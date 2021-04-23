В Минске рассматривают апелляцию по делу журналисток "Белсата'", которых приговорили к двум годам колонии

В феврале журналисток приговорили к двум годам колонии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 23 апреля Минский городской суд рассмотрит апелляцию по делу Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Заседание назначено на 10 утра. Журналистки находятся в СИЗО уже пять месяцев, в феврале суд вынес им обвинительный приговор и назначил Дарье и Катерине по два года лишения свободы. Решение суда они обжаловали.

На входе в суд у тех, кто идёт на процесс Андреевой и Чульцовой, переписывают паспортные данные: номер паспорта, дату рождения, место прописки. У зала судебного заседания установлены рамки, рядом дежурит несколько милиционеров и люди в гражданском.

Обвиняемых в зале нет, суд отказал им участвовать в процессе даже по видеосвязи. Адвокаты Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой Андрей Мочалов и Александр Хаецкий настаивали на том, что вина их подзащитных не доказана и просили производство по делу прекратить и отменить приговор.

Судебная коллегия удалилась для принятия решения. Через 20 минут суд огласил решение: приговор Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой оставить без изменения - 2 года колонии общего режима.

Напомним, Катерину Андрееву (настоящая фамилия – Бахвалова) и Дарью Чульцову задержали 15 ноября на площади Перемен (так называют двор по улице Червякова), где девушки вели стрим: на площадь пришли сотни людей, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко. В чужую квартиру, откуда девушки вели стрим для «Белсат», ворвались силовики, журналисток задержали. Им назначили семь суток ареста по двум административным статьям, а позже стало известно, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В обвинении сказано, что журналистки по предварительному сговору из корыстных побуждений организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок. Журналистки якобы собирали участников, склоняли их к конкретным действиям и руководили ими, например, просили водителей блокировать дороги.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова свою вину полностью не признали. В своем последнем слове Дарья говорила, что надеется на справедливый приговор, а Катерина еще раз отметила, что не совершала преступления и требовала оправдательного приговора для себя, своих коллег и сотен политических заключенных.

18 февраля суд Фрунзенского района озвучил решение. Прокурор Алина Касьянчик просила назначить журналисткам по два года лишения свободы в колонии общего режима. Судья Наталья Бугук согласилась с мнением гособвинителя и вынесла именно такой приговор.

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