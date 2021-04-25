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Минск25 апреля 2021 19:00

Посмотрите, как под Минском реконструировали бой времен Первой мировой войны

Свентянский прорыв стал одним из главных событий Первой мировой на территории Беларуси
Виктор ДРАЧЕВ
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Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

25 апреля в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта провели военно-исторический фестиваль, который реконструирует события Первой мировой войны.

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В центре действа - восстановленные события боя немецких и русских войск во время Свентянского прорыва. Тогда, в 1915 году, немцы прорвали линию фронта, дойдя до Минска.

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкция прошла в скансене, который показывает, как выглядела белорусская деревня конца ХІХ – начала ХХ веков.

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Организатором мероприятия кроме музея является культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны «Крокі» при поддержке историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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