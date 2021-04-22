Коронавирус в Беларуси, последние данные на 22 апреля 2021 года: миллион белорусов могли переболеть, а в Минздраве назвали количество привитых и осложнений от вакцины

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1318 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано 347 тысяч 316 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 2453 пациента. Выздоровели – 337 тысяч 620 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 5 миллионов 705 тысяч 532.

Медики рассказали, что ковидом можно переболеть ни один раз.

Врачи сообщили, что коронавирусная инфекция – заболевание, которым человек может переболеть ни один раз. Причем в некоторых случаях повторное заражение возможно через шесть дней после выздоровления.

Китайские ученые обследовали 109 добровольцев и пришли к выводу, что высокая степень повторного заражения коронавирусом у тех, у кого низкое количество лимфоцитов. Также рецидивы могут случаться у молодых пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме.

Минскую 10-ю городскую клиническую больницу выводят из «красной зоны».

Не так давно Министерство здравоохранения заявило о том, что в Беларуси началась третья волна коронавируса. Несмотря на это, минская 10-я городская клиническая больница, которая с лета 2020 года была перепрофилирована для лечения пациентов с ковидом, готовится к выходу из «красной зоны».

- Больница постепенно готовится к выходу из коронавируса, так как накопилось очень много пациентов, которые нуждаются в специализированной стационарной медпомощи - хирургической, эндокринологической, гастроэнтерологической и офтальмологической. Ведь еще в первую волну COVID-19 нашу клинику в числе первых перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, - рассказал главврач Виктор Исачкин.

Ученые выяснили, когда использование двух масок наиболее эффективно для защиты от ковида.

Ученые из Университета Северной Каролины изучили вопрос о том, когда использование двух масок будет наиболее эффективно от коронавируса.

Специалисты проанализировали несколько сочетаний двух масок, изготовленных из разных материалов. Они установили, что наиболее эффективно защищает следующий вариант: медмаска, поверх которой намотан шарф или же платок. Главное – это то, что маски плотно облегают кожу, а допслои не играют важной роли.

Данные опроса: более миллиона белорусов уже могли переболеть COVID-19.

Исследование проводилось минской маркетинговой компанией SATIO. Результаты говорят о том, что около 22% городского населения Беларуси могли уже перенести коронавирусную инфекцию. К подобным выводам пришли в результате онлайн-опроса жителей городов, в котором приняли участие более тысячи человек.

При анкетировании на вопрос о перенесенной или же диагностированной врачами коронавирусной инфекции, утвердительные ответы дали 21,7% человек. Специалисты отмечают, если транспортировать полученный процент переболевших COVID-19 на все городское население, получается число свыше миллиона человек.

В Минздраве рассказали, сколько уже человек привились от ковида.

В Министерстве здравоохранения сообщили, сколько уже человек привились в Беларуси от коронавируса. По данным на 21 апреля первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже более 211 тысяч человек. И отметили, что более 75 тысяч – прошли полный курс вакцинации.

- Что касается случаев осложнения, то их выявлено не было. Примерно у 10% привитых регистрируются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры, головная боль), а также местные (уплотнение и болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в 1-3 сутки после того, как была сделана прививка, - прокомментировали в Минздраве.

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