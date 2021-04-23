Ленинский маршрут, туры в Болгарию, агроусадьбы и 6 км по болотам: узнали цены на отдых 2021, который предлагают на ярмарке туруслуг в Минске

На выставке множество - и самых разных - предложений отдыха в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

23 апреля в столичном комплексе «Белэкспо» открылась 23-я международная весенняя ярмарка туристических услуг. Проходить она будет до 25 апреля, попасть может любой желающий. Корреспонденты «Комсомолки», которые отдыхать любят и умеют, а предстоящий летний сезон ждут с предвкушением, были в числе первых посетителей.

Посетители, в целом, соблюдают масочный режим Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ЛЕНИНСКИЙ МАРШРУТ СЕЙЧАС СНОВА ВОСТРЕБОВАН?»

Что удивило в первую очередь, это то, что выставка, несмотря на статус международный статус, организована, скажем так, с национальным колоритом: примерно 95% участников мероприятия - предприятия исключительно белорусской туриндустрии: санатории, агроусадьбы, историко-культурные музеи-заповедники.

"Красный маршрут" заинтересовал многих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из зарубежных гостей – стенд министерства туризма Болгарии: он внушительных размеров, занимает чуть ли одну восьмую площадь выставочного зала. Брошюры, буклеты с предложениями - приглашают отдохнуть летом на знаменитых Золотых Песках, отдельный вид – паломничество по святым местам этой южной республики. Предлагаются к посещению Рильская Святая обитель, гора Стара Планина, долина рек Струма и Места… Посмотреть , безусловно, есть что. Несколько скромнее стенд Италии, представительным кажется стенд Ленинградской области.

- Вам главное добраться до Питера, а оттуда мы вас направим. Очень интересные туристические маршруты «Серебряное ожерелье России»: знаете, как здорово увидеть Старую Ладогу - столицу Древней Руси, великолепный маршрут под названием «Твердыни северо-запада России», - рассказывает нам улыбчивая девушка лет двадцати, работающая на стойке стенда.

Среди гостей выставки - министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А вот этот маршрут, что за он? - подключается к нашей беседе убеленный сединами мужчина, указывая на буклет с громким названием «Красный маршрут». - Ленинский, верно, сейчас он снова востребован?

- О, по этому направлению, я специалист небольшой, сейчас. Виолетта, тут спрашивают о Ленине, - подзывает свою она свою коллегу.

- Да, это маршрут очень увлекательный, это тур по Ленинградской области, вы можете посетить места, связанные с жизнью российского революционера, основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина, - подошедшая Виолетта, надо сказать, предметом владеет безупречно.

Мужчина начинает задавать множество уточняющих вопросов, в особенности его интересует, можно ли своими глазами увидеть «ленинский шалаш». Ответа на этот вопрос мы не дождались - выставка манила своим разнообразием.

Можно ознакомиться с народными промыслами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ЛЮДИ НА БОЛОТЕ» РЕКОМЕНДУЮ - ШЕСТЬ КИЛОМЕТРОВ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ»

Тот факт, что подавляющее большинство участников выставки - белорусские туристические предприятия, организаторы объясняют непрекращающимися волнами пандемии коронавируса и сохраняющейся неопределенностью с открытием границ.

- Границы на замке, откроются ли они в массовом порядке - вопрос, поэтому в этом году как никогда логично обратить внимание на Беларусь, уж у нас, здесь, на родине посмотреть есть что, - рассказывает нам парень с ярко малиновыми волосами, который работает на стенде Березинского заповедника.

- В этом никто и никогда не сомневался. А вот конкретно можно посмотреть у вас?

- Программ у нас - масса, есть активный отдых – велосипедно-водный поход «К верховьям Березины». Только представьте: четверо суток, сто километров - удивительные места заповедника. Нетронутая природа, красота…

Специалисты в павильонах весьма квалифицированы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Комары тоже, - говорю я. – Скажите, а есть какой-то вариант, чтобы, знаете, тишина, покой и отрешенность?

- Да. «Люди на болоте». Экстремальный маршрут. Вы не пожалеете, это совершенно точно. Длина - шесть километров, пролегает он по территории Рожнянского верхового болота. Выдадут спецодежду – огромные, по пояс, рыбацкие резиновые сапоги, все, как полагается. И - в путь. Полная отрешенность гарантирована, - молодой человек точно знает толк в продвижении и рекламе.

По моим глазам, вероятно, видно, что «тишина, покой и отрешенность» как-то мало ассоциируются с экстремальной ходьбой по болотам, хотя предложение, надо признать, многим может приглянуться.

Молодой человек это очевидным образом считывает.

- Есть у нас и релакс-предложение: гостиничный комплекс, который находится в сосновом бору, прямо не берегу живописнейшего озера Плавно. Прекрасный пляж, баня…

- Сколько стоит?

- Цены меняются, возьмите буклетики, возьмите визиточку. Там - все номера. Позвонили, уточнили, забронировали. Можно посидеть на речке, позакидовать спиннинг в полном одиночестве. Но, все-таки, «Люди на болоте». Рекомендую. Не пожалеете.

Проводятся и мастер-классы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ВЛАДЕЕТЕ ПИСТОЛЕТОМ-ПУЛЕМЕТОМ ШПАГИНА? НЕТ? ПОДХОДИТЕ, НАУЧИМ»

Одной их самых ярких экспозиций выставки однозначно является павильон историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Общительные девушки, одетые в военную форму, приглашают всех желающих разобрать винтовки, подержать в руках ППШ.

На "Линия Сталина" - ажиотаж Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Владеете пистолетом-пулеметом Шпагина? Нет? Подходите, всему научим!- приглашают они.

Ажиотаж возникает мгновенно, в особенности у посетительниц средних лет: дамы смело облачаются в бушлаты, телогрейки, берут в руки оружие. На головы - каски.

- Наташа, снимай меня! Выложу фотки в инстаграм, таких ни у кого не будет!, - говорит, смеясь, одна девушка другой.

Представительницы «Линии Сталина» - сама гостеприимность.

- Приезжаете к нам, вот то, что останетесь довольны, проникнитесь духом времени – гарантирую. Входной билет для взрослого – 15 рублей, детский – всего 7. Групповая экскурсия – максимум 20 человек обойдется в 28 рублей. Постреляете при желании: можно из винтовки Мосина, Маузера, даже пулемета Калашникова. Один выстрел - пять рублей. А вообще, сейчас не уходите далеко, минут через десять-пятнадцать будем всех желающих потчевать гречневой кашей, чаем угощать.

Оружие манит многих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это предложение не оставляет равнодушным: люди, прогуливаются у соседних стендов, заглядывают в расположенные поблизости павильоны, периодически поглядывая в сторону «Линии Сталина» в ожидании обещанного угощения.

Кого только не встретишь на выставке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ПРОБУЙТЕ, ПРОБУЙТЕ САМОГОНЧИК, СВОЙ, МЕДОВЫЙ, ШЕСТЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ»

Мы же решаем осмотреть экспозицию до конца. Стенды агроусадеб - представлены все регионы Беларуси - павильоны национальных парков страны, санатории, туристические кластеры. Понятия «средняя цена за сутки в санатории», как мы выяснили, не существует.

- Все зависит от уровня комфортности номеров, от спектра сопутствующих, в том числе и медицинских, услуг, звоните, уточняйте, ближе к интересующей вас дате, - говорили нам, протягивая визитки.

В целом же, как мы выяснили, минимальная стоимость суток в санаториях страны стартует от 30-40 рублей на человека.

Посетители выставки распределяются, в массе своей, равномерно. Вдруг впереди - пробка. Настоящий затор.

Стенды с возможностью дегустации - самые востребованные Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пробуйте, пробуйте самогончик, свой, медовый, шестьдесят градусов, - раздается в толпе женский голос. Подходите, каждому предложим угоститься, продегустировать.

Не то чтобы нас это предложение сильно заинтересовало, но, влекомые природным любопытством, мы аккуратно и технично оказываемся около у центральных столов такого востребованного стенда.

- Мы из Пуховичского района, усадьба наша называется «Болочанка». Приезжайте, места - удивительные: рыбалка, шашлыки. У нас свой мед, баню организуем, такую, чтобы «эх..!». Сами на меду делаем самогон, - рассказывает Алла, которая от души работает в павильоне.

Глазом не успеваем моргнуть, как в наших руках оказываются одноразовые стаканчики со светло-желтой жидкостью.

- А вот и сальце, тоже наше, свойское, закусите! - продолжает женщина.

Дегустируем мы не одни - рядом трое представительского вида мужчин.

- Хороша! Хорошо пошла!- говорят они, не отказываясь и от нарезанного небольшими кусочками соленого сала.

- Спасибо вашему дому - пойдем к другому. Сейчас пойдем кашки на «Линии Сталина» отведаем, ну а потом - можно и с санаторием определяться, - говорят они.

Мы же, набрав целый пакет промо-продукции, покидаем выставку: даже если границы не откроют, в Беларуси сотни мест, где можно круто провести время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черногория снимает все ограничения, в том числе ПЦР-тесты, для туристов из Беларуси.