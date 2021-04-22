Внук Анатолия Ярмоленко с женой, мамой и тещей отдохнули в Дубае, а Наталья Подольская и Дмитрий Шепелев рассказали о новорожденных сыновьях: листаем Инстаграмы звезд

Фото: соцсети

Для некоторых звезд и селебрити инстаграм - площадка для рекламы и PR, для других - возможность непосредственного общения с подписчиками, для третьих - способ ведения личного дневника и фотоальбома. Мы посмотрели не только открытые, но и требующие запроса инстаграмы некоторых белорусских медиаперсон - и вот что сейчас там происходит.

«Лохматая и прибалдевшая» Люция Геращенко показала, как выглядит без фотошопа

Не так давно Люция Геращенко (экс-Люся Лущик) провела отпуск в Дубае: была она там вместе с сыном Андреем, которому скоро исполнится год. Люция вообще активно делится с фоловерами своими эмоциями, и о времени проведенном на море, тоже, разумеется, рассказала.

Как выяснилось, полюбился Дубай Люции далеко не сразу – для этого пришлось почти десять раз посетить Эмираты.

«8 лет мне понадобилось чтобы влюбиться в Дубай окончательно и бесповоротно. За эти восемь лет он меня много раз удивлял, бесил, мы с ним расставались навсегда и снова встречались... Настоящий роман. И вот только сейчас я его поняла и впустила в своё сердце» - написала Люция (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены - Авт.) под ярким фото, где она с идеальным макияжем и профессиональной укладкой.

Люция Геращенко прекрасна и с макияжем, и без. Фото: соцсети

В аккаунте Люции много фотографий с отдыха, некоторые из них, как она называет, «неидеальными».

Так Люция опубликовала снимок, где на запечатлена без макияжа и фотошопа. Выглядит Люция, надо сказать, совсем юной девушкой.

«Как вы считаете, неидеальным картинкам место в Инсте? я налупасила столько селфи… ну люблю цветочки, прям моя слабость, остановиться не смогла. Но на всех фотках получилась лохматая и прибалдевшая, горизонт завален, головы у фигурок отрезаны... Но зато видны мои эмоции, которыми хочется делиться. Скажите, вам интереснее качественные фото и тексты или иногда смотрите «бытовуху»? - спросила Люция.

Подписчики Люции, главным образом те, которые мужского пола, отреагировали очень живо: «как раз в таких "неидеальных" селфи зачастую лучше всего виден человек», «давай ещё! На фотошопленных можно везде посмотреть, а вот хотелось бы именно такой, естественной, красоты».

Нельзя не признать, Люция хороша и на профессиональных фото с обработкой фотошопом, и на таких вот «естественных» кадрах.

Вера Каретникова выложила «натуральное фото без фильтров» и призналась: «После 45 я решусь на пластику лица»

Телеведущая и певица, участница проекта «Народный артист» (там ей, как известно, благоволила Лайма Вайкуле) Вера Каретникова сейчас по разным причинам отошла от активной творческой деятельности и сконцентрировалась на семейной жизни. Вера вместе с супругом растят двоих сыновей - Добрыню и Степу, они часто появляются в мамином инстаграм.

На днях Вера разместила там необычное фото – на нем наглядно видна «сила» масок, которые многие (и делают так не только селебрити) используют в прямых эфирах и при публикации фото.

Фото: соцсети

«Терпеть не могу, когда люди голословят и надевают на себя полноценные, плотные, толстенные маски. И сидят в них. И вещают. И комфортно им. Тепло и уютно. И я не о масках , которые в определённый период способны поднять тебе настроение? Не о фильтрах, о которых как раз-таки они поют из каждой сторис. О других масках. Я каждый день вижу себя в зеркале. Мой муж видит меня самую настоящую и живую:) И унылую вечерком. И опухшую плюшку утром. Но инстамаски - это спасение! Спасение настроения, рабочего материала порой. Это яркость зачастую серых белорусских будней. Это инструмент, благодаря которому появляется желание совершать то, на что изначально не было запала. Это возможность людям в возрасте, даже тем, кто готов по их словам принять себя, вдохнуть заново! Это благодарность людям, у которых хватило ума придумать подобное! Это возможность молодой мамы вести свой блог в красивом ключе, а не с обвисшими от усталости до колен веками! Конечно, это мое личное мнение! Но для этого и существует мой личный аккаунт? После 45 я решусь на пластику лица, а пока буду спасаться доступными средствами:)»

С нашей точки зрения, Вера выглядит замечательно и без инстамасок, а материнство ее по-настоящему украшает.

Внук Анатолия Ярмоленко вместе с женой, мамой и тещей отдохнул в Дубае

Внук руководителя ансамбля «Сябры» народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко Анатоль женился, как известно, летом прошлого года.

Свадьба молодого (на тот момент Анатолю было 20 лет) надела много шума: во-первых, событие был неожиданным, во-вторых, его избранницей стала не девушка по имени Дана, с которой Ярмоленко-младший длительное время встречался.

Фото: соцсети

Женился Анатоль на эффектной шатенке, которая, как выяснилось, старше его на 12 лет. Супругой Анатоля стала Наталья Садовская - дочь белорусского бизнесмена Анатолия Садовского, который, как сообщалось ранее, владеет большей частью пакета акций самых известных столичных заведений — Fabriq, Grand Сafe, News Сafe. Наталья, кроме прочего, является главой Ассоциации рестораторов - на этом посту она в 2020 году сменила уехавшего из Беларуси ресторатора Вадима Прокопьева.

Неизвестно, было ли у молодых свадебное путешествие в прошлом году, но зато в этом году они отдохнули на славу, отправились (это становится почти традицией у белорусских селебрити) в Дубай.

Отдыхали Анатоль и Наталья не одни - взяли с собой, что совершенно понятно, дочь Натальи от брака с бизнесменом Павлом Гамзовичем. Однако компания была, скажем так, расширенной и по-настоящему семейной: судя по фотографиям в соцсетях в Дубае была и мама Анатоля певица Алеся, и его теща Людмила Садовская.

Отдых, что и говорить, удался на славу! Наталья разместила множество фото в инстаграм, а в сториз выкладывала видео. На одних кадрах Наталья у входа в бутик Chanel, на других – примеряет смешные очки, подаренные супругом.

Фото: соцсети

Далеко не каждый женатый мужчина решает провести отпуск в компании с мамой и тещей, отношения между ними часто бывают, мягко скажем, непростыми. Но в семьях Ярмоленко- Садовских этой проблемы к счастью, по всей видимости, не существует. Так в одной из социальных сетей Алеся Ярмоленко разместила фотографию с Людмилой Садовской, подписав ее «Моя Люда!».

Фото: соцсети

Сама Алеся Ярмоленко давно уже не живет в Беларуси, ее не было даже на прошлогодней свадьбе сына. Тогда многие гадали: не пробежала ли в семье Ярмоленко черная кошка, но сейчас уже можно говорить о том, что эти опасения были совершенно беспочвенными.

Денис Курьян счастлив в отношениях с Ириной Гой

С Ириной Гой Денис Курьян встречается уже несколько лет. В интервью «Комсомолке», которое Денис дал в 2019 году, телеведущий и бизнесмен так говорил о своей очаровательной спутнице.

- Хотя Ира младше меня на 6 лет, я считаю, мы все равно одного поколения, которое еще застало Советский Союз, а детство прошло в «лихие 90-е». Она организатор массовых мероприятий. Родом из Гродно, у нее работа в разных городах Беларуси, поэтому она часто в разъездах. Но мы много путешествуем, это очень хорошие серьезные отношения, которые меня радуют.

Сегодня на инстаграм-странице Ирины Гой почти 12 тысяч подписчиков. Судя по тем фотографиям, которыми делится и Ирина, и сам Денис, пара счастлива и гармонична.

Ребята посещают светские мероприятия, а недавно вместе с солистом группы «Дрозды» Виталием Карпановым побывали на футбольном матче на стадионе «Динамо». В этом году Денис и Ирина пока не отдыхали в теплых краях. Ирина же 12 апреля выложила фото-воспоминание «Улететь бы в День космонавтики да в Дубай».

На ярком солнечном фото Ирина сидит на плечах у Дениса .

Ирина периодически делится фото, навевающими ей воспоминания. Фото: соцсети

Подписчики забросали Ирину восторженными комментариями: «крутой кадр», «классное фото».

Кто-то написал: «Навстречу мечте».

- Навстречу большим денежным тратам , - в шутливой манере ответила Ирина.

Наталья Подольская рассказала, делает ли прививки детям, а Дмитрий Шепелев определился с именем новорожденного малыша

Не так давно певица Наталья Подольская стала мамой во второй раз: 22 октября 2020 года она родила Владимиру Преснякову сына. Малыша назвали простым, звучным и красивым именем - Иван. В аккаунте Натальи всего несколько фотографий с Ваней - на всех он на руках мамы, спиной, вполоборота, лица его не видно.

При этом фотографии Натальи действительно чувственны.

«Доброе утро» - так лаконично подписала она снимок, на котором целует малыша.

«Какая домашняя мама», «Какой Ванечка уже большой», «Сама нежность» - комментаторы были единодушны в своих восторженных оценках. Одна из подписчиц поинтересовалась у певицы: «Наталья, вы детям ставите прививки?» На этот вопрос Наталья ответила положительно.

Фото: соцсети

Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями в конце марта: у пары родился сын. У Дмитрия это, как известно, второй ребенок, первого - сына Платона – ему родила Жанна Фриске. У Екатерины тоже есть дочь Лада.

Некоторое время родители держали интригу: не говорили ни пол ребенка, ни его имени.

Дмитрий даже разместил на своей страничке следующий пост.

«Знаю, что ждёте и волнуетесь (точно не меньше, чем я). Часто задаёте вопрос: а как назвали-то?! На днях хочу рассказать вам, какое имя мы выбрали для нашего малыша! Пока СМИ гадают – мальчик или девочка, я поделюсь этой новостью здесь – хочу чтобы вы узнали первыми. Давайте немного подскажу. Имя редкое и состоит из 5 БУКВ, где ни одна из них не повторяется».

В комментарии посыпались предположения: Лукас, Игнат, Мирон, Арсен, Игорь, Архип, София, Давид…

Спустя четыре дня Дмитрий внес ясность: в инстаграм он выложил фото официального документа - мальчика назвали Тихон.

Подписчики вновь отреагировали: «Мы одобряем», «Скажу честно, мне не нравится. Но вкусы у всех разные. Малышу здоровья и счастья», «Платошка и Тишка! Отлично!»

Сам же Дмитрий периодически выходит с новорожденным на прогулки - отчет о каждой из них в инстаграм, разумеется, публикуется.

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