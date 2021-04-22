5 копеек вне зависимости от суммы перевода — для пользователей МТС Деньги

Это совместная акция МТС и Банка БелВЭБ. Специальным предложением можно воспользоваться по 31 мая 2021 года*.

Отправить и получить перевод смогут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Для осуществления перевода достаточно знать реквизиты карточки или номер телефона получателя.

Чтобы перевести деньги в приложении МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by, необходимо выбрать раздел «Переводы на карту». Далее — «По реквизитам карты» и перейти на форму перевода «БелВЭБ» или «По номеру телефона». В открывшейся форме перевода «По реквизитам карты» нужно ввести номер карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а после — реквизиты карты получателя. Если перевод осуществляется по номеру телефона, достаточно указать имя отправителя и номер мобильного телефона получателя.

Комиссия за услугу перевода денег — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода и банков**, которые участвуют в транзакции.

Подробнее о сервисе МТС Деньги можно посмотреть здесь.

*Предложение действует до 10.00 утра 31 мая 2021 года.

**Банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе. Размер комиссии уточняйте в банке-эмитенте.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732