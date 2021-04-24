Коронавирус в Беларуси, последние данные на 24 апреля 2021 года: выпуск вакцины от ковида для животных в Беларуси, в Литве заявили, что COVID-19 становится обычной болезнью

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1735 человек. Это рекордное число по заболевшим за два месяца. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано 350 тысяч 221 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 2473 пациента. Выздоровели – 340 тысяч 660 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 5 миллионов 741 тысяча 652.

В Литве заявили, что COVID-19 постепенно становится обычной болезнью.

Глава Министерства здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил о том, что страна постепенно переходу к этапу, когда коронавирус будет считаться обычной болезнью. По его словам, ковид изменит привычную жизнь, так как вакцинация будет проводиться регулярно, а тестирование превратится в рутину.

- Этап, на котором находится Литва – позиция, когда коронавирус считается примерно такой же болезнью, как и другие. Да, появится много перемен в лечении, оплате и работе медицинских учреждений, - сказал Дулькис.

В Беларуси могут начать выпуск вакцины от COVID-19 для животных.

Первая вакцина от коронавируса для животных «Карнивак-Ков» была зарегистрирована в России 31 марта. Как отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, если вдруг нужно будет увеличить объемы производства вакцины, то оно будет налажено в Беларуси.

Как рассказала ветеринарной врач минской клиники Ольга Давыдовская, было немало случаев с начала пандемии коронавируса, когда люди обращали внимание на то, что у их питомцев, собак или кошек, во время карантина наблюдались признаки недомогания.

- Руководствуясь данными международных ветеринарных сообществ, белорусских ученых, мы не диагностируем у животных COVID-19, - отметила врач.

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