Объявлена дата проведения шахматного турнира среди команд белорусских компаний. Фото: officelife.media

Яркое шахматное событие весны - чемпионат среди команд белорусских компаний - пройдет 23 мая в Минске. Его организаторами выступили группа деловых СМИ (журналы Office Life и «Бизнес-ревю», сайт officelife.media) совместно со Школой Шахмат под эгидой ФИДЕ в Беларуси.

Несмотря на появление многочисленных развлекательных вариаций на тему игры «Что? Где? Когда?» шахматы остаются главной интеллектуальной игрой современности, которую предпочитают лучшие умы бизнеса. Эту гипотезу на глобальном уровне подтверждают успешные инвесторы и бизнесмены: Билл Гейтс (Microsoft), Лоуренс Эллисон (Oracle), Ричард Брэнсон (Virgin Group), Марк Цукерберг (Facebook), Питер Тиль (Pay Pal).

Организаторы нынешнего турнира уверены, что среди белорусских бизнесменов и менеджеров также достаточно поклонников шахмат, готовых бросить вызов своим коллегам, партнерам, конкурентам.

Объявлена дата проведения шахматного турнира среди команд белорусских компаний. Фото: officelife.media

- Нам кажется, что у шахмат и бизнеса много общего. Мы предлагаем это проверить на практике, - говорит директор «Школы Шахмат» Надежда Кравчук.

Организаторы остановились на формате «блиц» - одним из самых динамичных и зрелищных. Соревнования пройдут в один этап, программа предусматривает время для неформального общения.

С подробностями проведения Чемпионата среди команд белорусских компаний Office Life - Chess и возможностями для участников и гостей можно ознакомится на сайте организаторов и в официальном телеграм-канале турнира @officelifechess.