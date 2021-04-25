Посмотрите, как под Минском реконструировали бой времен Первой мировой войны

Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
25 апреля в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта провели военно-исторический фестиваль, который реконструирует события Первой мировой войны.
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В центре действа - восстановленные события боя немецких и русских войск во время Свентянского прорыва. Тогда, в 1915 году, немцы прорвали линию фронта, дойдя до Минска.
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкция прошла в скансене, который показывает, как выглядела белорусская деревня конца ХІХ – начала ХХ веков.
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Организатором мероприятия кроме музея является культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны «Крокі» при поддержке историко-культурного комплекса «Линия Сталина».
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Реконструкцию Свентянского прорыва провели под Минском 25 апреля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ