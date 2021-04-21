Чемпионат Беларуси по дрифту: в новый сезон — с новым логотипом!

Соревнования вызывают большой интерес в том числе у пилотов из соседних стран.

Специально для чемпионатов по дрифтингу и драгрэйсингу был разработан новый логотип совместно с генеральным партнером соревнований компанией Parimatch.

Новой эмблемой обзавелся и Parimatch Racing. В ее основе — литера R (Racing). “Эффект скорости” в виде шлейфа, в который интегрирован фирменный знак Parimatch, придает динамики и драйва, а также полностью повторяет стилистику и геометрию основного логотипа

— Наша компания продолжает поддержку автоспорта Беларуси и с нетерпением ждет начала сезона. Вместе с Racing.by будем двигаться к новым целям на любых скоростях, добиваясь ярких побед. Уверен, зрители и фанаты получат огромное удовольствие, наблюдая за этим невероятно зрелищным спортом, — сказал Александр Осипов, руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

— Считаю, что у такого статусного чемпионата просто обязан быть свой хорошо узнаваемый отличительный знак. Тем более такое мероприятие вызывает повышенный интерес не только в стране, но и на международном уровне. В процессе разработки логотипа возникла идея интегрировать в него фирменный знак Parimatch, тем самым подчеркнуть дружеские отношения между партнерами. Логотип получился современным и запоминающимся. Удалось передать основные эмоции, присущие данному виду спорта — скорость и драйв! — слова дизайнера Андрея Шнитуленко.

После Пинска эстафету автосезона примут Стайки. 16 мая там пройдет II этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу.