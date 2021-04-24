«Кто будет управлять страной «если вдруг»: Лукашенко раскрыл подробности декрета, который называл одним из главных решений за время президентства

Обязанности президента могут перейти премьеру и Совету безопасности. Фото: belta.by

О содержании анонсированного декрета Александр Лукашенко рассказал 24 апреля во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, пишет belta.by. Напомним, 17 апреля президент анонсировал объявление одного из важнейших решений за все свои президентские сроки.

- Я принял решение. Мы его формализуем, и в ближайшее время я его озвучу. Одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому, даже если меня не будет — у них ничего не получится. Как по-народному говорят: «только через мой труп».

Сегодня, 24 апреля Александр Лукашенко отметил, что решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и ответят на вопрос: что если оппонентам власти удастся покушение на президента?

- Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

Лукашенко добавил, что такая необходимость вряд ли наступит, но он должен все предусмотреть.

- Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат.

Лукашенко заявил, что давно принял решение о принятии этого декрета.

- Когда это все разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну.

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