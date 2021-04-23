Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 апреля 2021 года: стоит ли прививаться беременным, как гигиена полости рта не позволит ковиду попасть в легкие

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1170 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано 348 тысяч 486 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 2463 пациента. Выздоровели – 338 тысяч 927 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 5 миллионов 723 тысячи 427.

Медики рассказали, как гигиена полости рта не позволит проникнуть COVID-19 в легкие.

Медики провели исследование, которое показало, что если коронавирус проник в полость рта, то из слюны он может оказаться в легких. Если же у человека есть заболевания десен, то изо рта коронавирусная инфекция попадает непосредственно в кровоток.

Медики отмечают, что ежедневные меры по поддержанию гигиены полости рта в разы уменьшают ковид-риски. Уже есть доказательство того, что некоторые ингредиенты даже дешевых доступных средств для ополаскивания рта эффективно борются с коронавирусной инфекцией.

Врачи сообщили, стоит ли прививаться от ковида беременным.

Врачи сообщили, стоит ли прививаться от коронавируса беременным женщинам. Выяснилось, что женщины в положении в 1,3-1,4 раза попадают в больницу чаще, если они инфицированы COVID-19, чем женщины того же возраста с такими же заболеваниями.

Вакцины от ковида пока еще не тестировали на беременных женщинах. Но теоретически доказательств того, что они могут нанести какой-либо вред будущим матерям, нет. Наоборот, антитела, индуцируемые вакциной, через плаценту и грудное молоко передаются и ребенку.

Доктор Комаровский назвал способы, которые помогут не допустить развития осложнений при коронавируса.

Евгений Комаровский озвучил способы, которые помогут не допустить развития осложнений при коронавирусе. Важнее всего, по его мнению, не допустить сгущения крови.

- То есть не нужно доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать, если повышается температура: пить много жидкости, следить за параметрами температуры, контролировать влажность воздуха в помещении, принимать жаропонижающие. Это главное, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку будет необходима госпитализация, - рассказал Комаровский.

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