний год – с начала 2020-го. В феврале 2020 года состоялись российско-белорусские переговоры в Сочи, в июне Лукашенко и Путин участвовали в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. После августовских выборов президента в Беларуси Лукашенко и Путин встретились 14 сентября в Сочи. Переговоры длились четыре часа, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планировалось - так и получилось в итоге. Не было и пресс-конференции по окончанию переговоров. В СМИ появилось только видео 20-минутной протокольной встречи: Лукашенко прокомментировал последние события в Минске, поблагодарил Путина за поддержку после выборов и пообещал подробно проинформировать его о происходящем в Беларуси в закрытой части беседы.

За 20 лет Лукашенко приезжал в Россию около 100 раз.

Владимир Путин же в последний раз был в Минске около 2 лет назад – в 2019 году российский президент приезжал к закрытию II Европейских игр. Тогда Путин посетил соревнования по боксу на Европейских играх, встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, поговорил с российскими спортсменами в деревне II Европейских игр в Минске и пообщался с Александром Лукашенко в государственной резиденции «Заславль».

В 2018 году Владимир Путин приезжал в Беларусь дважды: в июне он был с рабочим визитом в Минске, участвовал в заседании Высшего Госсовета Союзного государства, провел переговоры с Лукашенко. В октябре 2018 он побывал в Могилеве на Форуме регионов Беларуси и России, встретился с Александром Лукашенко.

Всего за четыре президентских срока, с 2000 по 2020 год, Путин приезжал в Беларусь чуть больше двадцати раз.

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