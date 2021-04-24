«Граница проходила по главной улице некоторых деревень, разделяя на чистую и грязную зоны»: посмотрите, как выглядели Хойники после аварии на Чернобыльской АЭС

Дезактивация в 30-километровой зоне от станции 7 мая 1986 года. Фото: Юрий ИВАНОВ

26 апреля в Государственном музее истории белорусской литературы откроется выставочный проект к 35-й годовщине Чернобыльской АЭС. В рамках литературно-документальной экспозиции “Чарнобыль – 35…” расскажут о творчестве белорусских писателей и художников, посвященной осмыслению трагедии. Отдельный раздел музейщики посвятят 85-летию со дня рождения писателя Василя Яковенко, чье творчество и общественная деятельность были связаны с чернобыльской тематикой.

7 мая 1986 года. Хойники. Штаб по ликвидации Чернобыльской катастрофы. Фото: Юрий ИВАНОВ

Пустынные улицы в 30-километровой зоне от станции. Фото: Юрий ИВАНОВ

В рамках проекта состоится и выставка фотографий известного фотокорреспондента Юрия Иванова, который в начале мая 1986-го был в Хойникском районе Гомельщины. Он снял людей, которых переселили из зоны радиоактивного загрязнения, дезактивацию дорог, врачей местной больницы. А вместе с тем – совершенно обычную жизнь, например, сельхозработы. Часть снимков с той выставки публикует в этой статье "Комсомолка".

Сельхозработы в Хойникском районе в начале мая 1986-го. Фото: Юрий ИВАНОВ

По словам Юрия Иванова, за конец апреля – начало мая 1986-го чернобыльская авария уже стала притчей во языцех. Фотограф запомнил некоторые детали тех дней.

- Вечером 25 апреля я встретился с приятелем, известным поэтом, - говорит Юрий Сергеевич. - Ему нужна была фотография для сборника стихов, который выходил в Москве. Мы разговаривали, и я фотографировал его, по системе Картье Брессона – интересная беседа и фото между прочим. Засиделись за полночь. Ночь была теплой, и мы пошли пешком. На улице было много гуляющих.

Врачи больницы в Хойниках. Фото: Юрий ИВАНОВ

Переселенцы в Хойниках. Фото: Юрий ИВАНОВ

А утром на улице стояли лужи, окаймленные желтыми пенными каемками. Спустя много лет я узнал, что это был искусственно вызванный дождь из туч, которые шли от Чернобыля в сторону Москвы. Тогда же утром позвонил мой друг и сказал, что подходя к дому, застал дождь. Помня поверье, если капли первого весеннего дождя втереть в волосы, они будут гуще расти. Он так и сделал. Утром почувствовал головокружение, а потом узнал о взрыве в Чернобыле.

В чернобыльской деревне. Май 1986 года. Фото: Юрий ИВАНОВ

1 мая 1986 года в Минске прошла демонстрация трудящихся. Знакомый физик из Сосен сказал, что в этот день радиация была в 200 раз выше нормы.

- Я шел по городу и ужасался, когда видел, как минчане едят мороженое. Хотелось крикнуть – не облизывайте губы, радиация!..

Чернобыльская деревня Чудяны. Фото: Юрий ИВАНОВ

О своей командировке от Агентства печати «Новости» Юрий Иванов вспоминал в своей книге воспоминаний Иванова «Это мы»:

«6 мая я принял решение ехать в Чернобыльскую зону, позвонил в Гомель первому секретарю обкома партии Алексею Степановичу Камаю. Он спросил, каким рейсом я лечу. У трапа самолета меня встретила обкомовская черная Волга и мы поехали по пустынному городу. Я ранее приезжал в Гомель, но такой чести удостоился впервые.

Календарь в деревне Чудяны 1986 год. Фото: Юрий ИВАНОВ

Обком партии был безлюден. Камай был сосредоточен и сумрачен. В нагрудном кармане Алексея Степановича я увидел, похожий на авторучку прибор.

- Индивидуальный дозиметр – пояснил Камай.

Специалистами из института глобального климата и экологии Гидромета была определена тридцатикилометровая зона отселения от Чернобыльской АЭС. Это было выполнено геометрически. На карте циркулем отметили зону отселения. Потом мне рассказывали, что граница проходила по главной улице некоторых деревень, разделяя на чистую и грязную зоны.

Юлия Ганчура из деревни Чудяны. Фото: Юрий ИВАНОВ

Мы поехали в Хойники. Вертолет стоял наготове. Полетели. Деревнями с цветущими садами. Пустынные поселки. Было похоже на декорации к съемке фильма. Еще немного и сюда запустят массовку и жизнь закипит. Мы пролетали мимо добротных домов, клубов, на крышах которых реяли красные флаги. На одном из перекрестков дорог, по круговой развязке, ехали поливочные машины, распушивши белые водяные усы. Дезактивация.

Светило яркое солнце. Теплый ветер овевал лицо и я почувствовал, как мои глаза застилает пленка. Терялась резкость. Я протер глаза платком, не помогло.

- Радиация – пояснил летчик.

7 мая 1986 года. Эвакуация детей Хойникский район. Фото: Юрий ИВАНОВ

На горизонте показалась Чернобыльская атомная электростанция.

- Туда нельзя, запрет – летчик показал в сторону станции и вертолет лег на обратный курс.

Когда мы подлетали к месту посадки, земля крутанулась и возникло чувство тошноты. Невесомость? Фотоаппарат отделился от колен и поплыл. Несколько мгновений неясности и… вертолет взмыл в небо.

У одного из домов, жильцы которого стали переселенцами. Фото: Юрий ИВАНОВ

На земле нас встретили, раскрыв, объятия, те, кто остался на земле. Среди них коллега Слава Ходосовский. Из вертолета вышли бледные летчики.

Потом Слава рассказал мне, что вертолет падал и крутился, а метров за десять от земли взмыл вверх.

Теперь испугался я».

Новоселье в новой деревне для переселенцев. Фото: Юрий ИВАНОВ

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