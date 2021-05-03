«В камерах смертников они каждый день прислушивались к шагам»: что известно о помиловании осужденных к расстрелу братьев Костевых

В суде братья не отрицали своей вины в убийстве, но просили заменить расстрел на пожизненное заключение Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 30 апреля 2021 стало известно о том, что братья Костевы из Черикова, которых приговорили к расстрелу за убийство 47-летней учительницы Натальи Кострицы с особой жестокостью и поджог ее дома, помилованы.

Напомним, братья рассказывали следствию, что к учительнице они шли, чтобы поговорить и защитить сестру Анну: незадолго до этого Наталья сообщила в милицию, что дети Анны находятся без присмотра - семью поставили на учет. Наталью убили, нанеся около 150 ударов, в том числе ножом. Из ее дома пропали почти все продукты и компьютер. Убийство произошло в 2019 году, на тот момент братьям Костевым было 18 и 20 лет. Они подали апелляцию, но Верховный суд в мае 2020 оставил смертный приговор в силе. Сестра Анна составила петицию в интернете, в которой просила президента помиловать Илью и Станислава.

Напомним, в Александр Лукашенко в интервью Алексею Венедиктову высказывался об этом деле:

- Два подонка, иначе не назовёшь, не помню, в каком районе. У них уже были и разбои, и другое, и наказывали их. Убили свою учительницу. За что? За то, что она защищала двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково?

«В теории пожизненное заключение через 20 лет может быть заменено другим наказанием»

Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда узнал о помиловании Костевых от родственников осужденных. Родные пытались передать Илье и Станиславу в СИЗО №1 передачу, но ее не приняли: дежурный рассказал, что осужденные получили из администрации президента документ о помиловании. Сейчас братья находятся на карантине для перевода в СИЗО №8 в Жодино. Подтверждающих помилование документов родственники пока не получали.

- Вероятнее всего, Илью и Станислава этапируют в Жодино для отбытия там наказания, - говорит Андрей Полуда. – Пожизненное заключение осужденные отбывают в тюрьме № 8 Жодино и ИК-13 в Глубоком.

- Многих удивило, что родственники узнали о помиловании, когда принесли передачу...

- Как обычно сообщают родственникам о помиловании осужденного, не знает никто. В Беларуси до этого был всего один такой случай. С другой стороны, если родственникам сообщили о помиловании в тот момент, когда они принесли передачу – это радость для них. Нам известны случаи, когда таким образом сообщают о расстреле: родственники узнают об этом, когда у них не принимают передачу или адвокату отказывают в посещении. В СИЗО в таких случаях обычно используют формулировку «Убыл по приговору».

- Почти год Илья и Станислав Костевы находились в СИЗО № 1 в так называемом «расстрельном коридоре». В каких условиях содержатся осужденные к смертной казни?

- «Расстрельный коридор» - это условное, народное название. Осужденные к высшей мере содержатся в спецчасти СИЗО, которая находится в полуподвале, в отдалении от других помещений следственного изолятора. По нашим данным, для смертников предусмотрены три камеры.

Подробнее об условиях содержания осужденных к расстрелу правозащитники лишенного регистрации в Беларуси центра «Вясна» писали несколько лет назад. Камеры смертников – размером 6x3, осужденные находятся там по одному или вдвоем. С 6 утра до 10 вечера им запрещено находиться на нарах, прогулки для них запрещены. Каждый выход смертников из камеры обеспечивается охраной сторожевых собак. Осужденные должны постоянно носить специальную форму с надписью на спине: ИМН (исключительная мера наказания). В такой форме братья Костевы присутствовали на процессе в Верховном суде.

- Осужденным к расстрелу разрешены краткосрочные свидания с родственниками, им могут передавать передачи. В СИЗО Илья и Станислав содержались в разных камерах, - добавляет Андрей Полуда.

Говоря о том, в каких условиях Костевы будут отбывать пожизненное заключение, Андрей Полуда говорит, что отличие прежде всего в психологическом состоянии.

- В камерах смертников они каждый день прислушивались к шагам, потому что процедура приведения приговора в исполнение может начаться в любой момент. В теории пожизненное заключение может быть заменено другим наказанием. Через 20 лет осужденные могут подавать на пересмотр дела. Суд может заменить пожизненное заключения лишением свободы на срок не более 5 лет. Но сложно сказать, насколько это реально, потому что пожизненное заключение как вид наказания появилось только в 1997 году.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В Беларуси с момента обретения независимости было вынесено более 300 смертных приговоров, но правозащитникам известно только об одном случае помилования президентом: первым помилованным стал Сергей Протираев, осужденный за двойное убийство.

Сейчас исполнения смертного приговора ожидают Виктор Павлов из Витебска, житель Лунинца Виктор Сергель, жалобу еще одного осужденного к расстрелу – Виктора Скрундика, должны рассмотреть в Верховном суде 4 мая.

Обычно приговор приводят в исполнение в течение года. Родные расстрелянного никогда не смогут узнать точную дату приведения приговора в исполнение, им не выдают тело для захоронения, место захоронения не сообщается. Некоторые личные вещи родственникам могут прислать по почте - иногда именно так родные узнают о приведении приговора в исполнение. Часто из вещей присылают лишь тюремную робу с пометкой ИМН (исключительная мера наказания) и ботинки. Беларусь - единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь.

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