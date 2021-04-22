Почему плохо приживаются саженцы во дворах домов-новостроек и сколько стоят молодые саженцы деревьев: узнали тонкости озеленения Минска у специалистов

Ежегодно в Минске высаживаются около 45 тыс. саженцев деревьев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ежегодно в Минске высаживаются около 45 тыс. саженцев деревьев и 250 тыс. кустарников. В идеале получается, что за последние 10-12 лет зеленые зоны и дворы Минска приросли на полмиллиона деревьев и почти на 1,5 миллиона кустарников! Цифры впечатляют, но все ли прижилось и зеленеет?

По официальным данным «Минскзеленстроя», погибают около 3-4% деревьев и кустарников, которые высадили и за которыми ухаживали их специалисты. Хуже приживаются деревья вдоль оживленных городских дорог, практически идеально – в парках и скверах.

- Приживаемость растений на объектах, где работы выполняли наши специалисты, оценивается комиссией каждый август - пояснила руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова. – Допустимый процент отпада 12%. Для повышения жизнеспособности растений и их приживаемости все делается по специальным планам. Весь сезон мы работаем с молодыми деревьями и кустарниками - обмываем кроны и стволы деревьев весной, поливаем в теплое время года, проводим корневые подкормки с применением гидроимпульсных машин, делаем внекорневые подкормки, дождевание крон в летний период, боремся с болезнями и вредителями растений. Таким образом стимулируем деревья, чтобы они активно пошли в рост.

- А рационально ли пересаживать, например, при застройке микрорайонов, взрослое дерево, растущее на воле?

- В этом случае важно учитывать породу деревьев - не все переносят пересадку. Для таких пород, как береза, дуб, сосна, должны проводить специальную подготовку к пересадке в течении нескольких лет для формирования корневого кома - это когда проводится подрезка корней для усиления роста дополнительных всасывающих корешков. Без такой подготовки их пересадка нецелесообразна.

Конечно, в городе важно максимально сохранить существующие зеленые насаждения. В случае пересадки крупномерных деревьев с диаметром ствола от 10 см желательно применять пересадочную машину, которая за счет максимального сохранения корневого кома позволяет минимизировать стресс для растений.

Хуже приживаются деревья вдоль оживленных городских дорог. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На первый взгляд кажется, что да, гуманно при строительстве пересадить взрослое дерево на другое место. Но надо помнить, что это в питомнике дерево готовят к пересадке подрезая корни и формируя корневой ком, а взрослое дерево, растущее на воле, пересадку как правило не переживает и погибает. А это значит, что деньги, потраченные на пересадку, будут выброшены на ветер.

Деревья к пересадке из питомника в город готовят

- Качественный посадочный материал из питомника с гарантией приживаемости (если нет, то проводится бесплатная замена) и как результат красивое взрослое дерево через 3-5 лет в городе – это результат правильного ухода за деревьями в питомнике, - уверен Игорь Корзун, «городской лесничий» компании экологического товарищества «Зеленая сеть». - Уход - это пересадка дерева для формирования качественного корневого кома, не менее 3-4 раз (чем больше пересадок, тем дороже дерево), формирование симметричной и густой кроны. В качестве альтернативы – специальная подрезка корней дерева для формирования корневого кома. Качественный саженец имеет обхват ствола 20-25 см, высоту ствола от земли до начала кроны – не менее 2 метров. Такие деревья предназначены для озеленения городов.

- Игорь, почему плохо приживаются саженцы во дворах домов-новостроек?

- При строительстве весь плодородный слой снимают, при озеленении обратно его возвращается не более нескольких процентов, а это пара-тройка самосвалов на один двор. Именно поэтому деревья во дворах растут хилыми, расти-то не на чем. Вы попробуйте в эту землю просто лопату вогнать, много труда затратите. Конечно, это после войны в минских дворах деревья сажали в неимоверных количествах и где хотели, теперь с этим построже, на теплотрассу уже не посадят. Но надо помнить, что для красивого и в будущем комфортного двора высаженных деревьев должно быть не более 25% к общему объему зеленых насаждений. Остальное – кустарники, лужайки, цветники.

- Нужны ли компенсационные посадки в парках?

- Цель не посадить какое-то количество деревьев в год и отчитаться о проделанной работе, а сделать красивые парки и зеленые зоны, за которые нам не стыдно будет, - уверен Игорь Корзун. – В том числе вернуть в то первоначальное состояние те парки, которые в свое время проектировали известные архитекторы - парк имени 60-летия Октября во Фрунзенском районе, парк имени Павлова в Малиновке. Нуждается в реконструкции шедевр - Слепянская водная система, в настоящее время не имеющая единого управления, а разбитая между зеленстроями районов. Использование тяжелой техники в парках тоже серьезная проблема, особенно в межсезонье на влажной мягкой почве. Как следствие – рытвины на газонах, поломанные поверхностные корни деревьев. Еще одна беда – почти полностью исчезнувший нижний ярус озеленения, живые изгороди вдоль дорожек, низкорослые деревья.

Достаточно часто для компенсационных посадок (это те, которые проводятся после вырубки деревьев под строительство – Ред.) используют территории уже сложившихся парковых зон и эта практика мне видится в корне неверной. Объясню. Дело в том, что такие «чуждые» деревья разрастаясь ломают композицию парка, его эстетику и нарратив. А ведь парки, по глубокому убеждению Игоря Корзуна, – это территории для тихого отдыха и максимум, что там может быть – детская и спортивная площадки. В центральном парке – колесо обозрения, качели и хорошо бы туда вернуть «Ярмарочную карусель» с лошадками, оленями, верблюдами, ракетами, самолетами. А громким, шумным аттракционам место в специально оборудованных для этого луна-парках.

ЦЕНА ВОПРОСА

Березка от 23 рубля, высокая ель – 155

На сайте питомника «Минскзеленстроя» мы посмотрели, сколько же стоят саженцы деревьев.

Лиственные быстрорастущие (робиния-акация белая, береза бородавчатая, ива белая плакучая, ива вавилонская, ива серебристая, ива шаровидная, тополь китайский, черемуха, ясень) высотой 3-2,5 метра – 23.6 руб., 3,5 -4 метра – 41,5 руб., 4-5 метров – 90,7 руб., 5 метров и выше – 146,4 руб.

Лиственные медленнорастущие (алыча, дуб красный, клен остролистный, липа крупнолистная, липа мелколистная, орех маньчжурский, рябина гибридная, рябина обыкновенная) высотой 3 – 3,5 – 27,9 руб., 3,5 – 4 метра – 46,8 руб., 45 метров – 90,7 руб., 5 метров и выше – 149,7 руб.

Хвойные деревья (ель обыкновенная, лиственница, пихта, туя западная) высотой от 0,7 до 1,2 метра – 34 руб., 1,2 – 1,5 метра – 55,4 руб., 1,5 – 2 метра – 94,6 руб., 2 метра и выше – 155,1 руб.

Но к этой цене еще стоит прибавить стоимость перевозки, посадки и дальнейшего ухода, в том числе подкормки. Да, она нужна не только дачным овощам, но и деревьям в городе, условия произрастания которых возле автодорог комфортными не назовешь.

- Важно соблюсти все требования технологии посадки, начиная от подбора материала, подготовки грунта, в котором будет расти саженец, и обеспечить послеосадочный уход, - говорит Анжелика Пузанкова. - Для того, чтобы любой желающий мог принять участие в озеленении города разработан и размещен на сайтах администраций районов пилотный проект «Зеленый двор вместе». Там есть вся необходимая информация о согласованных местах посадки, даны разъяснения как правильно выполнить посадку деревьев и кустарников, как подобрать посадочный материал деревьев, кустарников и многолетников, примеры создания композиций из растений.

По официальным данным «Минскзеленстроя», погибают около 3-4% деревьев и кустарников. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вместо деревьев у площади Победы – кадки с хвойниками

«Что с деревьями на проспекте Независимости возле площади Победы? Вместо тех, что росли на стороне парка им. Я.Купалы, сейчас высажены какие-то кустарники» - говорят читатели «КП».

- Эта часть проспекта находится над метро, - пояснила Анжелика Пузанкова. - Для посадки деревьев там в свое время были созданы ямы как колодцы, где невозможно создать сток воды. Пробовали туда засыпать и щебень и керамзит, но когда переизбыток влаги, дожди, вода там застаивается и растения просто задыхались. Поэтому как вариант озеленения этой территории сейчас - устанавливаем кадки с хвойными растениями».

- Анжелика Васильевна, как вы оцениваете состояние деревьев и кустарников после нынешней зимы?

- Прошедшая зима была сложная, из-за низких температур и снега много соли было высыпано на дороги, но оценить состояние зеленых насаждений мы сможем ближе к концу мая. Уже в марте было видно, что веточки лип вдоль проспекта Независимости – покрыты белыми кристалликами, а это значит, что возможны солевые ожоги. Будем стараться реанимировать такие деревья, восстанавливать. Пораженную часть побегов мы обрезаем, оставляем живую части, проводим мероприятия по уходу и стимулированию роста, на них просыпаются спящие почки. Такие деревья, скорее всего, распустятся чуть позже, и их крона обрастет к середине июня, к июлю. Зима 2019-2020 годов была малоснежной, применяли мало реагентов, что было хорошо для деревьев и кустарников, произрастающих вдоль дорог и МКАД.

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