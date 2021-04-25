Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 апреля 2021 года: с 1 мая для белорусов отроется еще одна страна

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1453 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано 351 тысячи 674 человека с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 2483 пациента. Выздоровели – 342 тысячи 102 человека.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 5 миллионов 759 тысяч 533.

С 1 мая еще одна страна откроется для белорусов.

В Министерстве здравоохранения Болгарии рассказали о том, что с 1 мая 2021 года граница страны откроется для туристов. Исполняющий обязанности глава Минздрава уточнил, что доступ в страну будет разрешен тем, у кого при себе будет один из трех документов. Среди них сертификат, который подтверждает вакцинацию против ковида, отрицательный ПЦР-тест или же справка о перенесенной в последние шесть месяцев коронавирусной инфекции, подтвержденная положительным тестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Второй раз вроде легче. Но нет гарантии, что все закончилось». Белорусская журналистка расписала ощущения при легком коронавирусе по дням.

Сегодня 20-й день болезни, лапки дрожат, но писать с утра получается. Мозг более-менее работает. (подробности)

Топ-9 вопросов о прививках от коронавируса в Беларуси и их последствиях: ответы и советы инфекциониста и Минздрава.

Нашли ответы на часто задаваемые вопросы по поводу вакцинации от COVID-19 и о том, как привиться, какие могут быть противопоказания и последствия. (подробности)

«Мы поцеловались в масках, и он уехал…»: вдова актера из Витебска, который стал первым умершим с COVID-19 в Беларуси, об их любви и годе разлуке.

Мы поговорили со Светланой Дашкевич – вдовой Виктора Дашкевича. 75-летний актер стал первой официальной жертвой коронавируса в Беларуси в марте 2020 года. (подробности)

Векторная и «убитая»: какими вакцинами прививают от коронавируса в Беларуси и в чем между ними разница.

А в мире уже начинаются испытания вакцин для детей. (подробности)