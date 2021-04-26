Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 апреля 2021 года: смертность в Беларуси не снижается, привился уже миллиард, ученые назвали неожиданное последствие COVID-19

Смертность среди людей с коронавирусом в Беларуси уже долгое время остается на одном уровне
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Смертность среди людей с коронавирусом в Беларуси уже долгое время остается на одном уровне. Так, за прошедшие сутки в республике умерли еще десять пациентов с коронавирусом. Всего в Беларуси скончались 2 тысячи 493 человека с выявленным COVID-19.
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 276 человек в Беларуси. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава по коронавирусу. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Беларуси, по официальным данным, заболели 352 тысячи 950 человек. У всех из них тест на коронавирус.
Ситуация с коронавирусом в мире
В мире, согласно официальной статистике, прививки от коронавируса получили более 1 миллиарда человек.
Таким образом, вакцинировать от коронавируса седьмую часть населения всей планеты удалось менее чем за пять месяцев. Именно такое время назад начали разворачиваться первые программы массовой вакцинации от COVID-19.
Всего прививки получили 1 миллиард 2 миллиона 938,5 тысячи человек в 207 странах мира. При этом известно, что 58% от общего числа вакцинированных – это жители в США, Китая и Индии.
По данным постоянно обновляемой мониторинговой платформы worldometers, всего за время пандемии в мире зарегистрированы 147 миллионов 657 тысяч 441 случай заболевания (на момент написания материала).
Летальных исходов коронавируса уже более трех миллионов во всем мире. Вылечились свыше 125 миллионов человек.
В мире прививки от коронавируса получили более 1 миллиарда человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Доказана эффективность повидон-йода для профилактики коронавируса
Ученые из Национальной университетской больницы Сингапура выяснили, что применение антисептиков на основе повидон-йода может уменьшить риск заражения коронавирусом.
В частности, применения спрея для горла с повидон-йодом три раза в день или перорального препарата гидроксихлорохина один раз в день снижает вероятность заражения вирусом Sars-CoV-2 более чем на 20 процентов (подробности).
Медики назвали неожиданное последствие коронавируса
Коронавирус может спровоцировать развитие заболеваний щитовидной железы, причем как воспалительного, так и аутоимунного характера. Такое неожиданное последствие COVID-19 назвали специалисты Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний французского госпиталя CHU-Larrey.
По словам ученых, внелегочные проявления коронавируса могут включать эндокринные формы, например, заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки (подробности).
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У приезжающих должен был один из трех документов: сертификат о проведенной вакцинации против коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании (подробности).
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