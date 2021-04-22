«Удалось позавтракать, потому что успела набрать воду в фильтр»: что происходит в районах Минска, пострадавших от аварии с водопроводом

Из-за прорыва вода разлилась на проезжую часть Фото: Раиса ЮДИНА

Вечером 21 апреля в соцсетях стала появляться информация от жителей микрорайонов Серебрянка, Чижовка и Лошица о том, что в кранах пропала вода или течет вода грязно-коричневого цвета. На улице Уборевича в Чижовке из-под земли лился поток воды, которая частично затопила проезжую часть – машины проезжали с трудом.

Как позже сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально», был поврежден крупный водопроводный трубопровод диаметром 1000 мм. Планировалось, что повреждение локализуют до 22.40, после этого водоснабжение начнут восстанавливать. В МЧС сообщили, что из-за прорыва трубы был поврежден и подземный газопровод среднего давления, местные жители сообщали, что на улице пахнет газом.

18 автоцистерн выделило Министерство обороны, всего в городе задействовано 26 цистерн Фото: Раиса ЮДИНА

В 00.15 утечку воды локализовали, к двум часам ночи в кранах жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского района появилась вода.

В пострадавшие районы поздно вечером выехали цистерны с чистой водой. В первую очерель обеспечили водой больницы, детские сады и школы. По последней информации, опубликованной в 10 утра в телеграм-канале «Минск. Официально», цистерны с питьевой водой находятся здесь: улица Жуковского, 5/1, Голодеда, 73 – туда направили дополнительную машину, Асаналиева, 40, Прушинских, 10, 72, Дроздовича, 2, Плеханова, 40, воду подвезли на Асаналиева, 9, Ландера, 76.

С 6 утра в Чижовку и Серебрянку воду подвозит и волонтеры Белорусского Общества Красного Креста.

С водой помогают и волонтеры Красного Креста. Фото: redcross.by

Во многих магазинах города, по сообщениям читателей, вчера вечером был ажиотажный спрос на воду – ее быстро разбирали, особенно в пятилитровых бутылках. В МАРТ напомнили об ответственности за повышение надбавок на питьевую воду:

- Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле. Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с чем с учетом складывающейся ситуации министерство настоятельно рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%.

О существенном росте цен можно сообщить в министерство через онлайн-форму.

Результаты проб в воде: пить ее все еще нельзя

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии вместе с «Минскводоканалом» проверяли качество воды в пострадавших районах. До получения результатов минчанам рекомендовали не пить воду из-под крана.

Около 14 часов 22 апреля появилась информация, что, по результатам исследований, воду все еще пить нельзя. Отбор проб воды проводили специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска с 6.40 до 7.50.

Работы на месте аварии продолжались и днем 22 апреля Фото: Раиса ЮДИНА

- Пробы воды, взятые по улице Корженевского, 8б не соответствуют по показателю «мутность» и содержанию железа; пробы воды, отобранные по улице Рокоссовского, 12/2 не соответствуют по показателям «цветность», «мутность» и содержанию железа; пробы воды, отобранные по улице Чижевских, соответствуют по всем исследованным показателям, - сообщили в санэпидемслужбе Минска. - Контроль качества питьевой воды, подаваемой населению Заводского, Ленинского и Октябрьского районов продолжается.

Специалисты рекомендуют пока использовать для питья бутилированную или привозную воду.

Две версии причин аварии: повреждение трубопровода во время строительства или износ трубы

В середине дня 22 апреля стали известны предварительные причины аварии в Чижовке. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома заявил, что пока версий две.

– Это повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ. На строительном объекте, где и произошла авария, проводились строительно-монтажные работы. Предполагается, что работы могли выполняться без соблюдения регламента. Вторая версия – низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода. Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию. Изъяли видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом аварии, используем его для установления причин случившегося. Предстоит объективно разобраться в произошедшем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь.

По результатам проб, воду из-под крана пока пить нельзя Фото: Раиса ЮДИНА

Александр Дорохович поблагодарил Министерство обороны, которое выделило 18 автоцистерн.

- Всего сегодня в городе задействовано 26 цистерн, которые подвозят питьевую воду в жилые кварталы города. Все социальные объекты, учреждения здравоохранения и образования также обеспечены водой. Сейчас активно идет промывка сетей, все силы и средства брошены на то, чтобы как можно скорее восстановить надлежащее питьевое качество воды. Аварийным бригадам помогает городское управление МЧС. В 13.00 взяты новые пробы воды, исходя из результатов их лабораторного анализа будет понятно, как долго понадобится выполнять промывку сетей.

«В магазине с трудом можно было найти питьевую негазированную воду»

- Вода появилась вчера к ночи, часам к 12 где-то, - рассказывает о событиях вечера 21 апреля жительница Чижовки. - Была немного коричневая, но не очень страшная. А сегодня утром холодная вода была прозрачной, горячая - коричневатая. Вчера в гипермаркете народ покупал воду упаковками: пятилитровых бутылей то ли не было у них в принципе, то ли быстро раскупили. Очень быстро разобрали питьевую негазированную воду – ее с трудом можно было найти. Газированной было навалом, сколько хочешь. Я взяла себе штук 10 бутылок по полтора-два литра.

Воду в пятитонной цистерне на улицу Уборевича привезла военная машина. Военные приехали из Борисова – говорят, выехали в Минск в два часа ночи. В середине дня 22 апреля к цистерне подходят считанные люди, а вот утром людей было больше – воду из цистерны набрали около 100 человек.

Пенсионерка Елена Александровна тоже живет в Чижовке. Женщина плохо себя чувствует и опасается часто выходить из квартиры – на улицу и в магазин выходит раз в несколько дней.

- Я живу одна, поэтому и попросить кого-то сходить за водой не могла. Я не паниковала, надеялась, что быстро починят. Но час прошел, два – а у меня даже в чайнике воды на одну чашку оставалось. И тут звонок в дверь: молодой человек, который по соседству живет, сам, без моей просьбы, купил и принес мне две пятилитровые бутылки из магазина. Я даже расплакалась.

Пострадали от аварии и жители Серебрянки. Наталья живет на проспекте Рокоссовского. Говорит, что в 8 утра 22 апреля дома из обоих кранов все еще текла коричневая вода.

- У меня в фильтре была чистая вода, 3-4 литра - ее и использовала. Удалось утром чай попить, зубы почистить, и поехала на работу. К вечеру, надеюсь, уже вопрос решится. В ближайшем магазине всю питьевую воду разобрали еще вчера вечером.

Лидия живет недалеко от станции метро Партизанская – вечером из крана в ее квартире вода лилась тонкой струйкой.

- Только очень грязная, с какими-то взвесями. Никаких цистерн рядом не было. Питьевая была в фильтре была набрана еще с утра 21 апреля, поэтому сегодня утром удалось позавтракать. Дочь живет в Серебрянке. Там вчера не было никакой воды в кране, цистерн вчера тоже не было. Купили воду в бутылях, в магазинах был ажиотаж. Утром вода очень грязная и непригодная - не рискнули даже умываться такой. А сегодня на улице Плеханова появились цистерны.

КСТАТИ

В 2020 году коммунальные аварии происходили несколько раз, в июне без чистой воды остались 700 тысяч минчан

24 июня жители двух районов Минска начали массово жаловаться на качество воды. Кому-то она пахла тиной, кому-то - медикаментами. Позже стало известно, что зловонную воду получили 1 400 домов во Фрунзенском районе и 860 - в Московском. О том, что воду пить нельзя, минчанам официально сообщили только через сутки.

В июне больше 700 тысяч человек остались без чистой воды - минчане пользовались водой из цистерн или покупали воду в магазине Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В общей сложности с проблемой столкнулись 770 тысяч человек. Несколько дней минчане пользовались водой из автоцистерн или купленной в магазине. Без качественной питьевой воды в квартирах минчане были более трех суток. Жителям пострадавших районов обнулили счета за воду, СК возбудил уголовное дело по статье «Служебная халатность». В октябре Генпрокуратура озвучила результаты проверки: в ведомстве пришли к выводу, что ЧП произошло по вине сотрудников «Минскводоканала». Генпрокуратура выявила массу серьезных нарушений, критика ведомства в адрес «Минскводоканала» была довольно жесткой: изношенные сети, несоблюдение техрегламентов, вопросы к руководству при реагировании на ЧС.

В октябре проблемы с водой случились в Советском и Первомайском районах Минска - трубопровод подачи питьевой воды повредили строители. Санэпидслужба Минска обнаружила отклонения от нормативов по содержанию железа в воде и мутности. На следующий день ограничений по использованию воды из-под крана для питья уже не было.

26 декабря в Советском и Центральном районах Минска снова появились проблемы с качеством воды – из крана лилась жидкость грязно-коричневого цвета. Неполадки были связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции «Зеленый луг». Уже вечером в «Минскводоканале» сообщали, что нормальное водоснабжение по некоторым адресам восстановлено.

21 января 2021 в микрорайоне «Малиновка» случилась очередная авария – в некоторых домах не было воды и отопления. По официальной информации, была повреждена тепломагистраль №59 диаметром 1000 мм на пересечении улиц Есенина и Рафиева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Минскводоканал» ответил на обвинения Генпрокуратуры из-за проблем с водой в Минске

И заметил: чтобы впредь не допустить «выявленные отдельные проблемы», ужесточены меры и проведены учения с МЧС (Читать далее)

Авария на водопроводе в Чижовке: названы предварительные причины ЧП

В Мингорисполкоме заявили, что делать выводы преждеверменно (Читать далее)