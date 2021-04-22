«Пусть обретут адекватность и попросят прощения»: параолимпиец Алексей Талай - о тех, кто «вылил много грязи» из-за его гражданской позиции, а еще о семье и разводе

Алексей Талай выступил во Дворце искусств на православной выставке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Алексей Талай - параолимпиец, как его любят называть в СМИ, «белорусский Ник Вуйчич», а еще и мотивационный оратор. Он провел встречу на пасхальной выставке на площадке столичного Дворца искусства. Когда Алексею было 16 лет, он подорвался на мине, которая осталась после Великой Отечественной войны. Из-за этого Талай остался без рук и ног.

Записали, о чем на встрече говорил Алексей Талай.

Алексей Талай 22 апреля на православной выставке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О СВОЕЙ ТРАВМЕ

- Что тут вспоминать? Виден итог, как этот страшный смертоносный метал разрывает человеческую плоть: ясно, что такое война, боль и страдание. Мне было суждено познать это на своей шкуре и увидеть себя в другом обличии, увидеть изнутри свои белые косточки и брызжущую кровь. Как будто бы из фильмов ужасов, но это все произошло со мной. Тот день, 8 мая, в канун светлого праздника мне не забыть никогда. Но было важно не зацикливаться на том дне, потерях, слезах и отчаянии. Бывало, что в слезах по ночам я вопрошал: за что, что я сделал в свои 16 такого? Но мои родители, бабушка и дедушка говорили, что господь не дает испытаний, которые мы бы не могли преодолеть. Тогда я вытер слезы и сопли и стал воевать - не ради себя.

Алексей Талай 22 апреля на православной выставке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О ВИНЕ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ

- Я чувствовал, что как будто подвел родителей этой травмой. Они так на меня надеялись, ждали своего первенца. Дедушка, в честь которого меня назвали Алексеем, держал меня на ручках и радовался: вот оно, продолжение. ... А тут - сидит этот Алеша 16-летний на инвалидном кресле и не понимает, что будет дальше.

ОБ АЛКОГОЛЕ И РАЗВОДЕ

- Признаться, всякое бывало в моей жизни. В определенные моменты попробовал я и горькую, были тяжелые моменты испытаний, когда мы разошлись с супругой. Когда на моих глазах она собирала вещи и забирает из нашего дома детей - конечно, в тот момент я чуть не сошел с ума и был рядом, чтобы утонуть и погибнуть от алкоголя. Стресс был такой, что в 11 часов я валился, а в час ночи очнешься и звереешь от отчаяния и боли. Казалось, что больше и жить не хочется. Вспоминал ребят, которые разбились от алкоголя на мотоциклах. И потом подумал: ты так хочешь закончить свою жизнь?

Алексей Талай 22 апреля на православной выставке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О РАЗГОВОРАХ О ТОМ, ЧТО «ОН ОБРЕЧЕН»

- Еще в Орше родной, когда мне лет 18 было, там говорили: «Он обречен, ничего хорошего не будет. Вот увидите - сопьется рано или поздно. Мамка попадет в психиатрическую лечебницу». Я эти разговоры слышал! Хотелось не пойти по этим прогнозируемым событиям.

О СЫНОВЬЯХ

- Я держался ради сыновей. Понимал, что им нужен батька: без ног, без рук, но нужен! Они к тебе придут когда-нибудь за советом, а тебя нет - спился! Женщина от тебя ушла? Да были и серьезнее у тебя проблемы: мина фашистская тебя не взяла - выдержал! Ради Марка своего любимого, ради Влада-сынишки иди вперед, который улыбался, когда покидал отчий дом с бывшей женой твоей, думал, что-то прикольное происходит, не понимал, малыш, что рушится семья. Я сегодня смотрю, как нужен им я.

Алексей Талай 22 апреля на православной выставке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О ЖЕНАХ, КОТОРЫЕ «ЖЕСТЯТ»

- Да, сейчас такой век: и отцы где-то далеко, и жены, извините, «жестят» и много чего хотят от этих ребят еще не оперившихся, и разводятся, плохие вещи друг другу говорят в пылу... А эти детки - они же любят и мать, и отца.

О ПРОДВИЖЕНИИ «ПОРОЧНЫХ МОМЕНТОВ» И НАВЯЗЫВАНИИ «СЕКСУАЛЬНЫХ ПРОСВЕТОВ»

- Друг друга надо поддерживать, особенно в такой момент. Посмотрите, какие глобальные перемены происходят: на наших глазах рушатся какие-то старые точки притяжения и формируются новые. Сможем ли мы сегодня противостоять и той информационной агрессии, которую продвигает этот развитый мир? Рушатся наши незыблемые вехи и столпы, на которых держалось столетиями светлое и разумное. Продвигаются какие-то порочные моменты, разрушается семья, нам говорят, что надо убрать святые понятия - мать, отец. Как так? Мы никому не позволим этого. У наших детей хотят забрать детство, навязывая им какие-то сексуальные просветы со школьной парты. Там? В цивилизованном Западе? Боже мой, так не надо нам этого всего. Мы должны ценить то, что мы имеем.

Алексей Талай 22 апреля на православной выставке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О БЕЛАРУСИ И ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ

- Сегодня наша родненькая Беларусь - это какой-то форпост здравого смысла, какой-то ковчег добра, любви и справедливости, спасение для всего остального мира - мы и Российская Федерация.

Православная выставка Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О СВЯЩЕННИКЕ, КОТОРЫЙ УБЕГАЛ ОТ ПОРОЧНОГО ОБЩЕСТВА В АМЕРИКЕ

- У меня много друзей по всему миру. Недавно читали, как наш православный священник из Америки переехал в Ярославскую губернию, забрал свою женушку милую, шестерых деток прекрасных - и они убегают оттуда, потому что невыносимо жить в этом порочном обществе, когда уничтожается все святое. Покушаются на семью, детей, их психику, светлые души. И он говорит: я не один такой. Сегодня 50 семей, говорит, желает рвать когти в наш православный светлый мир.

О МОЛИТВЕ «ЗА ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА»

- Извините, я не хотел касаться этих политических моментов, но давайте поддержим нашего главу государства молитвой светлой, чтобы поддержать его дух. Давайте помолимся за его доброе здравие - ему это очень сейчас надо. Мы видим, как ему тяжело, через все это проходить - и предательство где-то, и грусть, когда люди не понимают каких-то элементарных вещей. Конечно ему как, не побоюсь этого слова, отцу современной Беларуси, обидно это все видеть, слышать, чувствовать. От молодежи, которая голодной не была никогда. Обуты, одеты, в квартирах собственных родились на белый свет. А знают они, что в Европе этой? У них глаза на лоб вылазят, когда им говоришь, что у нас квартиры в собственности, а не в аренде, как на том Западе благословенном. Что у нас кроме квартир еще и дачи есть! Так вы что, спрашивают, олигархи?! Еще и участок 25 соток или больше?!

Православная выставка Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ПРО СТАРИКОВ, КОТОРЫЕ ЗАМЕРЗАЮТ В АНГЛИИ

- А вы знаете, сколько стариков замерзает в Англии зимой? От того что вовремя не оделся, лег отдохнуть и окоченел. Это реальность, вы посмотрите информацию. Они ходят дома одевшись, в куртках, чтобы сэкономить этот фунт. Так давайте поставим на весы: может, урегулируются их пенсии и зарплаты и то на то и выйдет?

Алексей Талай 22 апреля на православной выставке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О РЕАКЦИИ, КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛ, КОГДА ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

- (Алексею подарили ангела и сказали о том, что, когда он высказал свою гражданскую позицию, на него "полилось много грязи" - Ред.). Бог простит всех этих... Мы понимали, что все это будет. Мы видели, что многие писали из-за границы, совершенно не граждане Беларуси. Настоящие белорусы на такое не способны: они пишут под какими-то скрытыми IP-адресами, из каких-то непонятных стран, иностранные коды. Дай бог им здоровья, пусть они обретут адекватность и однажды придут в храм и попросят прощения за содеянное. И мы их прощаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белорусский Ник Вуйчич Алексей Талай: Мне кажется, я сам выбрал испытание, перевернувшее всю мою жизнь… Алексею - 34. Его часто называют белорусским Ником Вуйчичем: у молодого мужчины нет ни рук, ни ног (читать далее)

«Даже без рук и ног я полноценный отец и муж»

Своим примером Алексей Талай вдохновляет людей во всем мире. Потеряв руки и ноги, он не только не сдался, но и умудрился стать бизнесменом, спортсменом, а недавно еще и счастливым отцом четвертого ребенка (читать далее)