«Люди со всей деревни собрались, праздник!»: пенсионерка из Дзержинского района рассказала, как по приглашению правнучки к ней приехал Леонид Якубович

В деревню Мироны Леонида Якубовича привело письмо 7-летней Киры. Фото: dzr.by

Зинаида Александровна Колодник в своей деревне Мироны Дзержинского района теперь знаменитость – недавно, 20 апреля к ней с подарками приезжал Леонид Якубович.

- Я довольна очень, рада – он мне телевизор привез и машину дров! – улыбается в трубку 87-летняя Зинаида Александровна. – Старый телевизор испортился: мастера вызывали, так он сказал, что уже и запчастей таких нет. Теперь хоть сяду, передачу погляжу – не так скучно.

Встречать Леонида Якубовича вышла вся деревня. Фото: mlyn.by

Почему телеведущий решил приехать в белорусскую глубинку? Накануне 30-летия программы «Поле чудес» Якубович пообещал оправдать название шоу и исполнить желания телезрителей из трех вытянутых наугад писем. Одно из писем, которое вытянул Якубович, было от белорусской школьницы Киры, правнучки Зинаиды Колодник.

- В школе спросили, у кого из детей есть прабабушка. Ни у кого не было, а Кира подняла руку, - рассказывает детали Зинаида Александровна. – Вместе с учительницей написала письмо.

В письме Леониду Якубовичу Кира попросила для прабабушки новый телевизор и дрова. Зинаида Александровна говорит, что правнучка с ней не советовалась – о чем попросить Леонида Аркадьевича, решила сама.

- Старый телевизор испортился: мастера вызывали, так он сказал, что уже и запчастей таких нет, - рассказывает Зинаида Александровна. Фото: dzr.by

- Она сама знает, что у меня телевизор сломался, а дровами я печку топлю.

В доме пенсионерки проведено газовое отопление, а в печке она иногда готовит еду: борщ, картошку, мясо – говорит, так получается вкуснее и мягче.

- Конечно, я не надеялась, что Якубович в какие-то там Мироны поедет!

О том, что телеведущий все-таки приедет, Зинаида Александровна узнала за несколько дней. Готовиться к приезду гостя помогали дети. К дому Зинаиды Александровны 75-летний телеведущий подъехал за рулем ГАЗа с прицепом, нагруженным дровами.

- Дети готовили что-то, в доме прибрались – я же уже ничего не могу сама сделать. Леонид Аркадьевич молодец: он и в дом зашел, и со мной минутку поговорил, и с Кирой. Но чай не пил: говорит, надо еще куда-то ехать. Не будешь же человека насильно держать. Конечно, мне хотелось больше поговорить с ним, посидеть – а он, бедненький, спешил. А народу столько собралось, столько машин было! Со всей деревни люди съехались, для всех праздник был.

В подарок Зинаиде Александровне телеведущий привез телевизор и машину дров. Фото: mlyn.by

Соседи, которые живут рядом с Зинаидой Александровной, потом заходили к ней в гости – посмотреть на телевизор, который привез Якубович. Сейчас, спустя несколько дней, об этом событии в деревне уже не вспоминают.

Зинаида Александровна живет одна – муж умер 20 лет назад. Дети и внуки приезжают часто, но надолго остаться не могут – у всех работа и свои семьи. Зинаида Александровна ходит медленно, опираясь на две трости – говорит, в гости к соседям ей не дойти.

У 87-летней Зинаиды Колодник - трое детей, шесть внуков и 8 правнуков. Фото: mlyn.by

- Сижу одна, не с кем и словом перекинуться. У меня собачка и пять курочек. Выйду, покормлю – вот, мне уже и веселее стало. А сейчас уже и телевизор могу посмотреть – то передачу какую интересную гляну, то кино. Слава богу, дети приезжают часто – что бы я без них делала. Я же и дров не принесу: а они наносят, сложат у печки. В доме мне приберут. Семья у нас большая: трое детей, шесть внуков и восемь правнуков. Я с ними мало вижусь: приехали, проведали и уехали. Но и за это спасибо.

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