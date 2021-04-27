«Школьников интересует, есть ли в Беларуси диджеи, которые обрабатывают белорусские народные песни»

История деревни Повитье в Кобринском районе ведет отсчет с 1546 года. Здесь, в 350 километрах от Минска, у самой границы с Украиной, люди живут очень даже неплохо, если до сих пор в местной школе 150 учеников - и это дети именно из одной деревни. Для сравнения: в моей родной деревне на Витебщине 50 учеников в одной школе собраны из всех деревень в округе.

«Все площадки будут связаны одной идеей - знакомство с современной белорусской культурой»

У Повитья есть шанс прославиться на всю страну и стать центром подростковой культуры. Во всяком случае такая задумка есть у десятиклассника Повитьевской средней школы Ивана Остапука. Поэтому в номинации «Культура» Республиканского конкурса идей для старшеклассников «Першыя» компании А1 он собирается участвовать с очень интересным проектом. Рассказала о нем Наталья Тетерук - его классный руководитель, учитель белорусского языка и литературы. Но предупредила: без подробностей, потому что проект в стадии интенсивной подготовки. Дедлайн для подачи заявки - 30 апреля.

- У деревенских детей нет таких возможностей знакомства с современной белорусской культурой, как в городе, поэтому Иван предлагает организовать в нашей деревне фестиваль, куда может приехать любой подросток. Задумка такая: организовать несколько площадок, куда будут приглашены люди из разных сфер культуры. На театральную - известные актеры, режиссеры, которые проведут мастер-классы для подростков и вместе с ними поучаствуют в импровизированном спектакле. На художественную - белорусские художники и дизайнеры, при помощи которых, по задумке моего ученика, можно нарисовать открытки с портретами современных белорусских писателей и цитатами из их произведений. Все площадки будут связаны одной идеей - знакомство с современной белорусской культурой и понимание того, что она довольно неплохо развивается.

Наталья Тетерук - классный руководитель, учитель белорусского языка и литературы.

- Как же это здорово! Но надо быть самому очень начитанным и хорошо знать современную белорусскую культуру, чтобы заниматься таким проектом.

- Ваня действительно интересуется белорусской культурой, любит песни на белорусском языке, много читает современных писателей. Его проект поддержали 11-классники, они набросали новых идей, что еще может быть интересно подросткам. Например, их интересует, есть ли в Беларуси диджеи, которые обрабатывают белорусские народные песни. И если есть, то было бы классно пригласить их на фестиваль. А еще хореографа по народным белорусским танцам.

«Наших ребят родители не водят по секциям, к репетиторам, поэтому у нас центр жизни - школа»

- Я читала, что у вас в школе недавно уже был один интересный фестиваль…

- Есть проект «Учитель для Беларуси», в котором мы участвуем с моей подругой и тезкой Натальей Тетерук (мы замужем за родными братьями), которая работает учителем младших классов в нашей школе. Нам нужен был какой-то свой проект, и хотелось, чтобы он был прежде всего интересен детям. Поэтому собрали старшеклассников и спросили, чего бы они хотели - и пришла идея фестиваля книги. Дети загорелись и организовывали его сами. Мы были их кураторами, помощниками, направляли в нужную сторону. Все прошло отлично. У нас были мастер-классы, на одном из них дети сделали тактильные книги для незрячих деток и передали их потом в школу, где такие дети обучаются. Кстати, Иван Остапук вдохновился этим фестивалем и для проекта «Першыя» компании А1 решил придумать что-то более масштабное.

- Скажите, у вас в школе дети такие заинтересованные или учителя так умеют находить подход, что ученики сами проявляют инициативу?

- Заинтересовать детей нельзя, если они сами этого не хотят. Наших ребят родители не водят по секциям, к репетиторам, как городских, просто нет такой возможности, поэтому у нас центр жизни - школа. И все школьные начинания, если они находят отклик у детей, им интересны.

- И секрета, оказывается, особого нет: спросить детей, что им интересно, и дать возможность самим сделать! Мне кажется, у вас самой были хорошие учителя и вы продолжаете эту линию в работе с детьми.

- Да. Наверное, в первую очередь это благодаря маме, которая всегда мне давала возможность выбора. И я понимала, что это очень важно, потому что не у всех было так. А потом я училась в лицее города Лунинца (Наталья с родителями переехала в Беларусь из Санкт-Петербурга. - Ред.), где мне очень повезло с учителями. Они не просто давали возможность выбора, но и разговаривали со мной на равных - как со взрослым человеком, прислушивались ко мне.

«Если не будем активничать, искать себя, то и нас никто не найдет»

- Наталья, что вы скажете по поводу распространенного мнения, что ваша профессия теряет престиж?

- Мне кажется, авторитет учителя в руках его самого. Дети мне рассказывают: «Взрослые, когда узнают, что я хочу быть учителем, отговаривают, а от вас мы никогда такого не слышали». Я им говорю: «Если вы будете любить эту профессию, она будет вам в радость. И на работу вы будете идти с удовольствием, а что еще надо?»

- Много выпускников школы стали учителями?

- Не считала. Но в каждом выпуске есть хотя бы один ученик, поступивший в педагогический. Человек 10 стали учителями белорусского языка и литературы - это точно. Способных детей у нас много. Кто-то хорошо рисует, кто-то пишет стихи, прекрасные сочинения и т. д. И участвуют в разных конкурсах они не ради диплома, а чтобы проявить себя. Им же надо подтверждение своих способностей и талантов, чтобы появилась уверенность и желание развиваться дальше.

- Может, у вас здесь какой-то воздух особенный, раз столько одаренных детей? Или сама деревня Повитье славится чем-то необыкновенным?

- Наши дети просто дышат свежим воздухом, не затравлены автомобильными газами. Деревня с большой историей. Здесь есть свое интересное культурное наследие, внесенное в Список нематериальных ценностей - костюм свахи. Такие только в трех деревнях белорусских были. Считалось, что чем больше свах на свадьбе, тем богаче жизнь будет у молодой семьи, и выглядеть они должны были так, чтобы отличаться от других гостей. Мы с учениками диплом 3-й степени получили на международной конференции с рассказом об этом костюме. Понимаете, если мы будем сидеть в деревне и киснуть, к нам же никто не придет и ничего не предложит как в Минске. Мы в других условиях. Если не будем активничать, искать себя, то и нас никто не найдет.

- Родители поддерживают вас? Ведь в деревне взрослый ребенок - это еще и дополнительные рабочие руки. Вот они могли бы помогать огороды сажать, а им надо в школе задержаться, к новым проектам готовиться…

- Наши родители и правда много занимаются сельским хозяйством, и я даже не рассчитываю, что они вместе со мной будут что-то делать. Но если они ребенку позволяют в свободное время заниматься в школе, не загружая его домашней работой, для меня это уже большой плюс. Если они не препятствуют - это уже поддержка.

Кстати: "Першыя" заканчивают прием заявок 30 апреля и мы уже совсем скоро узнаем победил ли ученик героини или нет.