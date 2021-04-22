Килограмм малины по 120 рублей, колючие огурцы с «пупырышками» за 7, а «израильская бульба» - за 6: что почем на минской Комаровке

Яблоки на рынке - в изобилии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центральный столичный рынок – «Комаровка» – пустым не бывает. В рабочий полдень покупателей, конечно, не так много, как в выходные дни, тем лучше - посмотрим цены, узнаем что почем и сделаем это с соблюдением, как принято уже говорить, социальной дистанции.

«НЕТ ДЕНЕГ, СОВСЕМ НЕТ ДЕНЕГ, ИДЕМ В ОБМЕННИК МЕНЯТЬ ДОЛЛАРЫ»

На входе в сезонный рынок у банкомата очередь (здесь дистанции нет никакой - люди наступают друг другу чуть ли не на пятки). Стоящие в ожидании люди явно теряют терпение - мужчина уже минут 10 нажимает на кнопки банкомата, но не уходит от него.

- Что у вас там, почему так долго? - не выдерживает одна их женщин

- Да я сам не знаю, вроде все правильно делаю, а денег - не выдает.

Тотчас две активные неравнодушные женщины вызываются помочь разобраться - в чем же дело.

- Так денег нет в банкомате, закончились, - через пару секунд говорит одна из них.

Не поверив своим ушам, несколько граждан решают лично убедиться в отсутствии шуршащих купюр. Вставляют карты - эффект тот же.

- Другие банкоматы здесь не близко. Пошли, поменяем двадцать долларов в обменнике на крытом рынке, - говорит женщина лет тридцати своему спутнику.

- Ха, как говорится, у белорусов несколько стадий: первая - нет денег, вторая - совсем нет денег и третья - идем менять доллары, - в шутку отвечает тот. Очередь рассеивается, а мы - в кошельке наличность имеется - отправляемся на сезонный рынок.

Кабачки в среднем стоят от 5 рублей за килограмм Фото: Павел МАРТИНЧИК

«ХОТИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕЛЬДЕРЕЙ – ЭТО НЕ КО МНЕ, ЭТО ВОН ТУДА - ПОД СИНИЙ ЗОНТИК»

Что сразу бросается в глаза - огромное количество точек, где торгуют яблоками. Почти весь ряд - одни только яблоки. Самых разных сортов, размера и расцветки. Аромат невероятный, выбор - тоже: «Ананасное голд» - 4 рубля за кило, «Лиголь арбузный» и «Черный принц» - дешевле, просят 3,50, столько же стоят яблочки сорта «Ред Чиф» и «Лиза». Груша «Бэра» - как сообщает ценник, «ноябрьская, медовая, сочная, сладкая» - по 6 рублей.

Покупателей явно меньше, чем яблок: берем килограмм зеленых без названия (обещают, что сладкие и при этом с кислинкой) за 2,50 и двигаемся дальше.

Естественно, смотрим на цены: помидоры в среднем по 4-5 рублей за кило, есть азербайджанские , они, правда, по 12 рублей. Цены на огурцы разнятся: есть по 4 рубля (выглядят, честно говоря, не очень), есть и колючие, с пупырышками - они сразу дороже, 7-9 рублей за килограмм. Предлагают молоденькие небольшого размера кабачки - в среднем по 5 рублей, столько же или чуть дороже стоят и наливные темно фиолетовые баклажаны.

Торговля кипит Фото: Павел МАРТИНЧИК

У одного из прилавках слышу диалог продавщицы - блондинки в маске с принтом «под леопарда» и пожилой покупательницы.

- Женщина, вы мне все нервы подняли с вашим сельдереем, десять минут стоите - покажите тот, покажите этот. Он стоит полтора рубля, да, не самый свежий, да, не самый ароматный, но еще вполне съедобный. Если хотите качественный свежий сельдерей - это не ко мне, это вон туда (показывает на противоположный конец ряда), под синий зонтик. Там идеальный сельдерей, правда, по 10 рублей. Решайте уже, будете брать?

- Я хочу качественный по полтора и у вас, а не там у кого-то и за десять, - с достоинством отвечает покупательница, протягивая деньги. - Давайте мне вот ту упаковку.

Женщина рассчитывается и уходит.

- Таня, Танечка, Танюшка, нервные клетки не восстанавливаются, спокойнее. Покупателей и так немного, лимонами кидаться - не вариант, - меланхолично замечает коллега продавщице.

- Мужчина, берите лимоны, - это уже мне, - пять рублей за килограмм, корочка тоненькая, не лимон - загляденье.

- Да, давайте три штучки, - отвечаю я.

К слову, лимоны на «Комаровке» сейчас от 3,50 рублей до 6 рублей за килограмм.

Свежая зелень, как говорят продавцы, вполне доступна по цене Фото: Павел МАРТИНЧИК

ИСПАНСКАЯ МАЛИНА: 120 РУБЛЕЙ ЗА КИЛО

Много на «Комаровке» клубники, цены стартуют от 5 рублей за полкило. Греческая клубничка загадочного сорта «ВиХтория» - дороже: просят 6,50 за 500 граммов. Еще есть редкие в эту пору года мандарины: те, которые на вид «так себе» - по 2,50 за кило. При желании и наличии денег можно отведать «Мандарины со вкусом манго». Как сообщает ценник, приехали они к нам из солнечной Испании, стоят - 15 рублей. Апельсины в среднем 4 - 5 рублей.

С соблюдением социальной дистанции - все в порядке Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если тянет на относительную экзотику - не вопрос, она на «Комаровке» тоже есть

К примеру, можно прикупить упаковку малины: небольшая картонная корзиночка стоит 15 рублей.

- А сколько здесь граммов? - спрашиваю я, принюхиваясь к абсолютно не имеющей запаха ягоде.

- 125 , испанская, действительно, пахнет не особо, но, покупатели говорят, что вкусная. Я, честно говоря, сама не пробовала.

- Спасибо, я тоже воздержусь. Это же - быстро считаю я в голове непростую для меня математическую пропорцию - 120 рублей за килограмм получается. Подождем лета, нашей, белорусской малинки. Она и пахнет, и вкусная. А на даче - даже и бесплатная.

- А вы, я вижу, человек рациональный, - получаю я похвалу от работника прилавка. – Берите тогда у меня гранаты, азербайджанские, 8 рублей за килограмм. Дико вкусно и полезно.

На прилавке несколько гранатов в разрезе: плод внутри действительно яркий, аппетитный. Беру три штуки и иду дальше.

Малина и цена на нее Фото: Павел МАРТИНЧИК

«НЕ ЗНАЮ, НАСКОЛЬКО ЭТО ЭКОЛОГИЧНО, НО МОГИЛКИ КРАСИВЫЕ ВЫХОДЯТ»

Есть на сезонной части «Комаровке» еще более сезонная часть: два ряда отданы под продукцию, которая имеет спрос в категории «здесь и сейчас». Перед Новым годом здесь торгуют елочными украшениями, гирляндами и мишурой, а сейчас, когда дело идет к Пасхе и Радунице, здесь настоящая цветочная оранжерея. Пластиковые цветы представлены, что называется, в ассортименте. Розы, хризантемы, каллы, ромашки… Еще много видов цветов, которые не поддаются однозначной идентификации - в общем, изобилие.

Сейчас на самой сезонной части рынка - искусственные цветы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покупатели берут активно: ценник на среднего размера цветочек стартует от двух с половиной рублей. Средняя цена - 4-6 рублей, есть и внушительных размеров букеты - их предлагают от 20 рублей. В принципе, цены ограничены только вашей фантазией: выбор огромен.

- Говорят, что эти пластиковые цветы не очень хороши для экологии, - говорю я стоящей со мной рядом потенциальной покупательнице.

- Не знаю, насколько это экологично, но могилки красивые выходят. Не часто получается на кладбище к родным выбраться, но перед Радуницей - святое дело. Приехали, убрали, украсили цветами, пусть и пластиковыми… И всем хорошо, ну, в общем, как-то так, - отвечает мне словоохотливая женщина, расплачиваясь за выбранные уже букеты.

- Итого - 75 рублей, - говорит продавец.

Покупательница рассчитывается.

- Ну, всех благ, с наступающим вас! - говорит она мне на прощание.

- И вас, - на автопилоте отвечаю я.

Выбрать есть из чего Фото: Павел МАРТИНЧИК

КАРТОШКА ИЗ ИЗРАИЛЯ И ДРУГИЕ ОВОЩИ

Овощей на рынке - на любой вкус и кошелек. Свежая нежно салатовая капуста – от 3 рублей за кило. На ценнике написано - «Молдова». Есть белорусская – в два раза дешевле, по 1,49. По-разному стоит килограмм сладкого перца: можно найти и за 3 рубля, и за 6. Килограмм морковки - 2,29рубля, чеснок - 6,99 – 7,99 за кило.

Белорусская картошка - от 99 копеек до 1 рубля 70 копеек.

"Израильская бульба" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для желающих откушать молодой ранней картошечки тоже есть предложение: 6 рублей за кило.

- Израильская картошка, посмотрите, одна в одну, идеальная, - расхваливает продавец.

- Молодая картошка в апреле – это здорово, конечно.

- Слышали, у них там, в Израиле, привили от коронавируса все население? - проявляет изрядную осведомленность стоящий за прилавком мужчина. – Евреям там, видимо, некогда болеть. Вот среди пустыни - вырастили бульбу. Берите, сколько той жизни, - уговаривает продавец.

От испанской малины я воздержался, а вот от «израильской бульбы» - не откажусь. Беру килограмм и с непустыми руками иду на выход.

Покупатели с пустыми руками не уходят Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ НА «КОМАРОВКЕ»

Редис свежий - 7,50 за кило

Виноград - от 5 рублей за кило

Киви – от 5 до 9 рублей за кило

Груша – от 2 рублей за кило

Шампиньоны - от 4 рублей за кило

Салат листовой – 1 рубль за 10 граммов

Зелень свежая, лук - 80 копеек – 1 рубль за сто граммов

Чеснок – 7,50 рубля за кило

Салат «Айсберг» - 6,99 за кило