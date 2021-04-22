Огнестрельное оружие для личной безопасности и вооруженная охрана: как государство защищает судей и военных в бывшем СССР

Сотрудники силовых ведомств тоже могут находиться под госзащитой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верхняя палата белорусского Парламента одобрила законопроект о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны. Об этом стало известно 21 апреля. Прежде, чем законопроект будет принят, его должен подписать президент.

По новому законопроекту государство может взять под защиту не только судей и сотрудников внутренних дел, но и «просто лиц с гражданской позицией - учителей, артистов, журналистов, [в отношении которых] также поступало большое количество угроз. Поэтому в законопроект внесено понятие, как иные защищаемые лица», - об этом belta.by рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

Под должностными лицами правоохранительных органов в законопроекте подразумевают и гражданский персонал МВД, СК и других ведомств.

Человек, в отношении которого поступают угрозы, должен обратиться в милицию, где определят степень угрозы. Дальше возможны варианты мер защиты – от смены места работы до изменения внешности. По словам министра, финансировать защиту таких людей будет государство.

В Беларуси с 1999 года действовал закон о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны. В случае угроз они могли претендовать на личную охрану, охрану жилья и имущества, выдачу оружия, специальных средств защиты, переезд, перевод на другую работу, изменение данных документов, удостоверяющих личность, изменение внешности.

Теперь действие закона расширят: госзащиту могут предоставить и военнослужащим, гражданскому персоналу органа государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси и на других людей, «подлежащих государственной защите в связи с посягательством на их безопасность» - кто может относиться к этой категории, уже озвучил глава МВД.

Мы изучили, кому и в каких странах могут предоставить государственную защиту и что она собой представляет.

Россия: защиту могут предоставить и военным, возможно изменение внешности, замена телефонов и регистрационных знаков

В России госзащиту могут предоставить не только судьям, но и прокурорам, следователям, военнослужащим внутренних войск МВД или ВС, органов военной полиции ВС, которые участвовали в пресечении действий вооруженных преступников, военным из органов внешней разведки, принимавшим участие в спецоперациях или борьбе с терроризмом, и другим людям. Госзащита полагается и их близким.

Меры безопасности – от личной охраны и выдачи оружия до переселения и изменения внешности. Номера телефонов и регистрационные знаки людей, которые находятся под госзащитой, тоже могут быть заменены.

Украина: дополнительные меры безопасности для судей Высшего антикоррупционного суда

Личную безопасность судей и их близких здесь обеспечивает служба судебной охраны. Меры безопасности принимают, если есть угроза жизни, здоровью, жилью и имуществу работников суда из-за их служебной деятельности.

Для обеспечения охраны судья или работник суда должен написать заявление председателю суда – он проверяет это заявление и в течение трех дней или сразу, если речь идет о неотложных случаях, принимает решение: применить или отказать в применении мер безопасности.

Для судей Высшего антикоррупционного суда предусмотрены дополнительные меры безопасности: круглосуточная охрана, охрана личного или служебного жилья судьи, оснащение жилья охранной сигнализацией, временное размещение судьи в безопасном месте.

Узбекистан: огнестрельное оружие для личной безопасности и вооруженная охрана

В этой стране личность судьи - неприкосновенна: статус распространяется и на его дом, служебное помещение, транспорт и средства связи, вещи и документы.

Для личной безопасности судей им выдают огнестрельное оружие. В некоторых случаях по постановлению председателя суда судье и его семье могут предоставить вооруженную охрану.

Кыргызстан: изменение места жительства и работы, охрана для близких родственников

Если есть угроза посягательства на жизнь, здоровье и имущество судьи из-за его работы, ему могут предоставить личную охрану, охрану жилья и имущества, выдать оружие, специальные средства индивидуальной защиты, временно поместить в безопасное место, изменить место работы и переселить, а еще обеспечить конфиденциальность сведений о судье, который находится под государственной защитой.

При необходимости эти меры безопасности могут применяться и в отношении близких родственников судьи.

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